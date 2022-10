Carlos Tavares: EU naj omehča avtomobilsko prepoved

Carlos Tavares pri tem meri predvsem na dojemanje hibridov. Priključni hibridi po letu 2030 namreč po trenutnem predlogu EU ne bodo več imeli statusa avtomobila z nizkim ogljičnim odtisom.

"Prehoda na električna vozila, ki so dražja od hibridnih, si mnogi ne bodo mogli privoščiti. Če srednjemu razredu odrečemo dostop do svobodne mobilnosti, dobimo resen socialni problem," je Tavares komentiral avtomobilsko prihodnost v sklopu razstave v Parizu.

Električni peugeot e-208 Foto: Peugeot

Stellantisove znamke, kot sta Peugeot in Opel, svoje avtomobile z enako opremo ponujajo tako s termičnimi kot z električnimi motorji. Razlika v ceni znaša od 10 do 12 tisoč evrov, vse to pa pred odbitkom subvencij in predvsem nižjih lastniških stroškov.

Kljub podražitvam elektrike je domače polnjenje za sto kilometrov vožnje še vedno vsaj od dva- do trikrat cenejše od fosilnih goriv na bencinskih črpalkah.

Zamik hibridov kot tehnologije mehkega prehoda

Tavaresovo opozorilo ima tudi drugačno ozadje. Kot je v pogovoru za Siol.net povedal že Iztok Seljak, glavni direktor Hidria Holdinga, se obdobje uporabnosti hibridov kot mosta med klasičnimi in elektropogoni precej krajša.

To je posledica zamikanja standardov Euro7, ki bodo predvidoma znatno izpostavili hibride, in približevanja popolnemu prehodu na električne pogone. Hibridna tehnologija bo tako po dragem razvoju v uporabi relativno malo časa, to pa je tudi eden izmed razlogov Tavaresovih opozoril iz Pariza.