Božični večer pred 12 leti: Musk pognal ves denar in živel od posojil

Čez dve leti bo minilo 30 let od selitve Elona Muska iz Južne Afrike prek Kanade v ZDA. Tja je odšel, da bi uresničil svoje najbolj divje sanje. Imel je veliko uspehov, a tudi bridkih razočaranj. Prebolel je malarijo, umrl mu je otrok, po prodaji PayPala pa je kmalu vse svoje premoženje pognal za razvoj raket in električnih avtomobilov. Danes ta moderni industrialec, ki bi mu po količini energije in vizij težko našli podobnega, spet diha lažje kot pred nekaj leti. Musk, star 49 let, je spet videti bolj zadovoljen in nasmejan.

Na današnji dan pred 12 leti je preživljal enega svojih najbolj negotovih dni v življenju, danes je po Forbesu drugi najbogatejši Zemljan, "njegova" Tesla pa lovi rekord pol milijona izdelanih električnih avtomobilov v tem letu. Podjetje je trenutno vredno dobrih 400 milijard ameriških dolarjev.

Foto: Reuters

Česa takega pred 12 leti ni pričakoval nihče. Novembra leta 2008 so Tesli investitorji (koncern Daimler) obljubili 40 milijonov dolarjev, do rešitve pred bankrotom pa so prišli šele na božični večer.

O spominih na ta dan je Musk pisal na Twitterju. Spomnil se je, da so tisti večer investitorji zapuščali mesto in da se je čas iztekel ob 18. uri. V zadnji uri, tri dni pred razglasitvijo bankrota, je v Teslo vložil ves svoj denar. Takrat ni imel lastne hiše in si je moral zato denar za najemnino izposoditi od prijateljev.

That funding round completed 6pm on Christmas Eve in 2008. Last hour of last day possible, as investors were leaving town that night & we were 3 days away from bankruptcy. I put in all money I had, didn’t own a house & had to borrow money from friends to pay rent. Difficult time. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2020

Foto: Reuters

Foto: Gašper Pirman

Od bankrota slab mesec oddaljeni še v začetku proizvodnje modela 3

"Še sam nisem verjel, da nam bo uspelo. Toda to sem moral storiti, v nasprotnem primeru bi bil to konec za Teslo," je še zapisal Musk. Leta 2012 je Tesla predstavila model S, ki je bil eden najvplivnejših avtomobilov zadnjega desetletja, Musk pa je imel v svojem natrpanem delovniku nalogo vodenja Tesle in družbe Space X.

Blizu bankrota je bila Tesla še leta 2018, ko so poskušali zagnati množično proizvodnjo modela 3. Takrat se je izkazalo, kako relativno preprosto je izdelati nekaj delujočih prototipov, nekaj povsem drugega pa izdelovati na desettisoče premijskih električnih vozil.

Closest we got was about a month. The Model 3 ramp was extreme stress & pain for a long time — from mid 2017 to mid 2019. Production & logistics hell. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2020

Teslo bi prodal Applu, a njihov direktor ni hotel niti na sestanek

"Od bankrota smo bili oddaljeni največ mesec dni. To je bil proizvodni in logistični pekel. Trajal je od sredine leta 2017 do sredine leta 2019," je zapisal Musk. Ob tem je priznal, da je takrat razmišljal o prodaji Tesle. Vodstvu Appla bi jo ponudil za desetino današnje cene, a je direktor Appla Tim Cook zavrnil že sestanek, kaj šele morebitno kupčijo.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Sebastijan Lubej je bil nekoč direktor razvoja na Petrolu, Tesli pa se je pridružil leta 2015. Foto: osebni arhiv

Tesla je v avtomobilski industriji kljub vsem uspehom in rasti prodaje še vedno malček, ki pa po vrednosti trenutno prehiteva vse tradicionalne proizvajalce. Družba je prek svojevrstnega načina komuniciranja vzpostavila pravi kult Elona Muska.

Tesla ne oglašuje v klasičnem smislu, najučinkovitejši kanal za hitro komuniciranje pa je Twitter, kjer ima Musk 41 milijonov sledilcev.

50 tisoč zaposlenih, pomembna vloga tudi za Slovenca

Po svetu danes Tesla zaposluje dobrih 50 tisoč ljudi, podatek za Evropo uradno ni na voljo. Z izjemo oblikovalca Franza von Holzhausna (da, tistega, ki je na svetovni premieri razbil stransko steklo cybertrucka) smo bolje spoznali le redke posameznike iz vrst Tesle. Američani o njih uradno nočejo govoriti.

Tudi ne o Slovencih, ki za Teslo delajo že več let. Tak primer je Sebastijan Lubej, ki je danes odgovoren za Teslino polnilno infrastrukturo v naši regiji. Za zaposlene v Tesli tako pogosteje izvemo, ko zapustijo podjetje. Tak je bil letos primer Evana Horetskega, ki je vodil postavljanje tovarne Gigafactory na Kitajskem in v začetnem delu tudi pri Berlinu v Nemčiji.