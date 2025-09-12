Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Concours d′Elegance Kranjska gora

Concours d′Elegance Kranjska gora 2025

Bo postal tradicionalen? Gorenjska je dobila svoj Concours d′Elegance #foto

Concours d′Elegance Kranjska gora 2025 | Foto Matjaž Tomlje

Foto: Matjaž Tomlje

Kranjska Gora je gostila zbor številnih slovenskih športnih in prestižnih avtomobilov, dogodek pa naj bi postal tradicionalen in še pridobil razsežnost.

Avtomobilsko srečanje Concours d′Elegance je v Kranjski gori organiziral poslovnež in nekdanji dirkač Matjaž Tomlje. Okrog hotela Kranjska Gora je bilo na ogled veliko tako novih kot tudi nekaj starejših avtomobilov, večinoma pa so bili to avtomobili slovenskih lastnikov. Najbolj je izstopal mercedes maybach SL cabrio. Sicer pa se je na Gorenjsko pripeljalo več porschejev GT3 RS, okrog deset ferrarijev, lamborghinijev, pa tudi caterhami, lotusi, bentleyji, maseratiji in obnovljen ford mustang iz leta 1972. 

Taka srečanja za pridobitev najbolj žlahtnih avtomobilov poleg poznanstev organizatorjev potrebujejo predvsem tradicijo in že prihodnje leto naj bi dogodek v Kranjski Gori postal še obsežnejši. 

Concours d′Elegance Kranjska gora 2025 | Foto: Matjaž Tomlje Foto: Matjaž Tomlje

Concours d′Elegance Kranjska gora 2025 | Foto: Matjaž Tomlje Foto: Matjaž Tomlje Concours d′Elegance Kranjska gora 2025 | Foto: Matjaž Tomlje Foto: Matjaž Tomlje Concours d′Elegance Kranjska gora 2025 | Foto: Matjaž Tomlje Foto: Matjaž Tomlje

