BMW bo dobil avtomobil za lov na Tesline kupce #video

Tesla je lani v Evropi prodala več kot 90 tisoč modelov 3, ki sicer stanejo od 50 do 60 tisoč evrov in so dejansko električna alternativa uveljavljenim limuzinam premijskih proizvajalcev. Predvsem nemška trojica Audi, Mercedes-Benz in BMW poskuša z novimi modeli ponuditi ustrezno alternativo.

Električni BMW, ki še nadgradi zmogljivosti tradicionalnega osemvaljnika

BMW bo na avtomobilskem salonu v Ženevi razkril koncept modela i4, ki bo predvidoma že zelo blizu serijskemu modelu. Avtomobil, ki bi ga lahko poimenovali tudi kot električno serijo 4 gran coupe, bo imel moč 390 kilovatov (520 "konjev"). Tako bo že po moči primerljiv z BMW-ji, ki jih poganja osemvaljni bencinski motor. Električni i4 temu dodaja še hipni navor in silovite pospeške (okrog štiri sekunde do 100 kilometrov na uro).

Kapaciteta baterije bo znašala okrog 80 kilovatnih ur, moč polnjenja prek enosmernega toka AC bo do 150 kilovatov.

Podrobnejše informacije bodo na voljo po razkritju v Ženevi.