Bivši šef Opla iz nove službe ošvrknil avtomobilske velikane

Karl-Thomas Neumann je v preteklosti postavlja tudi temelje Volkswagnove električne mobilnosti. Foto: Evelozcity

Karl-Thomas Neumann je v preteklosti delal pri Continentalu in Volkswagnu, kjer je vodil njihove posle na Kitajskem, nazadnje pa smo Nemca poznali kot predsednika Opla. Kmalu po prevzemu nemške avtomobilske znamke s strani francoskega koncerna PSA Peugeot Citroen se je moral Neumann posloviti od svoje službe pri Oplu.

Prvi avtomobil Evelozcity obljublja za 2021

Že kot predsednik Opla je bil zagovornik elektromobilnosti in se je celo zavzemal, da bi Opel postal znamka izključno električnih avtomobilov. Iz Russelsheima se je zdaj preselil v ZDA, kjer se je zaposlil v novem zagonskem start-up podjetju Evelozcity.

To razvija lastne električne avtomobile in rešitve mobilnosti za prihodnost. Ustanovili so ga lani decembra, prvi avtomobil pa nameravajo začeti izdelovati leta 2021. Trenutno imajo 100 zaposlenih, a že do konca leta se bo to število predvidoma potrojilo.

Neumann: Tradicionalne znamke sprememb ne bodo vodile

"Potrebujemo nove koncepte za mobilnost in elektromobilnost, da mesta osvobodimo prometa in onesnaženja. Prepričan sem, da tradicionalni avtomobilski proizvajalci teh sprememb ne bodo vodili. Evelozcity predstavlja tisto, kar tudi sam verjamem, da je potrebno storiti. Zato sem se jim pridružil," je povedal Neumann.

Evelozcity uporablja tudi drugačno strukturo poslovnega delovanja in se odmika od klasičnih nazivov za svoje ključne zaposlene oziroma menedžerje. Podjetje bodo vodili štirje izkušeni menedžerji, ki jih bo vodil Stefan Krause, nekdanji prvi finančnik Deutsche Bank in BMW. Med vodstvenimi kadri sta še Ulrich Kranz, ki ga pogosto imenujejo za očeta BMW i3 in vodilni oblikovalec Richard Kim.