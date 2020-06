Bi radi več od svojega avtomobila? Poskusite tole!

Oglasno sporočilo

Od njegove čistoče je namreč odvisno marsikaj. Tudi to, kako dolgo bo deloval, kakšne bodo njegove zmogljivosti in, nenazadnje, koliko goriva bo porabil ter s tem praznil vašo denarnico. Kako torej imeti več od svojega avta? Odgovor je preprost: s pravim gorivom. In kakšno je pravo gorivo? Dizelsko za dizelski motor in bencinsko za bencinski motor, zagotovo. Toda tu se zgodba šele zares začne. Ključna sta njegova formula in njegovo oktansko oziroma cetansko število.

Za več pojasnil smo zaprosili Nikolaia Schuberta, vodjo inovacij in razvoja pri OMV. OMV je eden redkih ponudnikov goriv v Sloveniji, ki prodaja lastna goriva. Premium goriva OMV tako prihajajo iz njihove rafinerije Schwechat pri Dunaju. To pa pomeni popolno kontrolo nad kakovostjo goriva v celotni verigi – vse do vašega najbližjega bencinskega servisa OMV v Sloveniji.

Zakaj bi voznik izbral gorivo OMV MaxxMotion Performance namesto kakšnega drugega, tudi nekoliko cenejšega goriva?

Ker gorivi OMV MaxxMotion 100plus in OMV MaxxMotion Diesel prinašata oprijemljive, dejanske koristi za voznika in njegov avtomobil: večjo učinkovitost, optimalno zaščito motorja in boljše zmogljivosti. To je dokazano. Inovativni aditivi, ki jih je od zdaj v teh dveh gorivih še za deset odstotkov več kot prej, preprečujejo korozijo tako na delih motorja kot v celotnem sistemu goriva ter učinkovito čistijo motor. Ob redni uporabi tega goriva motor tudi ostane čist. To pa podaljšuje življenjsko dobo motorja in njegovo učinkovitost. Učinek boste zaznali takoj, že po prvem polnjenju rezervoarja.

Oglejte si celoten pogovor z Nikolaiem Schubertom, OMV:

Pri razvoju sodelujete z raziskovalnimi inštituti, univerzami in – najpomembneje – s proizvajalci avtomobilov. Kakšne so danes njihove zahteve?

Večje kot nekoč. Sodobni t. i. downsized motorji so močnejši in kompaktnejši kot prej. Prenesti morajo višje delovne temperature, višji tlak, višje povprečne hitrosti. Bistveno je čiščenje nečistoč, ki zmanjšujejo zmogljivosti. Čiščenje motorja in kakovost procesa zgorevanja pa sta izjemno pomembna tudi zato, da je motor zaščiten in da so izpusti na najnižji ravni.

Torej so ta goriva namenjena lastnikom novejših vozil?

Nikakor. Namenjena so vsem. Koristi prinašajo prav vsem strankam, ne glede na to, kakšno vozilo vozijo in kakšne so njihove vozne navade. In to že od prvega točenja.

Tudi lastnikom starejših vozil?

Tudi. Goriva OMV MaxxMotion Performance niso le popolna izbira za sodobne motorje, ampak prinašajo koristi tudi starejšim avtomobilom, tudi starodobnikom. Starejši ko so ti motorji in več prevoženih kilometrov imajo za sabo, bolj so nagnjeni h klenkanju. Nečistoče v zgorevalni komori namreč povečujejo tveganje za spontani samovžig in klenkanje. Poleg tega starejši motorji nimajo nadzora klenkanja in tako ne morejo nadzorovati vžiga. Naša goriva MaxxMotion starejše motorje varujejo na dva načina. Prvi je čiščenje, odstranjevanje nečistoč, drugi pa je višje oktansko število, ki pri bencinskem gorivu OMV MaxxMotion 100plus znaša najmanj 100 in zanesljivo preprečuje klenkanje. Gre torej za popolno zaščito za starejše motorje.

Za motocikle in druga sezonska vozila je zaradi zaščite pred korozijo in funkcije odstranjevanja nečistoč to gorivo preprosto idealno.

Kaj pa motoristi?

Pri motociklih pridejo te prednosti še bolj do izraza. Tudi sam sem motorist in vem, da so motocikli narejeni za čim večje zmogljivosti, zato imajo zaradi več oktanov pri tem tudi več koristi. Omogoča jim boljše pospeške in večjo moč v fazi pospeševanja. Kot motorist vem tudi, da je motocikel sezonsko vozilo, ki zimo preživi v garaži in potrebuje dodatno zaščito pred korozijo in nečistočami. Sam zato točim OMV MaxxMotion 100plus in ga priporočam tudi vam.

Ves čas omenjate več moči, boljše pospeševanje, manj korozije in podobno. O kakšnih številkah govorimo tukaj?

Zaščita pred korozijo je do 100-odstotna, in to v celotnem sistemu goriva. Odvisno od vrste tehnologije motorja so pospeški lahko do 14 odstotkov boljši, v fazi pospeševanja pa ima motor do pet odstotkov več moči. Tu govorim na primer o primerjavi OMV MaxxMotion 100plus s standardnimi gorivi.

Na kakšnih dokazih temeljijo te trditve?

Poleg naših lastnih testiranj so dodatne teste izvajali na tehnološki univerzi na Dunaju in potrdili naše ugotovitve. Meritve so preverili in potrdili tudi pri TUV Austria Automotive. To pa še ni vse. Goriva OMV MaxxMotion Performance imajo tudi certifikat Quality Austria.

Goriva višje kakovosti OMV MaxxMotion, ki imajo zdaj še deset odstotkov aditivov več, zagotavljajo večjo učinkovitost, optimalno zaščito motorja in boljše zmogljivosti.

Kako aditivi v gorivu vplivajo na delovanje motorja? Oglejte si strokovno razlago in grafični prikaz delovanja goriv OMV MaxxMotion 100plus (tukaj) in OMV MaxxMotion Diesel (tukaj).

Zakaj je višje cetansko število pri dizelskem in višje oktansko število pri bencinskem motorju sploh pomembno? Cetansko število najmanj 55 namesto standardnih 51 in oktansko število najmanj 100 namesto, na primer, 95 se ne sliši prav veliko …

Ampak razlika je občutna. Oktansko število nam pove, kakšna je odpornost na spontani nenadzorovani vžig, kar je temeljni vzrok klenkanja. Višje ko je oktansko število, bolj je gorivo odporno na samovžig. Klenkanje škodi motorju. Pri sodobnih motorjih lahko klenkanje sicer obvladujemo z vgrajenim nadzorom klenkanja. Ta zamakne čas vžiga, kar pa negativno vpliva na zmogljivosti. Višje oktansko število, ki pri OMV MaxxMotion 100plus znaša najmanj 100, torej omogoča zgodnejši vžig in učinkovitejše zgorevanje. Rezultat so maksimalna moč, boljše pospeševanje in seveda tudi manjša poraba goriva.

Podobno je cetansko število pomemben pokazatelj kakovosti procesa zgorevanja, ki ima velik vpliv na izpuste, glasnost dizelskega motorja in izkoristek energije. OMV MaxxMotion Diesel ima precej višje cetansko število od standardnega 51, saj znaša najmanj 55. To pomembno vpliva na kakovost zgorevanja, kakovost zgorevanja pa močno vpliva na emisije, glasnost dizelskega motorja in boljši izkoristek energije, kar pomeni manjšo porabo

