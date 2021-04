Avtomobilska osebnost leta je ta karizmatični Japonec

Foto: Toyota Naziv od leta 2018 podeljuje žirija izbora Svetovni avtomobil leta in letos je čast pripadla predsedniku Toyote. Akio Toyoda je eden najbolj karizmatičnih predsednikov avtomobilskih znamk. “Ne smemo več izdelovati dolgočasnih avtomobilov,” je že večkrat poudaril Japonec, ki službeno obleko rad zamenja tudi za dirkaški kombinezon in se sam odpravi na testiranja na najtežje steze na svetu. Žirija je izpostavila njegov pomen pri preoblikovanju družbe, uspešnemu poslovanju v času epidemije covid-19.

“Ima tudi ključno vlogo pri razvoju povezane, samodejne, deljene in električne vožnje CASE. Poleg tega se je izjemno zavzemal tudi za začetek gradnje vzorčnega mesta prihodnosti Woven City, ki je zasnovan na osnovi vodikovih tehnologij,” so še zapisali v obrazložitvi.

Foto: Toyota

"V imenu vseh 360.000 zaposlenih bi se želel zahvaliti za to izjemno čast. Če mi ne zamerite, bi to nagrado nekoliko preimenoval, saj ne gre le za zame,” je bil od razglasitvi skromen 64-letni Japonec.

Akio Tojoda je pravnuk ustanovitelja Toyota Automatic Loomworks Sakičija Tojode in vnuk Kiičira Tojode, ustanovitelja Toyota Motor Corporation. Akio Tojoda, ki je rojen leta 1956, se je Toyota Motor Corporation pridružil leta 1984, ko je na univerzi Keio diplomiral iz prava in na Babson College v ZDA opravil študij MBA. V korporaciji je deloval na številnih delovnih mestih na Japonskem in v tujini. Leta 2000 se je pridružil upravnemu odboru. Nekaj let je bil izvršni podpredsednik družbe, leta 2009 pa je postal predsednik in direktor Toyota Motor Corporation.