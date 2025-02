Avtomobil naravnost pred vlak, vzrok pa zares bizaren #video

Do nesreče je prišlo pred dnevi v bližini Varšave. Kot je razvidno iz posnetka je voznik renault lagune zapeljal pod zapornico in prečkal železniške tire, ko je z desne smeri pripeljal vlak. Prišlo je do silovitega trčenja, ki pa se ni končalo tragično. Poljak je imel namreč srečo, da je na tire v trenutku trčenja zapeljal šele s sprednjim delom avtomobila. Vlak je laguni iztrgal motor in uničil sprednji del, toda voznik v trčenju ni bil resneje poškodovan. Če bi vlak pripeljal v nasprotno smer po bližnjem tiru, bi bil razplet lahko drugačen.

Zamrznjeno vetrobransko steklo

Vzrok nesreče je bil hitro znan. Laguna je imela zamrznjeno vetrobransko steklo, ki ga voznik ni očistil. Do trčenja je namreč prišlo pred deveto uro zjutraj, vozniku pa se je očitno mudilo na pot - namesto, da bi strgal led, se je zanašal le na taljenje ledu s pomočjo klasičnega segrevanja vozila in pihanja toplega zraka proti steklu. Njegova vidljivost je bila očitno tako omejena, da je spregledal zapornico in s tem tudi vlak.