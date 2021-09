Avstrijec s ferrarijem pijan v Slovenijo, policija ga je čakala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so ustavili avstrijskega voznika s ferrarijem, ki je najprej pod vplivom alkohola vozil v Avstriji, nato pa so ga policisti ujeli še na slovenskih cestah. Plačati je moral 1.300 evrov, račun pa je že poravnal.

Avstrijec se je z rdečim ferrarijem F430 spider pripeljal z Jezerskega proti Kranju, kjer so ga pričakali slovenski policisti. Na Avstrijca so jih opozorili že avstrijski kolegi, saj so ga pred tem ujeli pri vožnji v alkoholiziranem stanju. Tam je vozil z 1,3 promili alkohola v krvi, proti Kranju pa že z 1,7 promila.

Voznika so pridržali in ga privedli na pristojno sodišče. Dobil je 18 kazenskih točk in globo 1.300 evrov, ki jo je tudi poravnal. Postopek se je s tem končal.

Tak ferrari je danes vreden okrog 90 tisočakov

Ferrari je model F430 izdeloval med letoma 2004 in 2009. Poganjal ga je 4,3-litrski motor V8. Leta 2005 so na ženevski avtomobilski razstavi predstavili tudi različico spider s pomično streho. Naslednik modela je bil ferrari 458. Cene rabljenih ferrarijev F430 se na trgu gibljejo v povprečju med 80 in 90 tisoč evri.