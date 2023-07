Audijev posel s Kitajci? Znanih vse več namigov in podatkov.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi naj bi bil neuradno pred nakupom platforme kitajske državne družbe SAIC, ki so jo ti že predstavili prek luksuznih avtomobilov svoje znamke IM Motors.

Kot smo poročali že včeraj, se Audi domnevno dogovarja za nakup tehnološko napredne platforme od drugih proizvajalcev. Čeprav tega pri Audiju še niso potrdili, vse več namigov kaže proti Kitajski in tamkajšnji državni družbi SAIC. Po poročanju Reutersa, ki se je skliceval na vire blizu vodstva tovarne, naj bi bili pogovori z vodstvom SAIC že v zaključni fazi. SAIC bi v tem primeru Audiju prodal platformo, s katere prihaja njihova luksuzna premijska znamka IM Motors. Audi bi si s takim poslom predvsem reševal konkurenčnost na kitajskem trgu, saj njihova platforma prek razvojnega sodelovanja z Volkswagnom pošteno zamuja.

Kakšen avtomobil je L7?

IM Motors je lani na ceste poslal svoj prvi model, to je luksuzno limuzino L7. To je dobrih pet metrov (5.098 milimetrov) dolg avtomobil, ki ga poganjata dva elektromotorja. Sprednji ima moč 175, zadnji pa 250 kilovatov.

Ker tako iz Audija kot družbe SAIC še ni uradnih komentarjev, je posledično še veliko neodgovorjenih vprašanj. Tako ni znana cena, po kateri bi Audi odkupil platformo in ali bi nato kitajska znamka model L7 sploh še proizvajala.

Foto: SAIC

Foto: SAIC

Prodajni rezultati s Kitajske vodstvo Audija zagotovo skrbijo

Prodajni rezultati za Audi na kitajskem trgu, ki je največji na svetu tako za klasične kot električne avtomobile, so letos nezadovoljivi. V prvem četrtletju so prodali le dobrih tri tisoč avtomobilov. BMW jih je v tem času na Kitajskem prodal 21 tisoč, Tesla pa skoraj 138 tisoč avtomobilov.

To je bil v ozadju tudi eden izmed razlogov, da je konec vodenja Audija s septembrom napovedal Markus Duesmann. Audi se bi z morebitnim kitajskim poslom reševal za konkurenčnost v tem desetletju, saj je napovedana platforma SSP iz leta 2026 prestavljena vsaj v leto 2029.

Audi, ki trenutno na Kitajskem ponuja dva avtomobila z Volkswagnove platforme MEB, bo na Kitajskem kmalu zgradil novo tovarno in predstavil vmesno platformo PPE - to izdelujejo skupaj s Porschejem in bo že imela 800-voltni sistem delovanja. Platformo PPE, ki bo osnova tako električnega porscheja macana kot audija Q6 e-tron.