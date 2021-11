Audijev popravek limuzine: pri nasledniku brez revolucije

Audi je malenkostno prenovil svojo paradno limuzino A8. Poleg posodobljenega videza se zdaj pohvali še z naprednimi žarometi in novim paketom opreme, ki zasenči vse preostale, a bo na voljo le za kitajski trg. Za zdaj v ponudbi ostajajo priključni hibridi, dizelski in bencinski motorji, pri Audiju pa za še niso potrdili prihoda povsem električnega A8.

Sodeč po fotografijah je oblikovna ekipa na sprednjem delu povečala masko hladilnika in nekoliko nagnila zračnike na robu odbijača, da so zdaj postavljeni nekoliko bolj navpično. Novost je tudi paket S line, ki prinaša unikatne oblikovne dodatke po vzoru športnega S8, na seznamu novosti so tudi štiri nove kovinske barve in pet mat barvnih kombinacij.

Za bogate Kitajce dodatni centimetri

Veliko prahu je dvignil novi paket Horch. Gre za nadgradnjo podaljšane različice A8 L, ki bo namenjena le kupcem na kitajskem trgu in želi konkurirati najprestižnejšim limuzinam Mercedes-Benza in BMW-ja. A8 L Horch je tako od običajnega podaljšanega A8 daljši za 13 centimetrov. Dolg je 5,45 metra in se od drugih izvedenk razlikuje tudi po drugačnih platiščih, dodatnih kromanih dodatkih in opcijsko dvobarvno kombinacijo. Oblazinjenje v notranjosti je prešito v obliki diamantov, preproge so posebej debele in udobne, serijsko pa je vgrajena tudi masaža za noge. Pri motorju ni sprememb. Poganja ga obstoječi trilitrski šestvaljnik.

Leta 2024 že električni A8? Pri Audiju so lani dali jasno vedeti, da električnega A8 ne bo. Namesto polnega električnega pogona bodo vgradili Foto: Audi zmogljive priključne hibride, ki bodo imeli daljši električni doseg kot današnji avtomobili. To odločitev so sprejeli predvsem zaradi prodajnih številk. Električni športni terenci bodo še naprej pridobivali prodajne številke, medtem ko pri električnih limuzinah ne pričakujejo dviga prodajnih številk.



A kljub tej napovedi so na letošnjem avtomobilskem salonu v Münchnu pokazali koncept grandsphere, ki bi lahko napovedal električni A8. Kdaj bi se lahko iz osupljivega koncepta razvilo serijsko vozilo, še ni jasno, a s 5,35 metra dolžine in 750-kilometrskim dosegom bi lahko predstavljal eno izmed možnosti za kupce A8.

Novi žarometi z 1,3 milijona mikro ogledali

Med pomembnejše novosti spada tudi prihod novih digitalnih matričnih žarometov, ki svetlobni snop glede na promet prilagaja s pomočjo 1,3 milijona majhnih ogledal. Zaradi velike ločljivosti posameznega žarometa je avto s svojo digitalno pametjo zmožen osvetljevati le vozni pas in zatemniti okolico avtomobila, da z dolgim snopom ne bi zmotil pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Serijsko so nameščeni tudi zadnji žarometi s tehnologijo OLED, ki s pomočjo senzorjev zaznajo prihod drugega avtomobila in zmanjšajo svetlost, da ob pritisnjeni zavori ne motijo voznika za avtomobilom.

Seznam dodatne opreme je praktično neskončen

Pri Audiju so na zadnjo stran sprednjih sedežev vgradili zaslona z diagonalo 10,1 palca, ki se ju upravlja prek v sredinski naslon vgrajenega daljinca z zaslonom na dotik. Na seznamu dodatne opreme so tudi hladilnik s kozarci, izvlečna sredinska konzola in možnost odišavljene potniške kabine. Kupec bo imel veliko dela tudi pri varnostnih sistemih. Na voljo je 40 različnih, razporejeni pa so v različne pakete.

Prenovljeni A8 bo za naročilo na voljo že od decembra, cene v Nemčiji pa se začnejo pri 99.500 evrih.

Foto: Audi

Foto: Audi