Audi se je na Kitajsko leta 1988 podal kot prva izmed uveljavljenih premijskih znamk in tam žel veliko prodajnih uspehov in ustvarjal pomembne donose. Začetek prehoda na elektromobilnost pa je pospešil konkurenčnost kitajskih znamk in pod vprašaj postavil tržne deleže ter donose evropskih premijskih znamk.

Trije serijski avtomobili z 800-voltne platforme

Pri Audiju so se prav zato iz tehničnega vidika povezali s kitajsko državno družbo SAIC in skupaj za Kitajsko razvili ločeno znamko vozil.

Napoved teh je zdaj prvič uradno razkriti koncept. Ta napoveduje tri serijske avtomobile, ki jih bosta Audi in SAIC na Kitajskem predstavila od sredine prihodnjega leta naprej. Najprej bo to električni karavan, nato sledita še limuzina in športni terenec. Audi in SAIC sta ustvarila 800-voltno platformo Advanced Digitized Platform in za 30 odstotkov zmanjšala potreben čas za razvoj novih avtomobilov.

Prešerne dimenzije koncepta, ki ima sistemsko moč 570 kilovatov in veliko baterijo

Koncept je dolg 4,8 metra, širok je 1,99 metra, visok 1,46 metra in ima 2,95 metra medosne razdalje. Dva elektromotorja omogočata sistemsko moč 570 kilovatov in 800 Nm navora. Pospešek do sto kilometrov na uro je 3,6 sekunde. Kapaciteta baterije je 100 kilovatnih ur. Glede na 800-voltno platformo lahko pričakujemo visoke moči polnjenja.

Poleg zanimive oblike pri konceptu prav gotovo najbolj izstopa sprednji in zadnij del - tam na avtomobilu niso več tradicionalni štirje Audijevi krogi, temveč napis Audi z veliki tiskanimi črkami.