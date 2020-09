Analiza prodaje: evropski avtotrg se resneje spreminja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem četrtletju se je močno povečala prodaja električnih vozil, njihov delež se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal z 2,4 na 7,2 odstotka tržnega deleža. Epidemija covid-19 je imela velik vpliv na prodajo avtomobilov, največ negativnega vpliva pa je imela ravno na prodajo bencinskih in dizelsko gnanih modelov.

Kljub občutnemu več kot 50-odstotnemu padcu prodaje avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje med aprilom in junijem je njihov delež še vedno 80-odstoten. V treh mesecih so prodali kar za 53,4 odstotka oziroma 526.645 tisoč manj dizelskih avtomobilov, a ima dizel še vedno 29,4-odstotni tržni delež. Še večji padec je bil zaznati pri bencinsko gnanih avtomobilih, saj so v treh mesecih prodali vsega 929.309 bencinarjev, kar je 55-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem lani.

delež v prvem polletju 2020 bencin 52,1 % dizel 29,7 % Električni in priključni hibridi 7 % Hibridi 9,5 % Alternativni pogoni 1,7 %

Med aprilom in junijem so bili največji poraženci ravno avtomobili z bencinskim motorjem, saj je njihova prodaja padla za 55 odstotkov. Foto: Gašper Pirman Lahko obdržijo zalet?

Lahko bi rekli, da so edini zmagovalci med epidemijo elektrificirani avtomobili. Število registracij električnih avtomobilov z možnostjo polnjenja baterije je naraslo za 53,3 odstotka na 129.344 avtomobilov. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je tržni delež teh avtomobilov povečal kar za pet odstotkov.

V tem obdobju so prodali 66 tisoč priključnih hibridov in 63 tisoč povsem električnih avtomobilov. Medtem ko je letošnji delež elektrificiranih avtomobilov (električni in priključni hibridi) sedemodstoten, je bil v lanskem prvem polletju šele 2,5-odstoten.

Med glavnimi krivci za porast prodaje električnih vozil so ravno priključni hibridi, saj je prodaja zrasla za 133,9 odstotka. Prodaja povsem električnih avtomobilov je bila nekoliko zmernejša, to je 12,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Klasični hibridi pa ostajajo najbolje prodajani med elektrificiranimi avtomobili. Kljub padcu so jih prodali 172.149.