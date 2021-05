Alfino blindirano darilo za italijanske policiste

Slovesnosti se je udeležil tudi Jean-Philippe Imparato, novi izvršni predsednik Afle Romeo in drugi člani Stellantisa in carabinierjev. Giulia se je pridružila 1.770 avtom, ki jih imajo v uporabi carabinieri. Najnovejšega člana bodo uporabljale različne postaje po državi, zato se bo blindirana giulia nenehno selila po državi.

Na videz deluje enaka kot druge giulie

Tradicionalno obarvana giulia se vizualno ne razlikuje od drugih modelov, a dosega nivo B4. To pomeni, da so vetrobransko steklo, stranska stekla, sprednja vrata in zadnje steklo zmožni prestreči izstrelek iz pištol in puške. Pri Alfi so dodatno zaščitili rezervoar goriva, v notranjost dodali dodatna namenska držala za orožje in gumijevke. V potniški kabini so vgrajena še dodatni neprebojni jopiči.

Poleg svetlobnih luči in luči za nujno vožnjo je ta giulia opremljena še z radijskim sistemom, posebno zaporniško celico in zunanjim ojačevalcem. Spredaj je vgrajen dvolitrski štirivaljni bencinski motor s 147 kilovati, ki deluje v kombinaciji s pogonom zadaj in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Alfa Romeo že 70 let zvest partner carabinierom

Alfa Romeo carabinierom že od leta 1951 dobavlja policijska vozila. Prvi model je bil 1900 M Matta, leto kasneje se mu je pridružila še limuzina 1900. V zadnjih desetletjih so jim dobavili številne modele, različnih oblik in zmogljivosti. Leta 2016 so v roke dobili tudi najbolj zmogljivo različico, giulio quadrifoglio, ki jo poganja 2,9-litrski šestvaljnik.

Foto: Italijanska policija

