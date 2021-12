Čustveno presenečenje pred porodnišnico #video

Če bi vsi vedno vozili tako, kot smo vozili na izpitni vožnji, bi bila udeležba vseh oseb v prometu veliko varnejša, kot je sicer. Koliko nam pomeni varnost v prometu in koliko smo zanjo pripravljeni prilagoditi svoj način vožnje, spoznamo takrat, ko prevažamo največje dragocenosti – svoje najbližje. Ko novopečeni starš odpelje svojega novorojenčka iz porodnišnice, je njihova prva in edina misija najbolj varna vožnja. Poiskali smo nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali, da bodo tudi vse nadaljnje vožnje vaše družine, ko bodo otroci odraščali in bo potovanje z njimi kdaj tudi stresno, varne in mirne, kot je bila prva skupna pot.

Ni večje sreče, kot je tista, ki jo začutimo ob prvem pogledu na svojega novorojenčka. Ta majhna štručka se nam usede v srce, pogled na prstke in prikupen obrazek nam vedno izvabi nasmeh, četudi so za nami neprespane noči, ko nam ravno ta naš ljubki otročiček ni dovolil spati. Vse, kar si želimo zanj od prvega trenutka, je, da bi ga zdravje in sreča spremljala kar najdlje.

Ob rojstvu otroka v naša srca vstopi neizmerna sreča. Foto: Guliverimage

Prav zato je vožnja iz porodnišnice, ko novopečeni očka domov prvič pelje svojo boljšo polovico in njunega novorojenčka, ena od tistih voženj, ki nam ostane v spominu. Nikamor se nam ne mudi, ne motijo nas drugi vozniki na cesti, vse, kar je za nas pomembno, je varnost najbližjih. Takrat se vozimo tako, kot bi se morali vedno: mirno, zbrano, po vseh cestnoprometnih predpisih.

Skrivno presenečenje ob odhodu iz porodnišnice

Da bi bile vse vožnje varne kot ta iz porodnišnice, so se pri nemškem proizvajalcu pnevmatik Continental, ki varnost postavlja na prvo mesto že 150 let, odločili, da bodo svoj jubilej zaznamovali s prav posebno akcijo. 150-letnico podjetja so tako praznovali skupaj s starši novorojenčkov, rojenih v mesecu jubileja. Tudi v Sloveniji. Vsem staršem, ki so se do natanko določenega datuma prijavili prek njihove spletne strani, so podarili posebej za ta namen poslikane otroške bodije in avtomobilske nalepke z napisom "otrok v avtu".

Pri Continentalu so poskrbeli še za eno posebno presenečenje mlade družinice. Skupaj z mladim očkom Maticem so skrivaj skovali načrt, ki je omogočil, da se je mlada družina na prvo skupno pot iz porodnišnice podala s prav posebno popotnico. Čustven odziv mlade mamice na presenečenje si lahko ogledate v zgornjem videu.

Nasveti za varno in mirno vožnjo z otroki

Otroci hitro, prehitro odraščajo. Iz majhne štručke hitro postanejo malčki in že vstopijo v prvi razred osnovne šole. Njihova varnost pa še vedno ostane glavna skrb vsakega starša. Ne glede na to, ali so vaši otroci kot dojenčki v avtomobilu mirno spali ali pa neutolažljivo jokali, nadobudneži tudi pozneje med vožnjo potrebujejo veliko pozornosti, še posebej na daljših vožnjah.

"Smo že tam?" in "Koliko časa še?" sta najpogostejši vprašanji, ki jih otroci zastavljajo na poti. Odgovor na tovrstna vprašanja je še posebej neprijeten, kadar cilj ni blizu. Da takšne vožnje za družino in še posebej voznika ne bi bile stresne, smo poiskali nekaj priročnih nasvetov, s katerimi bo čas minil hitreje, pot pa bo prijetna in varna.

Pred potjo preverite avtomobil. Še posebej to velja za daljše poti. Ne dovolite, da bi vas na poti ustavila okvara, ki bi jo lahko pravočasno preprečili. Ni pomemben samo cilj, temveč tudi pot, na kateri lahko z družino ustvarite najlepše spomine. Zato naj bo pot prijetna.

Na pot se vedno odpravite spočiti. Če ste med vožnjo zaspani, je to lahko prav tako nevarno, kot če bi se za volan usedli pod vplivom alkohola. Če je le mogoče, se pred vsako daljšo potjo dobro naspite. Osemurni spanec bo poskrbel za to, da boste vozili bolj zbrano, hkrati pa se boste tudi lažje spopadli z vsemi morebitnimi izzivi na poti ter se sproščeno zabavali z družino.

Continental varnost postavlja v središče že 150 let Osmega oktobra 1871 je v Hannovru nastalo podjetje, ki že celih 150 let velja za pionirja varnosti na cestah. V tovarni na ulici Farenwalder so sprva izdelovali z gumo impregnirane tkanine za dežne plašče in termovke ter polne gume za kolesa in vozove. To je bilo kar poldrugo desetletje pred izdelavo prvega avtomobila. Danes je Continental eden od vodilnih proizvajalcev avtomobilskih pnevmatik in pnevmatik za lahke tovornjake v Evropi. Continental že 150 let premika meje varnosti na cesti. Od prve pnevmatike s profilom, ločljivega platišča do prve pnevmatike brez zračnice, zimske pnevmatike in z zrakom napolnjene traktorske pnevmatike. Ob vsem napredku pa vse od prvega dne do danes na prvo mesto postavljajo varnost udeležencev v prometu.

Otroci med vožnjo potrebujejo pstanke. Vštejte jih v predviden čas vožnje, da se vam ne bo mudilo. Foto: Getty Images

Načrtujte postanke. Otroci so na poti pogosto žejni in lačni ali pa morajo na stranišče. Poskrbite, da se vam ne bo mudilo. V čas vožnje zato že vnaprej vštejte več postankov. Naj bo raje kakšen več kot pa manj. Na dolgih poteh vedno prija malce pretegniti noge.

Voznika naj se izmenjujeta. Dolge vožnje so lahko naporne. Če sta v avtomobilu vsaj dva voznika, naj se vmes zamenjata. Tako bo vaša vožnja varnejša, saj bo za volanom vedno spočit voznik.

Spremljajte vremensko napoved. Še preden se odpravite na pot, preverite vreme. V primeru ekstremnih vremenskih pojavov se, če je le mogoče, ne odpravite na pot. Sicer pa se prilagodite vremenu. Če je napovedano obilno deževje, to vključite v predviden čas poti, saj bo ta daljši.

Oglejte si pot na zemljevidu. Številne aplikacije nam danes omogočajo, da si, še preden se odpravimo od doma, ogledamo pot na zemljevidu. Tako bomo lažje ocenili čas, ki ga bomo porabili, in tudi stroške. Pravočasno bomo izvedeli tudi za vsa morebitna dela na cestah in obvoze. Primerno opremljeni z vsemi pomembnimi informacijami bomo na poti bolj mirni in varni.

Ustrezno se pripravite na pot. Uporabite katero izmed številnih aplikacij z zemljevidi. Foto: Siol.net

Igrajte se. Naj imajo vaši otroci vedno na dosegu roke nekaj igrač, ki so primerne njihovi starosti in jih lahko za nekaj časa zaposlijo. Na dolgih poteh velja narediti izjemo in jim dovoliti tudi malce daljšo uporabo mobilnih telefonov in tablic, s katerimi si lahko popestrijo čas, da jim bo minil hitreje. Vsekakor pa ne pozabite na večno klasiko iger, ki so kot nalašč za igranje med vožnjo. Igrate se lahko naštevanje predmetov na posamezno črko, igro "vidim nekaj, kar se začne na …" ali katero od drugih pogovornih iger.