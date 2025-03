Tudi vas mika nakup električnega vozila? Teh je na slovenskih cestah iz leta v leto več. Njihova priljubljenost raste zaradi številnih prednosti, ki jih ponujajo. Če v prvi vrsti predstavljajo nižje stroške vožnje, je danes tudi nakupna cena vse bolj dostopna. Ko pa ji dodamo še subvencijo in ugodno akcijsko ponudbo, kakršna je zdaj na voljo pri Volkswagnu za nakup električnega vozila ID.3 in ID.4, pa je nakupna odločitev še lažja.

Električna vozila so danes res tista prava pot. Ne le gospodarni vidik, ki je seveda za marsikoga najpomembnejši, tu je še okolju prijaznejši transport in ne pozabimo tudi na tišjo vožnjo, ki je z vidika večjega udobja v kabini za vse potnike še kako pomembna. Volkswagen z modeloma ID.3 in ID.4 dokazuje svojo zavezanost k trajnostni mobilnosti, hkrati pa uporabnikom ponuja vozila, ki združujejo inovativnost, udobje in zmogljivost.

Akcija: električni modeli VW Volkswagen ID.3 Foto: Arhiv ponudnika Izkoristite edinstveno priložnost in si zagotovite akcijski model ID. Pure Limited! Električna modela ID.3 in ID.4 sta na voljo po izjemni ceni, z bogato serijsko opremo in možnostjo pridobitve nepovratne finančne spodbude. Paket Pure Limited vam ponuja najboljšo kombinacijo uporabne dodatne opreme. Tako dobite več opreme za manj denarja.

Kakšne ugodnosti voznikom ponujata med električnimi vozili priljubljena modela ID.3 in ID.4? Za vas smo preverili, s čim navdušujeta in kakšna točno je akcijska ponudba, s katero ju lahko danes dobite še ugodneje.

Subvencija v višini 7.200 evrov Po nakupu električnega vozila iz serije ID.3 in ID.4 boste lahko uveljavljali subvencijo pri družbi Borzen. Subvencija za vozili ID.3 in ID.4 Pure Limited znaša 7.200 aevrov in je namenjena vozilom z vrednostjo nakupa do 35 tisoč evrov.

ID.3 – odlično električno vozilo v t. i. Golfovem razredu

ID.3 predstavlja električno alternativo vsem vozilom z motorji z notranjim zgorevanjem v t. i. Golfovem razredu. Kompaktne dimenzije in sodoben dizajn ga uvrščajo med priljubljena električna vozila, ki so primerna za mestno vožnjo, hkrati pa zagotavljajo udobje tudi na daljših poteh.

Volkswagen ID.3 Foto: Arhiv ponudnika

ID.3 je na voljo z različnimi kapacitetami baterij, kar omogoča prilagoditev glede na potrebe uporabnika. Model Pure Limited na primer ponuja največjo uporabno moč 125 kilovatov (170 KM) in porabo med 14,5 in 15,7 kilovatne ure na 100 kilometrov, kar zagotavlja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in učinkovitostjo. Opremljen je z baterijo s kapaciteto 52 kilovatnih ur, ki omogoča doseg do 388 kilometrov (po WLTP).

V njegovi notranjosti prepričajo kakovostni materiali in številni asistenčni sistemi, zaradi katerih ne le obljublja, pač pa tudi zagotavlja električno mobilnost, ki stopa v korak s časom. Digitalni prikazovalniki in intuitivni nadzorni elementi omogočajo enostavno upravljanje vozila, medtem ko prilagodljiva sredinska konzola in udobni sedeži omogočajo prijetno vožnjo.

Notranjost novega ID.3 je tako bistveno prostornejša, kot se zdi na prvi pogled in je primerljiva s prostornostjo, značilno za vozila srednjega razreda. Čeprav je motor vgrajen zadaj, to ne vpliva na prostornino prtljažnika, je pa s tem sprednjima kolesoma zagotovljen maksimalen prostor za obračanje, kar je ključ do odlične okretnosti vozila.

Zunanjost ID.3 odraža sodoben in čisti dizajn z jasnimi linijami, z aerodinamično obliko pa pripomore k večji učinkovitosti, medtem ko različne barvne možnosti in oblikovno dovršena platišča omogočajo personalizacijo vozila po željah uporabnika.

Volkswagen ID.3 Foto: Arhiv ponudnika

ID.3 Pure Limited z akcijsko ceno in subvencijo že za 26.850 evrov Preverite ugodno ponudbo električnih vozil ID.3 Pure Limited, ki so zdaj pri Volkswagnu na voljo po akcijski ceni 34.050 evrov. Z nepovratno finančno spodbudo v obliki subvencije Borzena v višini 7.200 evrov pa je lahko ta električni avtomobil vaš že za 26.850 evrov. Akcijski model se ponaša tudi z baterijo moči 125 kilovatovnih ur, ki s porabo 15,4 kilovatne ure na sto kilometrov zagotavlja doseg 385 kilometrov.

Družinsko usmerjen električni ID.4

Če iščete večje vozilo, kot je ID.3, je za vas primeren ID.4, ki je tako po notranjih kot tudi zunanjih parametrih precej večji. S 4,58 metra dolžine je kot nalašč za družine, saj med drugim ponuja tako več notranjega kabinskega prostora kot tudi večji prtljažnik (543 litrov). S tem združuje najboljše iz dveh svetov: moč SUV-modela in užitek v vožnji, ki ga skupaj s številnimi drugimi prednostmi zagotavlja električni pogon. Do vsakega cilja se boste zdaj lahko podali povsem brez skrbi, ne glede na teren.

Model Volkswagen ID.4 Pure Limited je opremljen z baterijo s kapaciteto 52 kilovatnih ur, ki omogoča doseg do 364 kilometrov (po WLTP). Elektromotor z močjo 150 kilovatov (204 KM) omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 8,5 sekunde, kar zagotavlja dinamično vožnjo brez emisij.

Volkswagen ID.4 Foto: Arhiv ponudnika

ID.4 s svojo elegantno oblikovno zasnovo in markantnimi svetlobnimi linijami jasno izžareva samozavest, s katero tako na cesti, kot v njeni okolici, privablja številne poglede. Aerodinamičen dizajn deluje energično in obenem zagotavlja večji doseg. Kot dodatno opremo je po želji mogoče naročiti tudi inovativne matrične LED-žaromete, s katerimi se svetlobna letev steka proti novemu logotipu znamke Volkswagen in vozilu dodaja prepoznaven pečat.

Naravnost navdušile vas bodo njegove napredne sposobnosti. Ko se mu približujete, vas bo njegov inteligenčni sistem zaznal, avtomobil pa vas bo pozdravil z vklopom žarometov. Da boste med vožnjo lažje ohranjali popoln pregled nad cestiščem, vam bo opcijski projicirni sistem s tehnologijo obogatene resničnosti projiciral informacije neposredno na vetrobransko steklo. To velja tudi za navigacijske napotke, ki jih boste tako videli neposredno na cestišču. Številne funkcije vozila pa boste lahko s pomočjo aplikacije Volkswagen upravljali kar preko svojega mobilnega telefona.

Volkswagen ID.4 Foto: Arhiv ponudnika