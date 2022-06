Toliko vas bo stal električni avtomobil

Veste, kako sploh izračunate skupni strošek lastništva (TCO)? Nakupna cena vozila, ugodnosti in bonitete, stroški zavarovanja, vzdrževanja in seveda goriva – to so glavni kriteriji, po katerih si lahko izračunate skupni strošek lastništva vozila. Rezultati govorijo v korist elektriki, saj so denimo že e-vozila, s katerimi prevozite 25 tisoč kilometrov letno, ugodnejša od klasičnih. A pojdimo po vrsti.

1. Nakup in vrednost vozila

Koliko stane avtomobil, je seveda odvisno od njegove znamke, modela, zmogljivosti in morebitne dodatne opreme, zato pravila, za koliko se v ceni razlikujeta novo električno in klasično vozilo, seveda ni. Drži, da so električni avtomobili danes dražji, a razlike se zmanjšujejo. Pri izbiri vsekakor upoštevajte ugodnosti, ki veljajo za električna vozila. Podjetja so tako denimo upravičena do odbitka davka na dodano vrednost. Aktualna različica zakona o davku na dodano vrednost omogoča odbitek vstopnega DDV za vse električne avtomobile, ki so namenjeni opravljanju katerekoli dejavnosti davčnega zavezanca in pri katerih cena z vključenim DDV oziroma drugimi dajatvami ne presega 80 tisoč evrov. V članku TUKAJ pa preberite, kakšne so skrite pasti novega zakona in ali se vam odbitek DDV v konkretnem primeru izplača ali ne. Upoštevati namreč morate, da je konec vsakega leta treba državi vrniti preveč odbiti DDV za kilometre, ki so bili prevoženi v zasebne namene (po formuli število zasebno prevoženih kilometrov x 0,37 evra x 0,22).

Poleg tega lahko podjetja nakup električnega avtomobila izkoristijo še za investicijsko davčno olajšavo: davčno osnovo, od katere plačajo davek na dobiček pravnih oseb, lahko zmanjšajo za 40 odstotkov neto vrednosti kupljenega vozila. Če davčna osnova ni dovolj visoka, je olajšavo mogoče prenesti tudi v naslednja leta. Z letom 2022 Eko sklad v Sloveniji podjetjem sicer ne subvencionira več nakupa električnih avtomobilov, ponuja pa druge spodbude, na primer ugodnejše kreditiranje nakupa pod določenimi pogoji. Posebne ponudbe so na voljo tudi pri finančnih hišah in ponudnikih vozil.

V tem koraku je zaradi zakonodaje in ukrepov ali spodbud, ki se pogosto spreminjajo, še posebej pomembno, da je vaš sogovornik pri izbiri družba, ki ima izkušene strokovnjake ter dostop do čim bolj raznolike ponudbe vozil in virov znanja.

Pomembna pa je tudi poprodajna vrednost vozila po koncu uporabe. Tu so se v preteklosti pojavljali dvomi kupcev rabljenih avtomobilov, ki zaradi hitrega razvoja tehnologije niso bili prepričani, koliko vrednosti bodo ohranila rabljena e-vozila. A aktualni podatki kažejo, da tudi rabljeni električni avtomobili vzdržujejo ceno že veliko bolje kot v preteklosti.