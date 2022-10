Čas je, da se pripravite

Ker se poraba elektrike izjemno povečuje, je dobava dovolj velikih količin električne energije v najbolj obremenjenih delih dneva postala velika težava. Zato v Evropi že uvajamo dinamične tarife – v času, ko je poraba večja, je tako višja tudi cena. Z drugimi besedami: cena elektrike se spremeni večkrat na dan.

Medtem ko za zdaj v Sloveniji še poznamo dvotarifno merjenje porabe, čemur uporabniki prilagajamo odjem, bo ob dinamičnih tarifah za optimalno prilagajanje cenovnim nihanjem nujna uporaba sistemov, kakršen je optiMOON.

Ta sistem stalno spremlja vaše potrebe in stanje v omrežju, optimizira porabo ter vam omogoča, da maksimalno učinkovito izkoristite energijo, ki jo imate na razpolago, denimo tisto, ki ste jo v hranilnik električne energije shranili iz lastne sončne elektrarne. Tako vam optiMOON zagotavlja prihranke pri stroških elektrike, omrežnine in obračunske moči.

Za nadzor nad sistemom zadošča osebni računalnik ali pametni telefon, sistem pa upravlja porabnike, kot so polnilna postaja za električni avtomobil, pametna toplotna črpalka ali sistem za upravljanje pametnega doma, ki nadzira manjše porabnike, poleg tega pa lahko optiMOON nadzira še druge porabnike, na primer klimatsko napravo, električni grelnik vode in podobno.

OptiMOON hkrati upravlja do tri vire električne energije, denimo sončno elektrarno ter hišno kogeneracijo, in do dva hranilnika električne energije. Tako lahko celovito poskrbite za neodvisnost od ponudnikov električne energije in za dolgoročno stabilnost brez nepredvidljivih nihanj cen.

Na konkretnem primeru vašega gospodinjstva s pomočjo spletnega orodja TUKAJ izračunajte, koliko bi znašala vaša naložba v sončno elektrarno in koliko bi lahko prihranili z lastno oskrbo z električno energijo.

Od vas vse to – seveda ob izbiri pravega partnerja – ne bo zahtevalo veliko znanja, časa in energije. Na slovenskem tržišču boste tako celovito ponudbo za energetsko samooskrbo našli le na enem mestu: pri znamki MOON. Strokovnjaki vam bodo znali svetovati, vam pomagati pri subvencijah in dovoljenjih, poskrbeli bodo za montažo in vzdrževanje, na voljo pa je tudi ugodno financiranje.