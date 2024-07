Pri 46 letih je umrl Benji Gregory, nekdanji igralec, ki je še kot otrok zaslovel v humoristični seriji Alf. Da je umrl, je prek Facebooka sporočila njegova sestra, ki je razkrila, da so ga mrtvega našli v avtomobilu, kjer naj bi zaspal in umrl zaradi vročinskega udara. Ob njem so mrtvega našli tudi njegovega psa.

Serijo Alf so snemali med letoma 1986 in 1990. Foto: Guliverimage Gregory je v seriji Alf igral Briana, najmlajšega člana družine Tanner, s katero je živel dlakavi vesoljček. V 80. in 90. letih je gostoval tudi v vrsti drugih televizijskih serij, ob tem se je ukvarjal s sinhroniziranjem animiranih produkcij.

Pozneje je zapustil Hollywood, leta 2003 se je pridružil ameriški mornarici in se izobraževal v meterologiji ter oceanografiji. Leta 2005 je zaradi zdravstvenih težav mornarico zapustil, leto pozneje se je poročil.

Leta 2000 je v pogovoru za revijo People spregovoril o svojem otroštvu pred televizijskimi kamerami. "Da gre za delo, se mi je zdelo le takrat, ko so bile prižgane luči in je postalo res vroče," je dejal. Kot je povedal, je ob ukinitvi serije Alf občutil olajšanje, ker ni več hotel igrati, obenem pa te izkušnje ni nikoli obžaloval.