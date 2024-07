Zvezdnika Spider-Mana so ta teden ujeli v družbi 20-letne manekenke.

Ob ameriškem prazniku neodvisnosti je milijarder Michael Rubin priredil veliko zabavo, na kateri se je kar trlo znanih obrazov. Med njimi se je pred objektivi fotografov znašel tudi igralec Tobey Maguire, zvezdnik franšize Spider-Man, ki je na zabavo prišel v spremstvu nove spremljevalke, 20-letne manekenke Lily Chee.

Ko je prvič igral Spider-Mana, se še ni rodila

Ob fotografijah se je na družbenih omrežjih nemudoma sprožil plaz komentarjev, spletni uporabniki so izpostavili, da si je 49-letni igralec izbral kar 29 let mlajšo spremljevalko. "Njegova hčerka ima 17 let," je izpostavil eden od komentatorjev, drugi pa pristavil, da se manekenka sploh še ni rodila, ko je Maguire zaslovel v vlogi Spider-Mana. Prvič je namreč v filmu o tem stripovskem junaku nastopil leta 2002, Lily Chee pa se je rodila leto pozneje.

Manekenka je fotografije z zabave objavila tudi na Instagramu, a na njih ni Maguireja:

Maguire je bil sicer med letoma 2007 in 2017 poročen z oblikovalko nakita Jennifer Meyer, s katero ima dva otroka, 17-letno hči in 15-letnega sina.

