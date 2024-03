Igralka trdi, da ne dobiva dobrih vlog, ker je preveč privlačna

Mehiško igralko Eizo Gonzalez so v zadnjih letih pogosto omenjali kot naslednjo veliko hollywoodsko zvezdo, a do zdaj še ni imela vloge, v kateri bi res zablestela. Zakaj? Po njenem mnenju zato, ker je preveč privlačna, da bi ji ponudili res dobro vlogo.

"Pri več projektih sem slišala, da sem preveč lepa in preveč seksi, da bi mi dali vlogo," je 34-letna igralka dejala v intervjuju za revijo InStyle: "Jaz pa sem si ob tem mislila: 'Kaj pa je Margot Robbie? Najprivlačnejša, najlepša ženska, kar sem jih kdaj videla!'"

"Imela sem krizo identitete," je povedala: "Razmišljala sem, ali naj si obrijem glavo? Ali naj postanem manj privlačna? Ali bolj privlačna? Ali naj nosim seksi oblačila ali ne? Naj bom cela pokrita?"

Foto: Guliverimage

Obregnila se je tudi ob to, da so Latinskoameričanke vedno prikazane in opisane kot seksi. "Latino ženske so vedno seksualizirane in to je žalostno," je dejala in poudarila, da je tudi zanjo največji izziv v karieri, kako se rešiti stereotipa "seksbombe": "S tem se ni soočala nobena od mojih belopoltih kolegic."