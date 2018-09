Zgolj 10 odstotkov Slovencev si dobro umiva zobe #video

Po nekaterih podatkih 40 odstotkov Evropejcev zaradi manjkajočih zob skriva svoj nasmeh in nosi zastarele nefunkcionalne proteze. Zobozdravniki poudarjajo, da nezdrave bakterije ne vplivajo zgolj na zobe in dlesni, temveč vplivajo tudi na bolezni srca, infarkt in razvijanje sladkorne bolezni.

Zdravi zobje so povezani tudi s kakovostjo življenja in družabnostjo, so poročali v oddaji Poletni Dan. na Planet TV. Pri skrbi za ustno higieno je nujno čiščenje zob, prav tako pa tudi redno obiskovanje zobozdravnika. ''To je najboljša naložba, da bomo imeli zobe in usta zdrave vse do starosti,'' je dejala zobozdravnica Aleksandra Križaj Dumić.

Na vprašanje, ali Slovenci dobro skrbimo za ustno higieno, je Križaj Dumićeva odgovorila, da si zgolj 10 odstotkov Slovencev dobro umiva zobe. ''Smo bolj na strani slabšega umivanja kot pa dobrega,'' je poudarila.

''Navade čiščenja prenašamo na svoje otroke''

Posledice nerednega umivanja so karies, gnitje zob in vnetja obzobnih tkiv. ''Navade čiščenja prenašamo tudi na svoje otroke, ki po navadi podedujejo slabo skrb,'' je dejala Križaj Dumićeva.

Pri čiščenju pa ima pomembno vlogo izbira zobne paste, ki pripomore tudi k zdravju naših dlesni. ''Priporočajo zobne paste s fluorom, saj se flor vgradi v sklenino zoba, ta pa postane bolj odporen proti kariesu. Pomembno je tudi, da po čiščenju zob ne spiramo ustne votline z vodo, saj tako uničimo delovanje zobne paste,'' je o pravilni uporabi povedal zobozdravnik Matej Leskošek.

Zobozdravnik Matej Leskošek pravi, da je prisotnost fluora v zobnih pastah ključnega pomena. Foto: Planet TV

V zadnjih letih so napredek v ustni higieni pokazali tudi šolarji, s katerimi se že v začetnih razredih osnovne šole ukvarjajo slovenski zobozdravstveni delavci, otroke učijo navad pravilnega ščetkanja.

Zabeležili so manj zobne gnilobe, učenci pa se radi udeležujejo vsakoletnih tekmovanj v čistosti zob. V tekmovanju sodeluje že 750 slovenskih osnovnih šol. Pri otroškem čiščenju zob imata ključno vlogo motivacija in zabava, se je strinjala zobozdravnica Aleksandra Križaj Dumić.

Nasveti za pravilno umivanje zob



- zobe si umijmo pred zajtrkom, da preprečimo zobno gnilobo,



- hrani se izogibajmo eno uro pred umivanjem zob,



- za umivanje uporabimo majhno količino zobne paste,



- ne pozabimo na ščetkanje jezika,



- pomembno je ščetkanje tudi med zobmi, kjer si lahko pomagamo z zobno nitko,



- zobe umijmo dvakrat na dan, ščetkamo jih dve minuti.

Smernice čiščenja zob se ne spreminjajo toliko kot pa pripomočki za čiščenje, je rekla Križaj Dumićeva. ''Na voljo imamo različne vrste zobnih nitk, velikosti zobnih krtačk, električne zobne krtačke,'' pove o izbiri in doda, da je od vsakega posameznika pomembno, da ve, kaj je zanj najboljša izbira.



Križaj Dumićeva pravi, da so navade čiščenja zob med Slovenci slabe. Foto: Planet TV

V poplavi različnih pripomočkov za čiščenje zob je Križaj Dumićeva dejala, da doma ne smejo manjkati kakovostna zobna ščetka, zobna nitka ali obzobna krtačka in zobna pasta s fluorom.