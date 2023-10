Želite hiter dostop do osebnega zdravnika? Preberite to.

Se tudi vam dogaja, da ko potrebujete osebnega zdravnika, do njega težko dostopate, ker je na primer delal v drugi izmeni, kot ste poklicali, ali pa dela le nekaj dni v tednu, morda pa morate na pregled čakati dlje, kot ste pripravljeni? Še dlje pa je treba čakati na pregled pri specialistih. Generali svojim zavarovancem ponuja zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco , ki vključuje tudi storitev Halo Doktor. Do nasveta osebnega zdravnika lahko tako pridete katerikoli dan v tednu, prav tako pa lahko tudi do specialista pridete zelo hitro. Ko nastopijo zdravstvene težave, si vsakdo želi čim hitrejše obravnave in boljšega počutja.

Ko ljudje drug drugemu zaželimo vse dobro, pa naj bo ob rojstnem dnevu ali za novo leto, je vedno med vsemi lepimi željami tudi zdravje. Za takšno navado, ki se prenaša iz generacije v generacijo, seveda tiči zelo konkreten razlog. Zdravje ni samoumevno, je pa naša največja dobrina. Čeprav zdravja ni mogoče kupiti, pa ga je mogoče zaščititi.

Ste se že znašli v situaciji, ko ste potrebovali zdravnika, a ste morali najprej čakati na posvet oziroma pregled pri osebnem zdravniku, da ste težko prišli do napotnice, ki ste jo po vašem notranjem občutku potrebovali oziroma ste mogli na pregled pri specialistu čakati dlje, kot je zakonsko določena meja? Z zavarovanjem Specialisti z asistenco, ki ga ponujajo pri zavarovalnici Generali, se bodo te vaše težave končale, kar pa je najpomembnejše, ustrezno boste zaščitili vaše zdravje, vašo najpomembnejšo dobrino.

Zgoraj omenjeno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco pri zavarovalnici Generali vključuje tudi storitev Halo Doktor. Ta zavarovancem omogoča hiter in zanje enostaven posvet z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine. Posvet poteka na daljavo, naj bo preko telefonskega ali videoklica, kar je posamezniku ljubše oziroma lažje glede na naravo zdravstvenega stanja.

Storitev Halo Doktor zavarovancem omogoča dostop do zdravnika vse dni v tednu, med 6. in 22. uro, tudi med prazniki. Ne samo da vam za posvet ne bo treba čakati, temveč boste do zdravstvenega posveta prišli takoj oziroma v samo 15 minutah. Lahko pa se za posvet dogovorite tudi ob točno določenem terminu, ki bi vam najbolj ustrezal.

Se je tudi vam že zgodilo, da ste zboleli ali pa se je vaše zdravstveno stanje drugače poslabšalo ravno, ko ste dopustovali, pa naj bo tudi v drugem kraju v Sloveniji ali pa izven naših meja, morda poleti na obali Hrvaške? Predčasno vračanje domov le zato, da boste fizično obiskali zdravnika v ambulanti, je lahko še kako neprijetno. Temu se lahko izognete s pomočjo storitve Halo Doktor.

Storitev Halo Doktor je na voljo na daljavo, zato je vseeno, kje se nahajate, ko potrebujete osebnega zdravnika. Naj bo doma, v drugem mestu ali državi, do zdravnika lahko pridete kadarkoli in od koderkoli, tudi iz tujine.

Kaj storiti, ko potrebujete zdravnika? Seveda je najbolje, da zdravniške pomoči ne potrebujete, a ko jo, si je vsakdo želi čim prej. Zato je pomembno, da že vnaprej veste, kako najhitreje do nje. Zavarovanci Generali zavarovalnice storitev Halo Doktor aktivirate na spletni strani halodoktor.si/generali, kjer si z aktivacijo zagotovite zdravnika za takrat, ko ga boste potrebovali. Ob koriščenju nasveta boste le še vnesli številko svojega mobilnega telefona in zdravnik bo le še klik stran.

Kakšen posvet omogoča Generali Halo Doktor?

Zdravniki družinske oziroma splošne medicine, ki so na voljo za posvet preko storitve Halo Doktor, so na voljo za različna vprašanja, povezana z zavarovančevim zdravjem. Za posvet jih lahko pokličete zaradi slabega počutja ali poslabšanja obstoječih zdravstvenih težav. Storitev namreč velja tudi za zdravstvene težave, povezane s poslabšanjem že predhodno znanih zdravstvenih težav, do katerih je prišlo še pred sklenitvijo zavarovanja. To je omogočeno le zavarovancem zdravstvene zavarovalnice Generali.

Posvet preko storitve Halo Doktor omogoča tudi razlago izvidov. Po specialistični obravnavi navadno na dom prejmete pismo z medicinsko opisano diagnozo oziroma opisom zdravljenja. Mnogi se takrat znajdejo v stiski, saj je za ljudi, ki niso medicinsko podkovani, težko popolnoma razumeti izvide. Čakanje na razlago je lahko precej neprijetno, a s storitvijo Halo Doktor lahko do pojasnila izvida pridete preko telefonskega ali videoposveta že v 15 minutah.

Do napotnice za specialista kar preko posveta na daljavo Foto: Shutterstock Pacient je pri storitvi Halo Doktor, čeprav gre za posvet na daljavo, obravnavan tako, kot bi bil pri fizičnem obisku v ambulanti. To pomeni, da je prihranil čas in pot, storitev pa zato ni nič slabša, kvečjemu boljša in hitrejša. Na podlagi opravljenega pogovora, zdravnik zavarovancu predlaga nujne ukrepe za izboljšanje stanja, izda izvid, lahko pa ga tudi napoti na nadaljnje specialistične preiskave v okviru zavarovanja Specialisti z asistenco, katerega del je tudi sama storitev Halo Doktor. Zavarovanci zavarovalnice Generali, s sklenjenim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco lahko tako svoje zdravstvene težave rešijo hitreje ter si s tem hitreje izboljšajo svoje počutje. Ni jim treba čakati na termin pri osebnem zdravniku ali na pregled niti na izdajo napotnice, saj jo prejmejo kar na osnovi posveta na daljavo.

Hitro do specialista

Izvid z napotitvijo, ki ga preko e-pošte prejme zavarovanec po opravljenem posvetu preko storitve Halo Doktor, mora posredovati Generali Asistenci zdravje. Strokovni svetovalci zdravstvene zavarovalnice bodo zavarovancu na osnovi prejete napotnice čim hitreje uredili pregled pri zdravniku specialistu, pri čemer bodo, kolikor bo mogoče, upoštevali tudi posameznikove želje glede termina in lokacije pregleda.

