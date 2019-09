Zdravimo oči, vplivamo na umetnost življenja

Oglasno sporočilo

Vodenje kirurškega centra je edinstven proces, ki združuje čarobnost kreativnosti, drznosti, znanja, tehnologije, timskega dela in posluha za posameznika ter njegove specifične potrebe. S pomočjo izrednih oftalmologov kirurgov, vrhunske tehnologije, trdega dela in večnega prizadevanja za več in bolje iščemo najboljšo rešitev za vsakega posameznega pacienta. Zavedamo se izzivov in drznemo si biti tudi drugačni.

Ta operacija je smiselna za vsakega, ki se je naveličal iskati očala za branje ali stalno menjati očala enkrat za daleč in drugič za blizu. Operacija se svetuje kot korekcija dioptrije po 40. letu starosti pacienta, ko se laserska korekcija ali korekcija z ICL-lečami (implatibilnimi lečami) ne svetuje več. Operacija zamenjave leče z multifokalnimi intraokularnimi oz. znotrajočesnimi lečami (IOL) je najuspešnejša operacija, ki se opravlja na svetu. V rokah izkušenega kirurga in izurjene ekipe je odstotek zapletov pod enim odstotkom. Zapleti so seveda tudi tu mogoči. Vidna ostrina po operaciji je sicer lahko drugačna, kot smo načrtovali, zaradi anatomskih posebnosti očesa, šibkih zonul, to so vezi, ki držijo lečo v očesu, mogoči so tudi zapleti med samo operacijo ali kmalu po njej.

Po temeljitem pregledu, ki običajno traja eno uro, se boste skupaj s kirurgom odločili, kaj je za vas najprimernejša izbira za korekcijo dioptrije. Ko bomo prejeli izračun za vašo lečo, vas bomo obvestili in potrdili termin operacije. Sama tehnika operacije v Sloveniji je na zelo visoki ravni. Leta 1989 ko je dr. Vladimir Pfeifer lastnoročno iz ZDA prinesel prvo darovano aparaturo za fakoemulzifikacijo, se je v Sloveniji začel silovit razvoj operacije na področju intraokularne leče, ki je potekal hkrati z najrazvitejšimi državami na svetu. Implantacijo multifokalne intraokularne leče ali IOL je v Sloveniji prvi opravil dr. Vladimir Pfeifer, že pred več kot 20 leti, ko so bile multifokalne intraokularne leče še velika posebnost.

Laserska korekcija dioptrije

Gre za metodo refraktivne operacije očesa, kjer z excimer laserjem preoblikujemo površino roženice in tako spremenimo dioptrijo očesa. Na površini očesa z excimer laserjem odstranimo epitel roženice in nato še potrebno količino strome roženice. S preoblikovanjem vrhnjega dela roženice spremenimo dioptrijo. Laser uporabljamo za korekcijo manjših dioptrij kratkovidnosti, daljnovidnosti in astigmatizma. Po posegu se v oko vstavi mehka kontaktna leča, ki ostane v očesu nekaj dni, dokler epitel na novo ne preraste roženice. Vid se zbistri v od dveh do štirih tednih. Očala ali kontaktne leče večinoma niso več potrebne, razen če se dogovorimo drugače. Alternativne metode so implantacija ICL, očala, kontaktne leče in nekaj drugih.

V 96 odstotkih se s posegom T SRK doseže zelo dobro vidno ostrino na daljavo brez korekcije. Indikacije so manjša kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem, ozka očesna reža, tanjša roženica, začetni keratokonus z dobro ostrino vida v kombinaciji s Cross-linkingom. Kontraindikacije so naraščanje dioptrije za več kot 0,25 na leto, visoka dioptrija, vnetje veznice roženice in globljih delov očesa, glavkom, okvare mrežnice zaradi neurejene sladkorne bolezni ali neurejenega visokega krvnega tlaka, skalitve očesne leče in nekatere druge.

Če imate astigmatizem in ste starejši od 40 let, si lahko dioptrijo korigirate z implantacijo toričnih intraokularnih oz. znotrajočesnih leč (IOL). Torične intraokularne oz. znotrajočesne leče (IOL) so primerne za vsakogar, ki ima astigmatizem 1 ali več dioptrij ne glede na stanje njegove mrežnice. Take leče se še posebej svetuje pri operaciji sive mrene, ko moramo odstraniti zamotnjeno očesno lečo in na njeno mesto implantirati umetno intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL). Če ima pacient astigmatizem, bo po operaciji z implantacijo monofokalne intraokularne oz. znotrajočesne leče (IOL) potreboval očala tako za daljavo kot za bližino. Če pa implantiramo torično intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL), ne bo potreboval očal za daljavo, ampak samo preprosta očala brez cilindra za branje. Če se želi znebiti še očal za bližino, potrebuje trifokalno torično ali bifokalno torično intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL).

Za trifokalno torično ali bifokalno torično intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL) ni več primeren vsak pacient, saj za takega pacienta z astigmatizmom potem veljajo enake zakonitosti kot pri implantaciji bi- ali trifokalnih intraokularnih oz. znotrajočesnih lečah (IOL). Pred takšno operacijo je potreben natančen pregled. Treba je pregledati vidno ostrino, izmeriti očesni pritisk, narediti preiskavo z IOL mastrom, pregledati oko pod biomikroskopom, razširiti zenico, pri široki zenici pregledati mrežnico, vidni živec, žile in centralni del mrežnice, ki ga ljudje pogosto imenujejo rumena pega, ter opraviti aberometrijo in topografijo roženice s keratorefraktometrijo. Tak pregled običajno traja eno uro. Po pregledu je vid lahko meglen zaradi široke zenice, kar pomeni, da po pregledu ne smemo upravljati motornih vozil, saj je vid preslab vsaj od tri do štiri ure. Po tem času se zenica sama zoži in vid se povrne.

Pri operaciji sive mrene se lahko opravi hkrati tudi korekcija dioptrije s pomočjo multifokalnih (trifokalnih, bifokalnih ali lečo s podaljšanim žariščem) intraokularnih oz. znotrajočesnih leč (IOL). Najpogosteje izvajani refraktivni poseg na svetu je prav operacija sive mrene. Ker je leča motna, jo moramo z operacijo odstraniti, na njeno mesto pa vstaviti umetno intraokularno oz. znotrajočesno lečo (IOL). Ko se vaša motna leča iz očesa odstrani, tovrstna operacija ne bo več potrebna, tudi sprememb v dioptriji ne pričakujemo več. Rešitev je torej dolgotrajna. Pri tej tehniki se v lokalni kapljični anesteziji odstrani pacientova leča in na njeno mesto implantira umetna intraokularna oz. znotrajočesna leča (IOL). Operacija traja okoli 15 min in je neboleča.

V Očesnem kirurškem centru izvajamo tudi številne preostale operacije oči:

Preglede opravljamo v več specialističnih in subspecialističnih ambulantah

Primarna očesna ambulanta

Ambulanta za refraktivno kirurgijo očesa

Ambulanta za operacije sive mrene

Glavkomska ambulanta

Ambuanta za bolezni mrežnice

Ambulanta za bolezni roženice

Ambulanta za plastično očesno kirurgijo

Ambulanta za otroške očesne bolezni

Ambulanta za ultrazvok očesa

Ambulanta za suho oko

