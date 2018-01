Zdravilni učinki Aloe Arborescens

Vse zdravilne lastnosti lilije nesmrtnosti so na novo raziskali Američani v tridesetih letih dvajsetega stoletja in jih podprli s številnimi študijami. A kaj je v aloji tisto, kar jo dela tako zdravilno?

TISOČ IN ENA ZDRAVILNA SESTAVINA ALOE ARBORESCENS

Od rastline je najbolj v uporabi njen gel. To je želatina, ki se nahaja v notranjosti listov. Strokovnjaki so ugotovili, da ima aloja preko dvesto koristnih sestavin. Aloja oziroma njen gel vsebuje poleg vode še številne vitamine(A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, E, ) in minerale(20), polisaharide( znane tudi kot imuno modulatorje), folno kislino, fosfolipide, rastlinske sterole, encime (16), lignine, saponine, aminokisline, antrakinone in še druge pomembne sestavine. V sestavku se bomo osredotočili na nekatere od sestavin, ki pomembno vplivajo na počutje.

NOTRANJA UPORABA

V primeru uporabe gela kot napitka, deluje na mnoge funkcije organizma. Krepi imunski sistem, zmanjšuje vnetja, uničuje viruse, bakterije, glivice in parazite, odstranjuje strupene snovi, pospešuje metabolizem in delovanje vseh organov, pomaga pri opustitvi kajenja, alkohola in drog.

Polisaharidi

Glavna polisaharida alojinega gela sta glukomanan in acemanan. Sestavljena sta iz monosaharidov glukoze in manoze. Uživanje gela aloje ali iz njega pridobljenega soka aloje ima zaščitno delovanje na sluznico prebavil s prekrivanjem želodčne in črevesne sluznice. Sluznico zaščitijo pred premočnim delovanjem kisline, ki bi lahko povzročila vnetje. Ojača barierno funkcijo intestinalne sluznice. S tem prepreči absorpcijo slabo prebavljene hrane, ki bi v organizmu lahko izzvala alergijske reakcije, ter zmanjša verjetnost za vdor patogenih bakterij, virusov ali glivic. V telesu kot polisaharid reagira s celičnimi membranami, izboljša njihovo fluidnost, olajša vstop hranil v celice in odstranjevanje odpadnih snovi iz celic. S tem se izboljša celični metabolizem in produkcija celične energije in posledično boljše delovanje organizma, boljše počutje in manj utrujenosti. Acemanan stimulira izločanje insulina v β- celicah trebušne slinavke.

Glukomanan in acemanan delujeta tudi imunostimulativno. Preko aktivacije nespecifičnega imunskega sistema spodbudita produkcijo makrofagov in T-limfocitov. Izboljša se prepoznavanje med tujkom in makrofagom, da jih ta lahko s fagocitozo uniči. Študije so pokazale, da gel aloje ublaži stranske učinke zdravil bolnikom okuženim z virusom HIV. Pri zunanji uporabi na ranah, opeklinah, preležaninah acemanan ohranja vlažno okolje in ustvarja boljše pogoje za celjenje. Spodbudi proliferacijo fibroblastov in tvorbo kolagena, kar pospeši reepitelizacijo. Acemanan razrahlja medcelične stike in izboljša prodiranje drugih sestavin gela pa tudi zdravil v globlje plasti kože. Učinek na fibroblaste se izkorišča tudi v kozmetičnih pripravkih proti staranju, saj acemanan ohranja kožo bolj čvrsto in napeto, zato ga najdemo tudi v pripravkih za nego brazgotin in strij.

Vitamini

Listni gel z vitamini in sladkorji je lahko pomembno dopolnilo v prehrani, saj najdemo v njem obilo vitaminov A, B1, B2, B6, B12 ter vitamine C, E, folno kislino in betakaroten. Vitamin A pomaga imunskemu sistemu v boju proti bakterijam, virusom in prostim radikalom, potrebujemo pa ga tudi za nastajanje zdrave in prožne kože ter sluznice, pomemben je še za vid in tvorbo nekaterih hormonov. Vitamin B2 ima pomembno vlogo v celični presnovi in proizvodnji energije v telesu, vitamin B6 pomaga jetrom pri presnovi in ima pomembno vlogo pri nastajanju rdečega krvnega barvila, vitamin B12 preprečuje slabokrvnost in je eden redkih, ki ga najdemo tudi v živilih rastlinskega izvora, folna kislina pa sodeluje pri tvorbi krvničk in sluznice. Vitamin C lovi proste radikale in je pomemben zaščitnik telesnih celic, ki preprečuje njihovo spreminjanje v rakaste celice, vitamin E pa deluje protivnetno, krepi ožilje in pomaga pri revmatskih boleznih.

Minerali in mikroelementi

Magnezij iz aloje telo potrebuje za kosti in vezna tkiva, ta element zveča moč mišic in uravnava delovanje številnih pomembnih encimov. Posledice zaznamo kot oslabelost mišic, krče v mečih, ščemenje v udih, živčnost, depresije, motnje srčnega ritma, težave s kostmi, izpadanje zob in težave z mehurjem. Kalcij je nepogrešljiv za zdrave kosti in zobe ter za usklajeno delo živcev in mišic, podobne učinke ima tudi fosfor. Železo iz aloje potrebujemo za tvorbo krvnega barvila hemoglobina, ki prenaša kisik od pljuč do celic, cink pa je nepogrešljiv pri sintezi encimov. Selen ščit pred prostimi radikali, katerim smo izpostavljeni zaradi strupov v okolju, kajenja in nezdrave prehrane, mangan pripomore k dobremu razpoloženju in pomaga jetrom pri izločanju strupov, kalij pa je nujen za nemoteno delo srca.

Aminokisline

Aloja vsebuje več kot dvajset aminokislin, od katerih je polovica takšnih, ki jih človeško telo ne more samo proizvajati in mu jih moramo dovajati v obliki hrane. Aminokisline so nepogrešljive za izgradnjo mišic in živčnega sistema.

Encimi

Encimi v hrani olajšajo njeno prebavo in s tem zmanjšajo potrebo po lastnih encimih. Če jih v hrani ni dovolj, se ta v prebavilih slabo prebavi in takšna prehaja v kri, tu pa jo naši obrambni mehanizmi težje prepoznajo in v nekaterih primerih nanjo celo razvijejo imunski odziv. To vodi v pogostejše pojavljanje alergij na različno hrano, naš imunski sistem pa je preobremenjen in se ne odzove vedno kjer se infekcija dejansko pojavi. Pridobivane gela aloje s hladnimi postopki omogoča, da se temperaturno občutljivi encimi v gelu ohranijo.

Encimi, ki jih najdemo v gelu aloje: amilaza, bradikinaza, karboksipeptidaza, katalaza, celulaza, kreatin-fosfokinaza, fosfataza, lipaza, proteaza, transaminaza, tirozinaza.

ZUNANJA UPORABA

Alojo uporabljamo tudi lokalno, predvsem za nego kože, alergije, oskrbovanje ran in opeklin, zaustavljanje krvavenja, proti bolečinam sklepov in mišic, za nego zob in ustne votline, za nego oči, proti aknam, prhljaju in drugim kožnim boleznim.

Zaradi vseh njenih zdravilnih sestavin aloja deluje preventivno in ublaži vsakodnevne težave. Izredno vlaži kožo, ker prodre do najbolj globokega dermalnega sloja. Ker povečuje delovanje fibroplasta, deluje tudi pomlajevalno in regeneracijsko.

Rana se zaceli kar osemkrat hitreje, če jo namažete z aloe vero. Priporočajo jo tudi za suhe, občutljive in razcepljene lase.

Odstranjuje starostne pege.

