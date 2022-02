Zamaščena jetra? Razstrupite jih!

Nezdrava hrana, zdravila, stres, alkohol in škodljive snovi iz okolja obremenijo filter našega telesa - jetra. Da bi svojo funkcijo odstranjevanja strupov iz telesa opravljala nemoteno, morajo biti zdrava. Da so (pre)obremenjena in zamaščena nam sporočajo skozi glavobole, pomanjkanje energije, težave s kožo in nabiranjem kilogramov (predvsem okoli trebuha). Podprimo jih z razstrupljanjem .

Jetra so v našem telesu glavni razstrupljevalni organ, ob tem pa opravljajo več kot 500 drugih življenjsko pomembnih funkcij.

Razstrupljanje je sicer naraven proces, ki v našem telesu poteka brez prestanka. Ob presnovi namreč nastajajo odpadne snovi, ki jih iz pljuč izločamo z izdihovanjem, prek kože s potenjem, prek izločil z urinom in blatom, prek jeter pa s filtriranjem krvi. Pogosto pa naše telo ne more samo izločiti vseh odpadnih snovi, saj jih z nezdravimi navadami vanj preprosto vnesemo preveč.

Razstrupljajmo se vsaj 2x na leto

Tako kot vsako leto redno servisiramo avtomobil, je prav, da enako naredimo tudi z našim telesom. Z razstrupljanjem očistimo obremenjena jetra. Izboljša se naše počutje in dvigne raven energije. Če skopni še kakšen odvečni kilogram, pa še toliko bolje.

Z razstrupljanjem pomagamo jetrom, da se ne izčrpajo in ostanejo vitalna. Pomagamo pa jim tudi, ko so dalj časa podvržena raznovrstnemu stresu, ko imamo obdobja nezdravega prehranjevanja in uživanja gaziranih ali alkoholnih pijač, zdravil in podobno.

Strokovnjaki priporočajo, da mora proces razstrupljanja potekati vsaj dvakrat na leto. To ni malo, ampak na srečo si lahko pomagamo s preverjenimi izdelki za razstrupljanje. Ne pozabimo, da jetra za učinkovito obnovo potrebujejo tri mesece, zato hitre rešitve ne bodo delovale. Ne hitimo. V enem dnevu ali tednu telesa ne bomo očistili vseh strupov, ki so se tam nabirali skozi leta. Našo pozornost in čas pa nujno potrebujejo, saj opravljajo najpomembnejše življenjske funkcije.

Jetra z vnosom škodljivih snovi preobremenimo, zato postanejo zamaščena in potrebujejo razstrupljanje.

6 znakov zamaščenih jeter

Posebnost jeter je, da so organ brez živcev, ki bi prevajali bolečino. Zato bodimo pozorni na:

občutek utrujenosti in izčrpanosti, pogoste glavobole, težave s kožo: srbež kože, izguba sijaja in zdrave barve kože, previsoko telesno težo in nabiranje maščobnih oblog predvsem v predelu trebuha, počasno in neurejeno prebavo, tiščanje pod desnim rebrnim lokom, kar kaže na to, da so jetra povečana.

Vsaj 3 mesece za čiščenje telesa

Režim je preprost, lotite se ga lahko kadarkoli. Enostavno in brez odrekanja.

Priporočamo vam redno gibanje in sproščanje ter uživanje zadostne količine vode. Izbirajte svežo, sezonsko hrano. Zelenjava in sadje naj bosta del vsakega obroka, saj so bogat vir vlaknin, vitaminov, mineralov ter antioksidantov. Ko gre za ogljikove hidrate, izbirajte polnozrnate izdelke, ki so brez ali z nižjo vsebnostjo glutena, v svoj prehranski režim pa vključite tudi mešan vir beljakovin in dobre maščobe. Več se tudi gibajte.

V pomoč vam je lahko tudi preverjeno naravno prehransko dopolnilo.

Pegasti badelj je šele začetek

Poleg bolj zdravega načina življenja, pa se rešitev skriva tudi v naravnih prehranskih dopolnilih. V veliko pomoč vam je lahko št. 1 za jetra v lekarnah - Liverin Forte*, ki slovi po originalni formuli 12 aktivnih učinkovin. Je najbolj priporočan izdelek za jetra v lekarnah**, ki pomaga pri prečiščevanju telesa, ohranjanju zdravja jeter, urejanju prebave ter podpira imunski sistem.

Vsebuje silimarin iz pegastega badlja, ki pripomore k razstrupljanju in regeneraciji jeter. A pegasti badelj sam po sebi ni dovolj – za celovito razstrupljanje in obnovo je potrebnih več aktivnih učinkovin, ki za optimalen učinek medsebojno delujejo vzajemno oz. v sinergiji. Pri Liverinu Forte učinke razstrupljanja nepogrešljivo in sinergistično dopolnjujejo tudi indijska kosmulja (podpora prebavi), sladki koren (podpora imunskemu sistemu), vitamini skupine B (prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti) in vitamin E (ščiti pred oksidativnim stresom).

Zdaj veste, zakaj je Liverin Forte tako priljubljen. Sprejmite odgovorno odločitev tudi vi!

