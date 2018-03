Zakaj slušnega aparata ne moremo kupiti kar tako

Zvok nam omogoča sporazumevanje in sprejemanje informacij, uživanje ob dobri glasbi in preprosto poslušanje življenja okrog nas, opozarja nas na različne nevarnosti, zato je dober sluh nujen za kakovostno življenje. Če nas doleti okvara sluha ali napaka v kateremkoli zapletenem delu človekovega slušnega sistema, se moramo začeti spopadati z naglušnostjo ali izgubo sluha.

Ljudje s trajno okvaro sluha se morajo naučiti, kako funkcionirati s sluhom, ki jim je še preostal. Čeprav večini oseb s trajno okvaro sluha lahko pomagajo slušni aparati, te še vedno uporablja premalo ljudi z okvarami sluha. Slušni aparati so drobni znotrajušesni ali zunajušesni pripomočki, ki ojačajo zvok. Zaradi napredka v medicinski tehnologiji se nam ni treba povsem sprijazniti s slušnimi okvarami, saj obstaja veliko slušnih aparatov, ki v veliki meri pripomorejo k izboljšanju razumevanja in s tem k boljši kakovosti življenja. Nekatere primere prevodne naglušnosti je mogoče odpraviti z zdravljenjem ali operativno, pri zaznavni naglušnosti pa je slušni aparat edina rešitev.

Ko sami sebi priznamo, da ne slišimo več najbolje in da potrebujemo pomoč, smo že na dobri poti (ta del je pravzaprav najtežji, od tod dalje gre lažje). Prava pot je, da gremo najprej do svojega zdravnika, ki nas napoti do ORL-specialista. Če ta oceni, da bi za boljšo komunikacijo potrebovali slušni aparat, se boste pogovorili še s slušnim akustikom. Po Sloveniji so vam na voljo Widexovi slušni centri, ki jih najdete po vseh večjih mestih po Sloveniji. Slušni akustik se bo z vami pogovoril in vam svetoval pri izbiri slušnega aparata, ki so zdaj, mimogrede, že visokotehnološko izpopolnjeni in izjemno majhni. Predvsem pa ne pozabite – če se vam zdi, da slabše slišite, čim prej ukrepajte, saj boste sami sebi močno izboljšali kakovost življenja!

Bodite pozorni, kaj kupite! Ne nasedajte poceni ponaredkom! Na trgu se zadnja leta pojavlja kar nekaj poceni slušnih pripomočkov, ki veliko obljubljajo, vendar so kupci hitro razočarani, ko pride do vzdrževanja, servisa ali pa uporabe aparata. Zakaj slušnega aparata ne moremo kupiti kar tako, ne da bi ga prej vsaj preizkusili?

Najprimernejši postopek za pridobitev slušnega aparata je obisk zdravnika ORL-specialista, ki na osnovi pregleda in meritve sluha oceni, kolikšna je izguba sluha in ali pacient potrebuje slušni aparat. Nato se slaboslišni odpravi na pot iskanja pravega slušnega aparata.

5 pravil, ki jih je treba upoštevati pri izbiri slušnega aparata

1. S seboj prinesite ADG (avdiogram), ki je rezultat meritev sluha. Na podlagi avdiograma vam bo slušni akustik predlagal, kateri slušni aparati pridejo za vas v poštev.

2. Anatomska oblika ušesa – pri majhnih ozkih sluhovodih se lahko pojavi težava pri vstavljanju vušesnega slušnega aparata, ker je vsa elektronika slušnega aparata v ohišju. Tako je vse ohišje v sluhovodu in zahteva določen prostor. Pri zelo majhnih iz ozkih sluhovodih je to neizvedljivo, zato se v takih primerih bolj priporoča zaušesna oblika slušnega aparata.

3. Psihofizične sposobnosti posameznika: če naglušna oseba slabo vidi ali če morda nima najboljšega občutka za rokovanje, sama zelo slabo upravlja slušni aparat brez pomoči svojcev. Zato se v takih primerih bolj priporoča slušni aparat, ki bo uporabniku predstavljal bolj preprosto rokovanje.

4. Izbirate lahko med različnimi cenovnimi razredi slušnih aparatov – izberite takega, ki bo zadovoljil vaše vsakodnevne potrebe in bo primeren slušnim situacijam, v katerih ste pogosto (če ste na primer veliko v družbi, če ste bolj sami, če se veliko gibljete ipd).

5. Zaupajte slušnemu akustiku: slušni akustiki so običajno izkušeni in profesionalni in veliko vedo o sluhu ter slušnih aparatih. Upoštevajte njihova priporočila.

Slušni akustiki v podjetju Slušni aparati Widex skrbijo za 50 tisoč uporabnikov v Sloveniji.

V podjetju Slušni aparati Widex, ki ima na Slovenskem daleč najdaljšo tradicijo (več kot 44 let), pravijo, da mora slušni aparat ustrezati vsaj naslednjim trem zahtevam: digitalni model, ki mora biti nastavljiv,

nastavljivost v najmanj štirih najpomembnejših frekvenčnih območjih na 500, 1000, 2000 in 4000 Hz,

individualno izdelan ušesni vložek po meri uporabnika, razen v primeru odprtega sistema, ki pa je tehnično tako ali tako zahtevnejša tehnologija.

Pozorni moramo biti na minimalne standarde, pa tudi na vzdrževanje aparatov, servis in druge storitve, ki pri poceni ponaredkih postanejo nočna mora. Zelo pomembno je, da imamo kot kupec podporo pri celotnem procesu uporabe slušnega aparata. Zelo pomembna je podpora v smislu nastavljanja in prilagajanja slušnega aparata po potrebi uporabnika.

Priporočljivo je, da se vsaj enkrat letno opravi kontrolni pregled in čiščenje slušnega aparata, saj se z rednim vzdrževanjem zagotovi optimalno delovanje slušnega aparata. Tako smo spet na začetku: ne kupujte mačka v žaklju, za vaš sluh gre. Slušni aparat kupite od preverjenega in zaupanja vrednega ponudnika, saj se boste morali tja še večkrat vrniti. Tako je, s svojim ponudnikom oz. slušnim akustikom boste še sodelovali, saj se z nakupom slušnega aparata vaše sodelovanje šele začne. Treba bo kupiti baterije, preveriti nastavitve, prinesti slušni aparat na čiščenje, zamenjati kakšno stvar – zato je pomembno, kje kupite slušni aparat. Widex slušni centri vam ponujajo podporo v celotnem procesu!