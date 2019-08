Zakaj otroci na začetku šolskega leta zbolijo?

Poletni dnevi se počasi iztekajo in priprave na jesen, ki bo mnogim otrokom prinesla vstop v vrtec ali šolo, so se že začele. Prvi odhod v vrtec ali prvi šolski dan je velik korak tako za otroke kot za starše. Veliko staršev je presenečenih, kako hitro se otroci okužijo z različnimi virusi in bakterijami, zato je pred vstopom v šolo ali vrtec še kako pomembno, da okrepimo njihov imunski sistem.

September in z njim vstop otrok v vrtec in šolo večini staršev predstavlja stresno obdobje. Ob najrazličnejših organizacijskih izzivih se starši srečujejo tudi z vprašanji zdravja svojih otrok.

Začetek šolskega leta pomeni tudi začetek viroz in prehladov. Ste se kdaj spraševali, zakaj otroci najbolj pogosto zbolijo ravno v tem delu leta?

Dovzetnejši za okužbe

Otroci spadajo v skupino občutljivejših oseb, saj njihov obrambni (imunski) sistem zaradi nerazvitosti še ne zmore kljubovati okužbam na enak način kot pri odraslih. Otroci so zato dovzetnejši za okužbe.

Ob začetkih šolskega leta otroci in mladostniki vstopajo v stavbe, v katerih niso bili nekaj mesecev, in novo okolje lahko vsebuje vse možne sprožilce, kot so pršice, plesen ali kemikalije, ki povzročajo napade astme in alergij. Poleg tega pa se novo šolsko leto začne ravno ob spremembi letnega časa in vremena, kar še poveča možnost za obolenja.

Najpogostejša so predvsem okužbe dihal, vnetje žrela, angina, vnetje glasilk, vnetje srednjega ušesa ali prehlad. Navaden prehlad je najpogostejša okužba, ki prizadene dihala otrok in odraslih. Otroci so tako ali drugače glavni rezervoar virusov in za prehladom zbolijo tudi šest- do osemkrat letno. Največkrat se okužijo od drugih otrok v vrtcih in šolah ter prenesejo okužbo v družino. Povzročitelji prehlada so običajno virusi, ki se prenašajo z nosnim izločkom obolelega, neposredno in posredno prek predmetov ali rok ter po zraku.

Okužbam se ne da povsem izogniti

Dejstvo je, da celo otroci, ki doslej niso zbolevali, ob vstopu v vrtec ali šolo pogosteje podležejo virusom in drugim okužbam. Zaprti prostori, polni razigranih otrok, žal lahko hitro postanejo središča različnih okužb. Otrok se okužbam ne more izogniti, starši pa lahko poskrbite za lažje in hitrejše okrevanje. Otrokov imunski sistem se šele razvija in uči bojevanja s tujki in okužbami.

Svetujemo, da starši pravočasno poskrbite za krepitev imunskega sistema svojih otrok. Poskrbeti je treba, da se otroci veliko gibljejo, saj fizična aktivnost krepi imunski sistem. Naj bodo čim več na svežem zraku, kljub slabemu vremenu, prehrana naj bo uravnotežena in naj vsebuje čim več sadja in zelenjave, žit in mlečnih izdelkov.

Za večji ščit pred virusi in obolenji boste poskrbeli tudi tako, da bo otrok zvečer pravočasno v postelji. Za odpornost je ključno, da je spočit in kos vsem izzivom, ki ga čakajo v vrtcu ali šoli. Izogibajte se zaprtim prostorom, kjer je veliko ljudi. Poskrbite, da si bodo otroci bolj pogosto in temeljito umivali roke, saj se preko njih zelo hitro širijo bakterije in virusi. Naučite jih, da kihajo in kašljajo v komolec in ne v dlani.

A vsak dan zagotoviti svežo, zdravo hrano, gibanje, igro in dovolj spanja, ob službi in drugih obveznostih vsekakor ni lahka naloga. Se sprašujete, kako bi se lahko izognili seriji prehladnih obolenj, bolniških odsotnosti, neprespanih noči in joka bolnega otroka?

Dobra novica je, da lahko s preprečitvenim delovanjem največ naredite pred prvim valom prehladnih in virusnih obolenj ter dolgoročno okrepite imunski sistem otroka, s tem pa celi družini prihranite marsikatero neprespano noč in bolniško odsotnost.

Pri preventivni krepitvi imunskega sistema pomagajo tudi prava prehranska dopolnila. Tu svetujemo matični mleček Gelée royale junior iz Medexa , z dodatnimi vitamini, ki ga uporabljajo številni starši, med drugim tudi Teja Perjet, bolj znana kot Cool Mamacita.

Več kot le hrana

Za človeka je matični mleček več kot le hrana. Matični mleček je naravno uravnotežen in bogat kompleks hranilnih snovi, ki delujejo v medsebojni sinergiji.

Pomembno je le, da izberete pravega. Pri izbiri matičnega mlečka bodite pozorni na kakovost, ne le na količino matičnega mlečka.

Najpomembnejša sestavina matičnega mlečka je nenasičena maščobna kislina 10 HDA (10-hidroksi-2-decenojska kislina), ki se nahaja izključno v matičnem mlečku in je pomembno merilo kakovosti in učinkovitosti matičnega mlečka.

V Medexu so vrednost 10 HDA (10-hidroksi-2-decenojska kislina) v izdelkih standardizirali in tako zagotovili njihovo stalno kakovost.

10 HDA je nenasičena maščobna kislina, ki je v naravi ne najdemo nikjer drugje kot v matičnem mlečku in je pomembno merilo kakovosti matičnega mlečka.

Vitamina C in B6 imata vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Riboflavin (vitamin B2) prispeva k ohranjanju zdravih sluznic.

Skrbno izbrane sestavine so shranjene v stekleničkah, ki omogočajo neposredno uporabo, natančno odmerjanje ter – za razliko od plastične embalaže – ohranjajo kakovost izdelka.

S pečatom preverjene kakovosti iz Medexa so izdelki Gelée royale 100-odstotno originalni, plod dolgoletnega razvoja in proučevanja v Medexu, izdelani skrbno in po vaši meri.

Gelée royale junior Izdelki Junior vsebujejo skrbno izbrane kombinacije čebeljih pridelkov, rastlinskih izvlečkov in vitaminov. So brez konzervansov, barvil in umetnih arom. Količina in oblika sestavin sta prilagojeni otrokom. Izdelke in njihove sestavine redno analizirajo in nadzirajo, s čimer skrbijo za njihovo najvišjo kakovost. Poleg kakovosti poskrbijo tudi za odličen okus izdelkov, ki ga dosegajo z naravnimi rastlinskim izvlečki in sadnimi sokovi. Gelée royale junior je primeren za otroke od 3. leta dalje. Vsebuje: 250 mg matičnega mlečka in naravna vitamina C in E ter naravni beta karoten. Vitamini so skrbno izbrani in prilagojeni potrebam otrok. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom (deluje kot antioksidant), vitamin A ima vlogo pri delovanju imunskega sistema ter pri ohranjanju vida. Gelée royale junior je slastnega okusa, zaradi močne oranžne barve, ki je posledica vsebnosti naravnega beta karotena, pa je tudi privlačen na pogled. Izbirčnost otrok odslej ne bo več razlog, da boste posegli po izdelkih, polnih barvil in umetnih arom, saj otroci Gelée royale junior naravnost obožujejo. Ponudite jim ga pred polnovrednim zajtrkom, kot nagrado za urno vstajanje ali pa skupaj z njimi "nazdravite" novemu dnevu in pri tem zase izberite enega od izdelkov Gelée royale za odrasle.

Bio gelée royale baby Bio Gelée royale baby z naravnimi vitamini B in C je namenjen otrokom od 1. leta dalje. Vse njegove sestavine so iz ekološke pridelave, saj vsebuje ekološko pridobljen matični mleček ter naravne vitamine B in C v agavinem sirupu. Agavin sirup odlikuje nizek glikemični indeks (GI) in postaja vse bolj cenjeno živilo.

