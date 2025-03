Zakaj je razstrupljanje danes nujno?

Si vedel/-a, da ima skoraj vsak človek v telesu mikroplastiko in strupene kemikalije PFAS? Čeprav se tega ne zavedamo, nas vsakodnevno obkrožajo snovi, ki vplivajo na zdravje, energijo in splošno počutje. Razstrupljanje ni le trend – je ključni korak k razbremenitvi telesa in izboljšanju vitalnosti.