Zakaj je pomembno, da inkontinenco jemljemo bolj resno

Oglasno sporočilo

Svetovni teden kontinence poteka vsako leto od ponedeljka do nedelje v zadnjem tednu junija. Inkontinenca je neželeno in neprostovoljno uhajanje urina ali blata, ki prizadene približno 400 milijonov ljudi po vsem svetu. V preteklosti so bili različni vzroki, ki vplivajo na mehur in črevesje, pogosto neprijetna ali tabu tema, zato so bile tovrstne zdravstvene težave podcenjene in pogosto niso bile diagnosticirane. Raziskave so pokazale, da manj kot 40 odstotkov ljudi z urinsko inkontinenco svoje težave omeni zdravniku ali medicinski sestri, ta delež pa je še nižji pri tistih, ki imajo inkontinenco blata. Zaradi tega zdravstveni delavci tovrstnih težav niso ustrezno obravnavali kljub znatnemu vplivu, ki ga imajo na zdravje posameznikov, njihovo samozavest in kakovost življenja. Svetovni teden kontinence želi javnost opozoriti in povečati ozaveščenost o teh težavah ter opolnomočiti in spodbuditi bolnike, da poiščejo strokovno pomoč in izboljšajo kakovost svojega življenja.

V letošnjem letu je osrednja tema tedna kontinence opozorilna vloga, ki jo ima inkontinenca. Celo nekateri medicinski poklici se premalo zavedajo, da je inkontinenca lahko simptom hujših bolezni, kot so sladkorna bolezen, multipla skleroza, rak prostate, rak jajčnikov, rak maternice, rektalni rak ali demenca. Presejalni testi za motnje v delovanju izločil bi zato morali postati del splošne preventive v javnem zdravstvu, saj lahko spremljanje težav pri izločanju zazna tudi te bolezni v zgodnejši fazi in je zato njihovo zdravljenje bolj obvladljivo. Kljub temu pa so iz programov javnega zdravja izključene tudi težave pri izločanju urina. Ob inkontinenci je treba razmisliti tudi o pregledu, saj gre lahko za prikrito resno zdravstveno težavo.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da lahko delež prebivalstva, starega 65 let in več, do leta 2050 doseže 25 odstotkov. Prebivalstvo držav EU v razvoju se stara hitreje od povprečja EU. V okviru tega se države srednjeevropske regije - Slovenija, Hrvaška in Madžarska - srečujejo z zelo podobnimi izzivi, čeprav obstajajo velike razlike v zdravju in kakovosti življenja prebivalstva v vsaki državi. Prav tako lahko rečemo, da se s povečanjem pričakovane življenjske dobe izzivi na področju dolgotrajne oskrbe in oskrbe povečujejo: trajnostna skrb za starejše v 21. stoletju je postala najpomembnejši družbeni izziv desetletja.

Slovenija je ena izmed najhitreje starajočih se družb v Evropi, zato je lahko dober primer hitro starajočega se prebivalstva. Kljub razveseljivim podatkom o rojstvih iz prejšnjih let se bo želja po otrocih v prihodnosti zmanjšala, saj se v naslednjih desetletjih med ženskami zmanjšuje trend naklonjenosti rojstvu otroka. Ob tem se ženske, ki rodijo otroka, za to odločajo kasneje. Čeprav bi priseljevanje v prihodnosti lahko obrnilo ta trend, se to za zdaj še ni zgodilo. Opazimo lahko tudi, da so bolj izobraženi pari manj naklonjeni starševstvu. Ob upoštevanju teh okoliščin se bodo demografske spremembe le še okrepile v smeri starajoče se družbe, kar je mogoče videti tako v mestih kot tudi v primerjavi z okoliškimi državami.

Na podlagi raziskav, izvedenih med Slovenci, lahko vidimo, da ima od 20 do 30 odstotkov mladih žensk težave z urinsko inkontinenco, med tistimi srednje starosti od 30 do 40 odstotkov, med starejšimi pa od 30 do 50 odstotkov. Pri moških so številke približno za polovico manjše kot pri ženskah, čeprav so zaradi starajoče se družbe prav tako v porastu. V Sloveniji ima težave z inkontinenco 31 odstotkov žensk med 45. in 50. letom in 56 odstotkov žensk, starejših od 70 let.

Urinska inkontinenca je lahko tudi trajno stanje, ki ga povzročajo fizične težave ali spremembe, tudi:

• kajenje,

• nosečnost,

• rojstvo,

• spremembe s starostjo,

• menopavza,

• histerektomija,

• povečana prostata,

• rak prostate,

• ovire,

• nevrološke motnje,

• diabetes,

• debelost.

Če imate urinsko inkontinenco - vsaka kapljica je pomembna in najbolje je, da čim prej poiščete zdravniško pomoč, da lahko zdravnik pravočasno odkrije vzroke in prepreči nastanek hujše bolezni!

Naročnik oglasnega sporočila je Inštitut Emonicum.