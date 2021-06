Zagorela polt z najdaljšo obstojnostjo

Oglasno sporočilo

Vsaka dama si želi svojo zagorelo polt ohraniti svežo čim dlje časa. Pravi odgovor je ta losjon. Osnova tega čudežnega losjona je aloe vera, ki v koži zadržuje vlago in ne dovoli, da bi se ta izsušila. Poleg čiste aloe vere sta v losjonu tudi kakovostno kakavovo maslo, ki kožo dobro navlaži in mehča ter ohranja zagorelo polt, in karitejevo maslo, ki preprečuje nastanek strij.

Neverjetno, a resnično: ta losjon ohranja zagorelo polt in preprečuje nastanek strij

Kakavovo maslo v Afriki že stoletja uporabljajo kot zdravilo za izsušeno, razpokano kožo in kožo z nepravilnostmi. Je najbolj primerno za zelo občutljivo kožo. Redna uporaba kakavovega masla pa odstrani tudi gubice na vratu, okoli oči in v kotičkih ustnic. Učinkovito tudi ohranja vlago v koži in ji vrača maščobo ter se tako uporablja tudi za mehčanje kože na stopalih. Je namreč zelo učinkovito vlažilno sredstvo. Dame pa bodo vesele vsakič, ko se bodo po sončenju namazale z losjonom, saj uspešno ohranja zagorelo polt.

Losjon vsebuje tudi karitejevo maslo ali drugače – maščobo, iztisnjeno iz oreščkov afriških dreves. Učinkovito pomaga pri suhi in zreli koži. Kožo osvobodi občutka napetosti oziroma zategnjenosti, saj intenzivno izboljša elastičnost kože ter tako preprečuje nastanek strij. Zaceli tudi najmanjše razpoke na koži, ki so lahko posledica izsušenosti. Karitejevo maslo je v Afriki znano tudi kot shea, ki izvira iz besede skrivnost.

Tega zagotovo ne slišiš prvič: aloe vera – učinkovito sredstvo za nego in prvo pomoč

Aloe vera ima svoje korenine že v zdravilstvu antične Evrope, uporabljali so jo za zdravljenje ran, vnetij, sončnih opeklin, aken in ekcemov. Edinstven 100 % gel iz sredice sočnih listov vsebuje vitamine B, C in E ter minerale, kot so cink, železo, magnezij ter kalcij. Vitamin C pozitivno deluje na nastanek kolagena v telesu. Vitamin E deluje protivnetno. Vitamin B2 pa ima pomembno vlogo v celični presnovi.

Učinkovitosti čiste aloe delujejo blažilno in mehčajo povrhnjico kože. Snovi iz aloe vera gela dajejo koži pomembna hranila za rast novega, zdravega tkiva in s tem pospešujejo celjenje. Tako Aloe vera gel opečeni koži (ob sončnih opeklinah ali drugih manjših opeklinah) nudi takojšnje olajšanje, obenem pa preprečuje ali vsaj zmanjša nastajanje mehurjev. Svoje koristi pa uspešno pokaže tudi pri manjših urezninah, pikih insektov ter po britju in depilaciji. Rečemo ji lahko univerzalno in učinkovito sredstvo za nego ter prvo pomoč.

Namig: Kako pomagati koži ob sončnih opeklinah? Aloe vera gel hranite v hladilniku, saj bo njegov hladilni učinek tako še večji. Debelo plast gela namažete na opečeno kožo in pustite delovati.

Poletnim paketom poskrbite za svojo kožo, hvaležnost vam bo povrnila tako, da bo mladostna in sveža. Skrb in nega kože še nikoli nista bili lažji. S tem popolnimposkrbite za svojo kožo, hvaležnost vam bo povrnila tako, da bo mladostna in sveža.

Naročnik oglasne vsebine je Bimedia.