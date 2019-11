Za vedno PREŽENITE nadležne HEMOROIDE

Oglasno sporočilo

Skoraj vsak posameznik se v življenju sreča s hemoroidi, tako moški kakor ženske. V večini primerov se ti začnejo pojavljati po tridesetem letu, vendar večina ljudi simptomov ne prepozna dovolj zgodaj. Najpogosteje so hemoroidi posledica zaprtja ali nepravilne prehrane, zelo pogosti so tudi v nosečnosti.

Hemoroidi so ena izmed najpogostejših težav. Z njimi se slej ko prej sreča vsak.

Hemoroidi so zelo pogosta težava pri ljudeh po tridesetem letu, čeprav se o tem veliko ne govori. Najpogosteje so posledica zaprtja, saj se oseba pri odvajanju blata napenja, kar zviša pritisk v trebušni votlini in posledično povzroči nabrekanje ven v okolici danke. Nastanejo tudi zaradi nepravilne prehrane, ki ji zelo pogosto primanjkuje vlaknin, ki omogočajo normalno prebavo in spodbujajo izločanje toksinov. Pojavijo se lahko tudi v nosečnosti zaradi dodatnega pritiska v prepletu žil v zadnjiku. Med dejavniki, ki prispevajo k težavam s hemoroidi, pa so tudi debelost, analni spolni odnosi, starost in pomanjkanje gibanja.

HEMOROIDI SO TEŽAVA, S KATERO SE PREJ ALI SLEJ SREČA VSAK POSAMEZNIK Na splošno velja, da so hemoroidi težava, ki se ji le malokdo v življenju lahko izogne. Pa vendar le redki o tem spregovorijo. Res je, da ta tema ni več takšen tabu kot pred leti, a vseeno ni tako enostavno poiskati rešitve, če nas je o tovrstni težavi sram povprašati prijatelje ali znance. Tudi zdravnika ni enostavno vprašati, kako ukrepati v nastali situaciji. Za veliko večino tistih, ki imajo težave s hemoroidi, je zato iskanje odgovorov na spletu edina rešitev. Ni pa tako enostavno najti rešitve, ki bo tudi dejansko pomagala brez stranskih učinkov in bo brez nepotrebnih neželenih posledic.

TUKAJ NASTOPI HEMOFIKS FORTE

Hemofiks Forte je posebno 100-% naravno mazilo, sestavljeno iz kar desetih skrbno izbranih naravnih sestavin, ki neboleče, varno, hitro in učinkovito preženejo nadležne hemoroide. Mazilu je priložena tudi brezplačna knjiga Vodič za prehrano in higieno, v kateri boste izvedeli, kaj ukreniti, da se hemoroidi ne bodo več pojavili.

Hemofiks Forte je 100-% naravno mazilo za učinkovito pomoč pri hemoroidih. Več na hemofiks-forte.com.

Pozabite na zardevanje pri zdravniku in strah pred operacijo. Mazilo proti hemoroidom Hemofiks Forte vam po pomagalo, da se za vedno znebite pekočih bolečin, otekline in krvavitev v analnem območju. S premišljeno izbranimi sestavinami vam bo omogočilo hitro regeneracijo vnetega tkiva. Za lažjo uporabo Hemofiksa je v paketu dodan tudi aplikator.

Mazilo Hemofiks Forte neboleče, varno, hitro in učinkovito prežene nadležne hemoroide, saj

preprečuje srbenje,

blaži vnetja,

obnavlja poškodovano tkivo,

preprečuje vnovična vnetja

in še mnogo več.

KDAJ UPORABLJATI MAZILO HEMOFIKS FORTE?

Mazilo je primerno za naravno in učinkovito odpravljanje zunanjih in notranjih hemoroidov (mazilu je priložen aplikator), saj vsebuje le preverjene sestavine 100-% naravnega izvora. Med njimi so izvlečki šentjanževke, kamilice, rmana ter olje čajevca in poprove mete. Skrbno izbrane sestavine so v mazilu v uravnoteženem razmerju in imajo neštete pozitivne učinke, vsem pa je skupno, da učinkovito premagujejo in preprečujejo težave s hemoroidi.

10 NARAVNIH SESTAVIN ZA ŠE MOČNEJŠE DELOVANJE

Peruanski balzam ima protibakterijske, protiseptične in protivnetne lastnosti. Spodbuja proces celjenja ran in poškodbe sluznic.

Izvleček navadnega rmana upočasni razvoj patogenov in preprečuje okužbo ran. Lajša boleče občutke in spodbuja proces celjenja kože in sluznic.

Izvleček divjega kostanja deluje ugodno na celovitost krvnih žil. Izboljša mikrocirkulacijo in deluje protivnetno.

Izvleček hrastove skorje ima močne protiseptične lastnosti. Stisne tkivo na mestu delovanja, pospešuje proces koagulacije in ustavi krvavitev.

Izvleček viržinskega nepozebnika deluje protibakterijsko in izredno protivnetno. Zmanjša srbenje, pomirja vnetje in pospešuje proces celjenja kože in sluznice.

Izvleček kamilice je eno izmed najboljših sredstev za preprečevanje vnetja kože in sluznice.

Vrtni ognjič ima izrazite protivnetne in zdravilne lastnosti. Spodbuja postopek celjenja ran in pospeši regeneracijo poškodovanega tkiva. Pomirja in mehča poškodovano kožo.

Izvleček šentjanževke je znan po protibakterijskem in protivirusnem učinku in ima neverjetne protivnetne lastnosti. Prispeva k umirjanju vnetnih procesov na koži. Pospešuje zdravljenje površinskih ran in opeklin.

Olje čajevca ima močne protivirusne, protibakterijske in protiglivične lastnosti. Zaradi visoke vsebnosti terpentina preprečuje rast bakterij na koži.

Olje poprove mete ima hladilen in pomirjujoč učinek na poškodovano kožo in sluznico. Pomirja boleče mesto in deluje kot naravni analgetik in anestetik.

Skrbno izbrane sestavine so v mazilu v uravnoteženem razmerju in imajo neštete pozitivne učinke, vsem pa je skupno, da učinkovito premagujejo in preprečujejo VSE težave s hemoroidi. Hemofiks Forte lahko naročite na: https://hemofiks-forte.com/. Ob nakupu prejmete tudi darilo, brezplačna je tudi poštnina!

Hemofiks Forte je 100-% naravno mazilo za učinkovito pomoč pri hemoroidih. Več na hemofiks-forte.com.

Naročnik oglasnega sporočila je CVET NARAVE.