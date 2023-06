Z revolucionarno tehnologijo do najostrejšega vida vseh časov

Kljub neizmernemu napredku tehnologije, ki smo mu danes priča, številni proizvajalci stekel za očala le-ta še vedno izdelujejo na zastarel način, ki predvideva, da so vsa očesna zrkla enaka. Pa ni tako. Podobno kot ima vsak posameznik specifičen DNK, ima tudi specifično očesno zrklo. Kaj pa, če vam povemo še, da je standardizirano očesno zrklo, po katerem mnogi svetovni proizvajalci danes izdelujejo korekcijska stekla, ne da bi upoštevali konkretne parametre očesa posameznika, staro več kot sto let? Zagotovo tudi vi menite, da lahko s pomočjo napredne tehnologije pridete do boljših, sebi prilagojenih stekel, s katerimi si boste zagotovili najostrejši vid vseh časov. Prav to omogoča tehnologija DNEye® PRO .

"Očesne napake niso bolezen, vendar se jih da zelo preprosto odpraviti, če do potankosti razumemo sistem vida," je dejal Josef Rodenstock. Naše razumevanje pa se z leti spreminja, saj nam nove tehnologije odpirajo vrata do vedno več novih spoznanj. To velja za vsa področja, tudi za oftalmologijo.

Foto: Ana Kovač

Vsako oko potrebuje individualno prilagojeno steklo

Oko je eden izmed najkompleksnejših senzoričnih organov našega telesa. Ljudje so se vse od začetka oftalmologije trudili in poskušali razumeti, kako odpraviti oslabelost vida. Leta 1900 je švedski zdravnik Allvard Gullstrand naredil odločilen korak. Raziskoval je in razvil splošen model človeškega očesa. To je tedaj veljalo za velik preboj v oftalmologiji. Nastalo je namreč t. i. Gullstrandovo shematsko oko, s katerim se je začelo v izračun korekcijskih stekel vključevati standardizirano fiziološko strukturo očesa.

Sčasoma sta se izboljšali tako tehnologija kot tudi kakovost korekcijskih očal. Nekaj pa je vendarle ostajalo enako vsa ta leta, in sicer Gullstrandovo oko, ki je pri izračunu veljalo za standardno osnovo. To ostaja zlati standard številnih proizvajalcev stekel do današnjega dne. A na mestu je vprašanje: je več kot sto let staro merilo danes še relevantno ali je končno prišel čas za izboljšavo?

Standardiziran shematski model očesa namreč ne predvideva razlik med očmi posameznikov, ki pa so neizpodbitno dejstvo. Kot se razlikuje DNK posameznika, se razlikujejo tudi mere oči. In prav te so še kako pomembne pri izdelavi stekel, katerih cilj je izboljšan vid posameznika.

Standardu ustrezata le dva odstotka posameznikov

Standardizirano shematsko oko predpostavlja, da so vsa očesa zrkla dolga natančno 24 mm, dejansko pa se dolžina oči od posameznika do posameznika lahko razlikuje za kar deset milimetrov, v izračunih za izdelavo stekel pa se to ni upoštevalo, opozarja Sara Leben, optičarka in optometristka v Optiki Kuhar. "Če temu dodamo še druge standardne očesne parametre, ki jih je treba upoštevati pri meritvah in izdelavi stekel, se s shematskim modelom očesa ujemata le dva odstotka vseh oči na svetu."

Preboj: najbolj izostreno korekcijsko steklo do zdaj

V letu 2018 je Rodenstock naredil pomemben korak v oftalmologiji, s katerim je Gullstrandovo oko le še pomemben, a ne več aktualen dosežek iz preteklosti. S pomočjo tehnologije DNEye® PRO namreč Rodenstock izmeri individualno anatomijo očesa, s čimer je postal edini proizvajalec na svetu, ki lahko prav vse izmerjene parametre prenese na korekcijska stekla. Rezultat: najbolj izostreno korekcijsko steklo do zdaj. In najostrejši vid vseh časov – zahvaljujoč DNEye® PRO.

Foto: Ana Kovač

Zakaj je pomembna individualna osna dolžina očesa?

Optičarka in optometristka iz Optike Kuhar Sara Leben je prav to obravnavala v raziskovalnem delu svoje diplomske naloge. Osna dolžina očesa ima pomembno vlogo pri ustvarjanju jasne in čiste slike. Če je osna dolžina predolga ali prekratka, se to imenuje kratkovidnost ali hipermetropija.

Standardna osna dolžina Gullstrand, ki se uporablja kot shematski model očesa, je 24,387 mm, a to ne velja za vsakogar. Če se torej ta podatek uporablja pri izračunu za stekla korekcijskih očal, lahko kaj hitro pride do napake. Večja kot je razlika med standardno shematično dolžino oči in strankino dejansko dolžino oči, večja je t. i. refrakcijska napaka.

Sara Leben Foto: Jan Lukanović

Natančno izmerjena posameznikova osna dolžina je tako eden najpomembnejših dejavnikov, ki lahko prepreči refrakcijske napake in omogoča izdelavo najprimernejših individualizirani očalnih leč. DNEye® Scanner omogoča natančno meritev osne dolžine očesa, zaradi česar tehnologija DNEye® PRO ne samo obljublja, pač pa tudi zagotavlja najbolj izostren vid. Kot je v svoji raziskavi še zapisala Lebnova, je pomembno, da "so optiki in optometristi seznanjeni z novo tehnologijo, poznajo nova individualna korekcijska stekla in jih uporabljajo za sam nadzor kratkovidnosti pri mlajših, pa tudi za boljšo izkušnjo vida pri vseh vrstah refrakcijskih motenj."

Kaj menijo uporabniki biometričnih korekcijskih stekel?

Švicarska raziskava, v kateri je sodelovalo 283 strank, od katerih je 90 odstotkov že nosilo očala, je pokazala izjemen uspeh stekel B.I.G. EXACT®. To dokazuje, da uporaba natančnega biometričnega modela oči za izdelavo individualnih očal bistveno prispeva k izboljšanju vidne izkušnje.

Foto: Rodenstock

Kako deluje rešitev podjetja Rodenstock?

Stekla, izdelana na podlagi merjenja z DNEye® Scannerjem, se imenujejo biometrična korekcijska stekla, saj so izdelana na podlagi individualne biometrije vaših oči. Tako se v postopku izdelave stekel upošteva več kot sedem tisoč podatkovnih točk in več kot 80 individualnih parametrov očesa. Rezultat so najbolj natančna stekla na svetu za najostrejši vid pod vsakim kotom in za vsak pogled.

Foto: Ana Kovač

Stekla se morajo prilagajati gibanju človeškega očesa

Gledamo z očmi, vidimo z možgani. Kaj to pomeni? Naš vid vključuje dva podsistema, ki delujeta hkrati z možgani: periferni in centralni vid. Če periferni vid potrebujemo za zaznavanje gibanja in sprememb v okolju, pa je centralni tisti, ki nam omogoča osredotočanje na določeno točko, pa naj bo blizu ali daleč.

Stekla, opremljena z biometričnimi podatki, zagotavljajo podprtost obeh podsistemov z brezhibnimi prehodi v samem steklu. Biometrično precizna korekcijska stekla, ki temeljijo na tehnologiji DNEye®, zagotavljajo neomejeno, dinamično in naravno vidno izkušnjo, ki je usklajena z možgani.