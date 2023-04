Težava, s katero se spopada čedalje več slovenskih otrok

Izsledki različnih raziskav kažejo, da število kratkovidnih otrok po svetu in tudi v Sloveniji narašča. Bi čedalje pogostejšo in v življenju zgodnejšo potrebo po očalih lahko povezovali tudi z uporabo računalnikov ter zlasti tablic in telefonov že v zgodnjem otroštvu? Strokovnjaki temu pritrjujejo. Ker ima lahko visoka kratkovidnost v mladosti posledice pozneje v otrokovem življenju, lahko zgodnejši nadzor kratkovidnosti naredi ogromno razliko.

Kratkovidnost ali miopija je očesna napaka, pri kateri se svetlobni žarki lomijo in projicirajo pred mrežnico, kar povzroči moten vid na daljavo.

Kratkovidnost pomeni nezmožnost videti oddaljene predmete, očesno zrklo pa je v tem primeru nekoliko daljše kot običajno. Svetlobni žarki, ki omogočajo vidnost predmetov, se zberejo nekoliko pred točko na mrežnici, zaradi česar je predmet videti meglen. Kratkovidnost se najpogosteje pojavi med 8. in 14. letom starosti in praviloma narašča do 20. leta starosti. Prej ko nastane, večje je tveganje za poznejšo visoko dioptrijo.

Tveganje za kratkovidnost pri otrocih je sicer večje, če je tudi starš kratkoviden. Če sta kratkovidna mati in oče, se verjetnost poveča na od 35 do 60 odstotkov. Poleg tega kratkovidnost pri otrocih hitreje napreduje, če so starši kratkovidni. Otroci s kratkovidnostjo imajo povečano tveganje za očesne bolezni v odrasli dobi, ne glede na stopnjo kratkovidnosti. Ker ima lahko huda kratkovidnost v mladosti posledice pozneje v življenju, je ključnega pomena, da ta proces upočasnimo čim prej.

Vsekakor velja naslednje: pozna prepoznava kratkovidnosti lahko negativno vpliva na razvoj vida ter povečuje tveganje za poznejša očesna obolenja in okvaro vida. Slab vid lahko negativno vpliva na otrokov razvoj in ga omejuje pri številnih aktivnostih ter vpliva tudi na uspeh v šoli. Zgodnja prepoznava kratkovidnosti in kakovostna pomoč sta zato nujni.

Vsakodnevna izpostavljenost bližinskemu delu

Mag. Amer Beharić, dr. med., spec. oftalmologije v Optiki Minus50 in Optocentru , pravi, da se v času, ko je veliko otrok in mladostnikov izpostavljenih nenehnemu delu za računalnikom, tablicam in pametnim telefonom, kratkovidnost povečuje. Kljub nasvetom za skrajšanje dela na blizu in več bivanja v naravi je proces dela takšen, da smo vsakodnevno izpostavljeni bližinskemu delu.

Čeprav se raziskave na področju ugotavljanja dejanskega vzroka nastanka in povečanja kratkovidnosti še nadaljujejo, določene stare alternative (kot so "luknjičasta" očala, filtri modre svetlobe, ki sicer bolj vplivajo na nespečnost kot zmanjšanje kratkovidnosti) pa opuščajo, se nova spoznanja in rešitve izpopolnjujejo.

Ena izmed možnosti so tudi farmakološke terapije, ki z nizkimi koncentracijami atropina (0,05 odstotka) lahko omilijo napredovanje.

Med nove rešitve lahko uvrstimo tudi razvoj novih korekcijskih stekel in kontaktnih leč (progresivne kontaktne leče, kontaktne leče pri ortokeratologiji, kjer uporabnik nosi kontaktne leče čez noč, uporabne pa so za relativno nizke vrednosti kratkovidnosti tudi s cilindrično korekcijo).

Pri korekcijskih steklih so se pri začetni starostni daljnovidnosti za delno uspešna izkazala progresivna stekla, pri mlajših pa stekla z vgrajenimi točkami, kjer se gorišče spreminja v posameznih točkah. Druga možnost so visoko asferična stekla. Vsaka oblika ima tudi posamezne pomanjkljivosti, vsak proizvajalec pa išče določen kompromis.

Rodenstockova rešitev

Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla proizvajalca Rodenstock - stekla MyCon.

Stekla MyCon korigirajo kratkovidnost in hkrati nadzorujejo podaljševanje očesa. S tem tudi upočasnjujejo napredovanje kratkovidnosti. Pri steklih MyCon se svetloba na obrobju lomi tako, da pade pred mrežnico, ne za njo. To upočasnjuje daljšanje očesa, kar pa je ključni element ohranjanja otroškega vida.

Ne glede na to, ali je otrok samo rahlo ali pa močno kratkoviden, korekcijska stekla Rodenstock MyCon učinkovito pomagajo preprečiti nadaljnje napredovanje kratkovidnosti.

Ker ima lahko visoka kratkovidnost v mladosti posledice pozneje v otrokovem življenju, lahko zgodnejši nadzor kratkovidnosti naredi ogromno razliko.

Zakaj so korekcijska stekla MyCon tako posebna? Ker so izdelana posebej za korekcijo kratkovidnosti ter omogočajo oster vid in zavirajo napredovanje kratkovidnosti pri otrocih.

Ker njihova oblika omogoča nemoteno glavno vidno polje stekel in s tem oster vid.

Ker premorejo edinstvene in dokazane pozitivne dolgoročne učinke na zaviranje napredovanja kratkovidnosti.

Ker bodo z njihovo uporabo oči dolgoročno bolj zdrave, saj se močno zmanjša tveganje za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi.

Ker gre za tanjša in elegantnejša stekla, ki pomagajo otrokom izboljšati samozavest, ko nosijo očala.

Ker pomagajo zavirati napredovanje kratkovidnosti ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden.

Ker so najmanj invaziven in najlažji način nadzora napredovanja kratkovidnosti.

Ker ne boste imeli težav z vstavljanjem kontaktnih leč ali uporabo kapljic za oči.

Podprto s klinično študijo

Vse našteto gre z roko v roki s ključnim poslanstvom podjetja Rodenstock: zagotavljanje vrhunske natančnosti vida in udobja. Učinki korekcijskih stekel, izdelanih po načelih Rodenstock MyCon, so bili dokazani v klinični študiji, ki je trajala pet let. Kažejo na 40-odstotno zmanjšanje napredovanja kratkovidnosti pri evropskih otrocih.

Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden, korekcijska stekla Rodenstock MyCon izboljšajo njegov vid in mu pomagajo zagotoviti zdravje oči tudi za prihodnost.

Stekla MyCon za otroke so na voljo od 1. 3. 2023 v optikah, ki ponujajo stekla Rodenstock.