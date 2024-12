Vzroki, simptomi, posledice in sodobne rešitve sladkorne bolezni tipa 2

Sladkorna bolezen tipa 2 je kronična bolezen, pri kateri telo ne more učinkovito uporabljati inzulina za uravnavanje ravni sladkorja (glukoze) v krvi. Povišana raven sladkorja v krvi skozi čas lahko vodi do hudih zapletov, zato sta zgodnje prepoznavanje in redno spremljanje ključnega pomena.

Bolezen sodobnega časa

Sladkorna bolezen tipa 2 je pogosto označena kot bolezen sodobnega časa, kar ni presenetljivo glede na to, da je njen porast tesno povezan s spremembami v življenjskem slogu, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih. Modernizacija, spremembe prehrane, upad telesne aktivnosti in naraščajoči stres v vsakodnevnem življenju so dejavniki, ki močno prispevajo k epidemiji sladkorne bolezni tipa 2.

Eden ključnih razlogov za porast te bolezni so spremembe v prehrani. Industrijska revolucija in globalizacija sta omogočili široko dostopnost visoko predelane hrane, bogate z dodanim sladkorjem in nasičenimi maščobami. Naša vsakodnevna prehrana tako postaja vse bolj kalorična, hkrati pa revna s hranili.

Sodobni življenjski slog vključuje tudi manj fizične aktivnosti. Večina delovnih mest je sedečih, prosti čas pa mnogi preživljamo pred zasloni. Tako naravno izpuščamo vsakodnevne priložnosti za telesno aktivnost, ki bi lahko pripomogla k zdravju. Pomanjkanje gibanja vodi do povečanja telesne teže in zmanjša občutljivost telesa na inzulin, kar povečuje verjetnost za sladkorno bolezen tipa 2.

Poleg telesne neaktivnosti igra pomembno vlogo tudi stres. Sodobni hitri tempo življenja in vsakodnevne zahteve vplivajo na ravnovesje hormonov v telesu. Povišana raven kortizola, ki se sprošča, ko smo pod stresom, zvišuje krvni sladkor in lahko prispeva k inzulinski rezistenci. Zaradi tega je kronični stres danes prepoznan kot eden izmed dejavnikov, ki povečujejo tveganje za sladkorno bolezen.

Vse te značilnosti sodobnega življenja prispevajo k hitremu porastu sladkorne bolezni tipa 2. Čeprav ima bolezen genetsko komponento, so dejavniki, vezani na življenjski slog – predvsem način prehranjevanja, nivo telesne aktivnosti in stopnja stresa – tisti, ki danes najbolj vplivajo na njeno razširjenost.

Glavni simptomi sladkorne bolezni tipa 2

Sladkorna bolezen tipa 2 se razvija počasi in je lahko v začetnih fazah skoraj neopazna. Prvi znaki so pogosto blagi ali jih bolniki pripišejo staranju ali drugim boleznim. Kljub temu obstajajo nekateri značilni simptomi:

pogosto uriniranje (poliurija): zaradi povišane ravni sladkorja telo poskuša izločiti presežek glukoze skozi urin, kar povzroča pogostejše uriniranje, zlasti ponoči;

povečana žeja (polidipsija): zaradi pogostega uriniranja pride do dehidracije, kar povzroča večjo žejo;

povečan apetit (polifagija): telo zaradi zmanjšane uporabe glukoze v celicah začne signalizirati potrebo po več energiji, kar poveča apetit;

utrujenost in izčrpanost: zaradi nezmožnosti učinkovitega prenašanja glukoze do celic telo nima dovolj energije;

izguba telesne teže: čeprav bolniki morda jedo več, lahko pride do nenamerne izgube teže zaradi pomanjkanja energije za shranjevanje glukoze;

zamegljen vid: visoka raven sladkorja v krvi lahko vpliva na lečo v očesu, kar povzroča težave z vidom;

počasno celjenje ran in pogoste okužbe: visoke vrednosti glukoze lahko zavirajo proces celjenja in povečajo dovzetnost za okužbe, zlasti na koži in v ustni votlini.

Prvi znaki so lahko subtilni, zato je pomembno, da smo pozorni na spremembe v telesu in se posvetujemo z zdravnikom ob sumu na sladkorno bolezen.

Foto: Shutterstock

Posledice dolgotrajno povišane ravni sladkorja v krvi

Če sladkorne bolezne ne zdravimo ustrezno, lahko dolgotrajna povišana raven glukoze povzroči resne zdravstvene zaplete, ki prizadenejo več organskih sistemov:

srčno-žilni zapleti: povišan sladkor v krvi prispeva k aterosklerozi, ki poveča tveganje za srčni infarkt, kap in periferne žilne bolezni;

poškodbe živčevja (diabetična nevropatija): dolgotrajno povišana raven glukoze lahko poškoduje živce, kar vodi do bolečin, mravljinčenja in zmanjšanega občutka v okončinah, kar lahko privede do resnih poškodb, zlasti na stopalih;

težave z ledvicami (diabetična nefropatija): poškodba drobnih žil v ledvicah lahko povzroči ledvično odpoved, zaradi česar nekateri bolniki potrebujejo dializo ali presaditev ledvic;

poškodbe oči (diabetična retinopatija): povišan sladkor lahko povzroči poškodbe drobnih krvnih žil v mrežnici, kar lahko vodi do izgube vida ali slepote;

počasno celjenje ran: kronična hiperglikemija zavira celjenje ran, kar poveča tveganje za resne okužbe, v najhujših primerih pa lahko vodi tudi do amputacije prizadetih okončin.

Ti zapleti poudarjajo, kako pomembno je, da osebe s sladkorno boleznijo redno spremljajo raven glukoze in upoštevajo navodila zdravnika glede prehrane, telesne dejavnosti in morebitnih zdravil.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o.

FreeStyle Libre: inovativen sistem za spremljanje glukoze

FreeStyle Libre, izdelek podjetja Abbott Laboratories, je sodoben način za enostavno in neboleče spremljanje ravni sladkorja v krvi. Za razliko od tradicionalnih glukometrov, ki zahtevajo zbadanje prstov za odvzem kapljice krvi, FreeStyle Libre omogoča merjenje z uporabo senzorja, ki ga namestimo na zgornji del roke.1 Uporabnik s preprostim skeniranjem preko senzorja prejme takojšnje informacije o trenutni ravni glukoze in pregled njenih nihanj tekom dneva in noči. Sistem shranjuje podatke o spremembah ravni glukoze, kar olajša prepoznavanje vzorcev in omogoča zdravnikom prilagajanje terapije.

Merjenje brez zbadanja je za mnoge bolnike sprejemljivejše, zlasti za tiste, ki morajo spremljati raven glukoze večkrat dnevno. Hkrati FreeStyle Libre pomaga bolnikom bolje razumeti vpliv hrane, telesne dejavnosti in drugih dejavnikov na raven sladkorja, kar spodbuja boljše upravljanje bolezni.

S pravočasnim prepoznavanjem simptomov, rednim spremljanjem ravni sladkorja in uporabo naprednih tehnologij, kot je FreeStyle Libre, lahko sladkorni bolniki učinkovito obvladujejo svojo bolezen in izboljšajo kakovost življenja.

Kje lahko dobite izdelek? Sistem je dostopen prek ZZZS, mogoče pa ga je kupiti tudi v prosti prodaji. Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor. Za vse dodatne informacije sta za pomoč uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00 in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com .

1. Vbodi v prste so potrebni, če se odčitki glukoze in alarmi ne ujemajo s simptomi ali pričakovanji.

Slike so ilustrativne narave in ne predstavljajo resničnih pacientov ali podatkov. Ohišje senzorja, FreeStyle, Libre in sorodne blagovne znamke so znamke podjetja Abbott. © 2024 Abbott ADC-104262 v 1.0.

Navedene informacije niso namenjene uporabi za medicinsko diagnozo ali zdravljenje ali kot nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje. Glede svojega stanja in ustreznega zdravljenja se posvetujte z osebnim zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem. Posamezni simptomi, primeri in okoliščine se lahko razlikujejo.