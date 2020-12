Veliko nas ima izkušnjo

Oglasno sporočilo

Mnogi v veliki družini Best Doctors, ki v Sloveniji šteje že več kot 45 tisoč članov, so to že izkusili na lastni koži in se nato v naši organizaciji zdravili v tujini ali pa pridobili drugo mnenje pri vodilnih strokovnjakih po vsem svetu. V okviru storitve Critical Advantage namreč ljudi, ki imajo zdravstvene težave, povezujemo prav z njimi.

G. Ivan Sušnik se je z Best Doctors prvič srečal leta 2017, po diagnozi raka na debelem črevesju pa naše storitve izkusil že čez dve leti. Enako diagnozo je dobil g. Pietro Braghieri. Priskrbeli smo mu drugo mnenje in štiri najprimernejše klinike za njegovo stanje, odločil pa se je za zdravljenje v univerzitetni bolnišnici na Dunaju. G. Čedomir Bojanić je prejel diagnozo švanoma (tumorja) vestibularnega živca. Ker so se slovenski zdravniki odzvali zaskrbljeno, se je odločil za pomoč Best Doctors in se odpravil na zdravljenje v Univerzitetni klinični center v Münchnu. Ga. Katja Šilec ima izredno povečano delovanje ščitnice, po pridobljenem drugem mnenju prek Best Doctors pa so se ji možnosti zdravljenja pomembno razširile. Ge. Ivi Waldhuber je zaradi nenormalnega razvoja limfatičnega tkiva 37 let močno otekala noga. Čeprav je bila prepričana, da ni mogoče storiti nič, smo skupaj rešili njen zdravstveni problem, ki ji je tako dolgo onemogočal normalno življenje.

To je le nekaj zgodb naših članov, ki so se na nas obrnili z željo po boljših možnostih zdravljenja. V našo mrežo je vključenih 53 tisoč zdravnikov po vsem svetu, ki so jih kot najboljše izbrali njihovi stanovski kolegi. Za vsakodnevna zdravstvena vprašanja so prek aplikacij za klepet v okviru paketa Critical Advantage na voljo tudi zdravniki v Sloveniji.

Poslanstvo ohranjamo tudi med epidemijo

Že v spomladanskem delu epidemije smo vsi živeli v precejšnji negotovosti. V naši ekipi smo si ob splošnem izboljšanju razmer najbolj želeli, da bi za naše člane po ustaljenih tirnicah čim prej potekalo tudi zdravljenje v tujini. Med majem in oktobrom smo obravnavali 68 primerov članov, ki so v okviru storitev Best Doctors v tem času končali zdravljenje v tujini, prejeli drugo zdravniško mnenje ali pa dodatne napotke za zdravljenje v Sloveniji. Največ se jih je na nas obrnilo zaradi rakavih obolenj, težav s področij ortopedije in nevrologije, sledijo travmatološke težave in kardiovaskularne ter ščitnične bolezni. Največ članov je bilo starih od 41 do 50 let ter od 51 do 60 let, sedem odstotkov pa tudi mlajših od 20 let. Omenjeni člani, ki so v tem času izkusili naše storitve, so izkušnjo ocenili s povprečno oceno 9,49 od 10.

Kaj jih je pri tem najbolj prepričalo?

Vaš prvi stik z nami so prijazni glasovi v našem asistenčnem centru (na številki 080 88 12). Nato po telefonu opravite razgovor z našim zdravnikom v Sloveniji, ki pregleda vaš primer, skupaj z njim pa se odločite o najprimernejšem naslednjem koraku.

Ob prejetem poročilu drugega mnenja so naši člani najpogosteje omenjali "razumljivost in preglednost prevedenega poročila" ter dejstvo, da so "slovenski zdravniki upoštevali predloge poročila specialista". Najbolj nas seveda veseli, da je poročilo veliki večini pomagalo pri nadaljnjem reševanju zdravstvene težave ali pa so z njim prejeli potrditev, da je diagnoza ustrezna. Po prejetem drugem mnenju se lahko nato odločite tudi za zdravljenje v tujini. Poskrbeli bomo za vse - od organizacije zdravljenja, potovanja in namestitve v tujini do kritja vseh stroškov za hujše skupine bolezni.

Oglejte si zgodbe naših članov, ki so se srečali z različnimi zapletenimi zdravstvenimi stanji: www.best-doctors.si/primeri-nasih-clanov/

Naročnik oglasnega sporočila je Best Doctors.