Uredite si nasmeh še to poletje

Vse več Slovencev pride po svoj novi nasmeh v Ortoimplant Dental Spa v Zagreb. Preverite, zakaj! Nova metoda je popolna rešitev za vse, ki so zaradi dolgotrajne izgube zob izgubili tudi kost (resorpcija), potrebno za vstavitev zobnega vsadka. Vse, kar morate storiti, je, da se pripravite na popolno prenovo svojega nasmeha, vse ostalo pa prepustite nam.

Dobrodošli v zobozdravstvu prihodnosti, dobrodošli v kliniki Ortoimplant Dental Spa!

Na Hrvaškem najsodobnejša metoda vstavljanja zobnih vsadkov v brezzobo čeljust All-on-4, pri kateri zobne vsadke vstavijo v spodnjo ali zgornjo čeljustnico, ter metoda Zygoma All-on-4, s katero se je mogoče izogniti dolgotrajnemu postopku nadgradnje kosti v zgornji čeljustnici z namestitvijo vsadkov v ličnico, sta prepoznavna aduta zagrebške ordinacije Ortoimplant Dental SPA in Zdenka Trampuša, dr. dent. med., častnega člana stomatoloških in implantoloških združenj.

Metoda Zygoma All-on-4

"Najnovejša rešitev po metodi Zygoma All-on-4 je namenjena pacientom s popolno izgubo kosti v zgornji čeljustnici, zaradi katere vstavitev zobnega vsadka v čeljust ni mogoča brez dolgotrajnega postopka nadgradnje čeljustnice. Za mnoge je bila doslej edina rešitev klasična mobilna proteza. Pri tej metodi pa v kost zgornje čeljustnice ali neposredno v ličnico vstavijo od enega do štiri zobne vsadke. To je revolucionarno spremenilo možnosti, ki jih je doslej ponujala stomatologija," pravi dr. Trampuš.

"Zigomatični zobni vsadki kar najbolj zmanjšajo kirurško travmo in zagotavljajo hitro celjenje po posegu, poleg tega pa je mogoča računalniško vodena vstavitev, ki zagotavlja skoraj stoodstotno uspešnost. Ti vsadki omogočajo, da lahko tudi pri popolnoma uničeni zgornji čeljustnici vstavimo zobni vsadek v le nekaj urah od trenutka, ko pacient sede na zobozdravniški stol," pojasnjuje Zdenko Trampuš, dr. dent. med. Dr. Trampuš je eden redkih vrhunskih strokovnjakov, ki metodo Zygoma All-on-4 izvaja v vsakodnevni praksi in je s fiksnim protetičnim delom do zob pomagal že na stotine pacientom.

PREDNOSTI ALL-ON-4 1. All-on-4 je metoda, ki se uporablja pri bolnikih, ki imajo v vsakdanjem življenju zelo visoke zahteve. 2. Postopek vstavljanja vsadka All-on-4 traja le nekaj ur – morda se zdi nemogoče, vendar ta svetovni tehnološki hit bolnikom omogoča, da se od svoje proteze poslovijo v samo dveh urah. 3. Takoj po posegu bolnik dobi začasno protetično rešitev, medtem ko so zobje, izdelani po meri, na voljo v roku dveh mesecev. 4. Nove zobe je v 24 urah mogoče dobiti tudi po puljenju zoba: pomembno je, da ni škode za organizem, poseg pa je povsem varen za bolnika. 5. Z enkratnim operativnim posegom boste dobili zobe, enake svojim, da boste lahko nemoteno uživali v hrani – in to takoj po operaciji. 6. Skrb za ustno higieno je enaka kot pri naravnih zobeh. 7. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugimi boleznimi, ki so lahko kontraindicirane nadomeščanju kosti. PREDNOSTI METODE ZYGOMA ALL-ON-4 1. Postopek Zygoma All-on-4 zagotavlja skoraj 100% uspešnost – ni več potrebe za vstavljanje umetne kosti ali dvig sinusa. 2. Z zigomatičnimi vsadki je kirurški poseg minimalen, čas celjenja po operaciji pa je hiter. 3. Bolniki lahko hitro nadaljujejo z normalnimi aktivnostmi. 4. Bolniki ta poseg zelo dobro prenašajo, še posebej, ker je vstavljanje popolnoma neboleče in zelo hitro. 5. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugo boleznijo, ki je lahko kontraindicirana nadomeščanju kosti. 6. Bolniki lažje vzdržujejo ustno higieno, ki je povsem enaka higieni naravnih zob. 7. Vaši “tretji” zobje so videti popolnoma naravni!

Kaj so vsadki?

Zobne vsadke lahko opišemo kot umetno korenino, vstavljeno v kost, ki nadomešča naravno korenino zoba. To so biokompatibilni titanovi vložki, ki se vstavijo v kost in se s kirurškim postopkom vdelajo v kost zgornje in/ali spodnje čeljusti. Ta postopek omogoča, da se vsadek v celoti združi s kostjo in deluje kot njen sestavni del. Na enega ali več vsadkov se nato lahko pritrdi krona ali most, s čimer se povrneta občutek in funkcija naravnih zob.

Vsadki so primerni za vse ...

Zobni vsadki se lahko vstavijo prav vsem, mladim in starim – izjema so samo osebe s sistemskimi boleznimi, kot so krvne nepravilnosti in rak, ter osebe, ki se zdravijo z obsevanjem ali kemoterapijo.

... tudi v primeru pomanjkanja kosti

Metoda Zygoma All-on-4 je metoda za vstavljanje vsadkov v zigomatično kost (ličnico), s čimer je za vedno premagana ovira za vstavljanje zob osebam, pri katerih je prišlo do popolne resorpcije kosti na mestu vstavljanja vsadka.

Vsadki ščitijo zdrave zobe ...

Zdravi zobje okoli mesta, kjer zob manjka, morajo biti pripravljeni za namestitev mosta ali krone (izrezani ali brušeni), da se jim zmanjša velikost, kar pa skrajša njihovo življenjsko dobo. Vsadke vstavimo tja, kjer zob manjka, kar pomeni, da so vaši naravni zdravi zobje povsem varni.

... in vračajo samozavest

Nekateri ljudje si sogovornika ne upajo pogledati v oči, ker se sramujejo svojih slabih zob, ali pa se pogovarjajo z delno zaprtimi usti. Običajno se ne smejijo, vendar z vsadki nasmeha ni več treba skrivati. Poleg tega zobni vsadki z obraza izbrišejo tudi nekaj let, saj mu zagotavljajo strukturo, ki jo potrebuje, in mu tako dajejo mladosten videz.

Vse zobozdravstvene storitve na enem mestu

Poleg inovativnih zobozdravstvenih metod All-on-4 in Zygoma All-on-4 je ordinacija Ortoimplant Dental Spa edinstvena tudi zato, ker so vam tukaj na enem mestu na voljo vse zobozdravstvene storitve in vrhunska tehnologija.

Poleg ekipe vrhunskih zdravnikov je na voljo vse – od estetske kirurgije, protetike, popolnih rekonstrukcij, funkcionalne terapije, endodontije, vsadkov in kirurških posegov, pa vse do ortodontije. Pod eno streho lahko opravite popolno rentgensko diagnostiko, imamo pa tudi zobotehnični laboratorij.

Doktorja Trampuša pacienti in stomatološki kolegi poznajo kot pobudnika novih usmeritev, tehnologij in znanstveno utemeljene strokovnosti v klinični praksi, zaradi česar je njegova ordinacija postala izredno priljubljena tudi zunaj hrvaških meja. Zaradi izjemnega poudarka na kakovosti in iskanju individualnih terapevtskih rešitev za vsakega posameznika posebej ordinacija Ortoimplant Dental SPA slovi po tem, da jo pacienti zapuščajo izjemno zadovoljni. Dr. Trampuš rad poudari: "Naša izvrstnost temelji predvsem na tem, da pri nas ni nezadovoljnih pacientov in slabo opravljenega dela. Pacientov ne dojemamo kot številke, temveč se jim poskušamo stoodstotno posvetiti ter jim ponuditi najboljšo možno storitev in udobje. Če je naša stranka nepokretna, jo bomo po potrebi tudi sami prepeljali v ordinacijo. Ortoimplant Dental SPA ne podpira množičnega zobozdravniškega turizma. Naš pristop je topel, človeški, srčen – takšen, kakršen naj bi bil odnos med zdravnikom in pacientom."

Dodatna prednost Ortoimplant Dental SPA so storitve spa centra, ki omilijo bolečino ter zmanjšajo oteklino in neprijeten občutek po stomatološkem posegu, pacientu pa omogočajo, da se lahko domov vrne sproščen.

Poleg tega, da je med prvimi stomatologi, ki na Hrvaškem izvajajo zahtevno tehniko vstavljanja zobnih vsadkov Zygoma, je oblikoval tudi novi integrirani koncept zdravljenja DENTAL SPA, edinstven za ta del Evrope. Ta z nebolečimi postopki, udobjem, sproščenostjo in terapijami po posegu zagotavlja hitrejše okrevanje, celjenje in vrnitev pacienta k vsakodnevnim dejavnostim.

Zdenko Trampuš, dr. dent. med. Zdenko Trampuš, dr. dent. med., je diplomiral na stomatološki fakulteti v Zagrebu, leta 2008 pa končal dodatno izobraževanje in usposabljanje na področju implantologije na kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA, ZDA). Je član Ameriškega združenja implantologov (The Implant Prosthodontic Section of ICOI), soustanovitelj in stalni član Evropske akademije za piezokirurgijo, član Mednarodnega kongresa oralnih implantologov ter soustanovitelj in stalni član društva GFDT (Društvo za funkcijsko diagnostiko in terapijo). Je tudi stalni član Hrvaškega društva za maksilofacialno, plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo glave in vrata ter Zdravniške zbornice Hrvaške. Klinično usposabljanje je nadgradil z izobraževanjem o implantološkem konceptu All-on-4 na kliničnem centru Malo v Lizboni (Portugalska), z magisterijem iz estetske rehabilitacije na Inštitutu ACE v Italiji in magisterijem Akademije za piezokirurgijo v Italiji. Zdenko Trampuš, dr. dent. med., je prvi hrvaški stomatolog, ki je postal častni član najstarejšega svetovnega stomatološkega združenja ICD (International College of Dentists), in med prvimi, ki so na hrvaških tleh predstavili najnaprednejšo metodo reševanja težav brezzobosti pri ljudeh, katerih zgornja čeljust ne vsebuje več kosti: Zygoma All-on-4. V tej najbolj inovativni operativni tehniki se je izpopolnjeval na portugalski kliniki Malo, vodilnem svetovnem centru za tehniko All-on-4, in v Bruslju pod mentorstvom prof. Luca Vrielincka. Tesno sodeluje tudi z zdravstvenim centrom Noris Medical Dental Center v Izraelu, enim najnaprednejših implantoloških razvojnih centrov na področju tehnologije in operativnih tehnik.

Čudovite novosti pri nas Si lahko zamislite, da bi bil vsak obisk pri zobozdravniku tudi sproščujoča izkušnja? Zaradi Dental SPA koncepta ni več razloga za izogibanje rednim stomatološkim pregledom. Še več, v njih je zdaj mogoče celo uživati tako kot v pravem SPA centru.

