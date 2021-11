Tudi vam ščetkanje zob predstavlja izziv?

Morda tega sploh ne veste, ampak če imate nenehne težave z zobmi in dlesnimi – zobni kamen, zadah , krvaveče in občutljive dlesni –, obstaja velika verjetnost, da pri vsakodnevni ustni higieni nečesa ne delate prav. Raziskave namreč kažejo, da je v 90-tih odstotkih za tovrstne težave kriva slaba ustna higiena.

Prava rešitev je lahko enostavnejša, a učinkovitejša higiena zob in dlesni s sonično tehnologijo. Ta omogoča mehanski način čiščenja zob, pri čemer ste lahko bistveno bolj nežni in natančni kot pri čiščenju z ročno zobno ščetko. Zaradi dodatne hidrodinamične turbulence v mešanici sline, vode in zobne paste v ustih pa lahko z mehkimi ščetinami na nastavkih varno in učinkovito odstranite bakterije tudi na težko dostopnih mestih, na primer na robu med zobmi in dlesnijo, kjer zobne obloge povzročajo največ težav.

Za koga je sonična zobna ščetka Curaprox Hydrosonic pro primerna

Primerna je za vsakodnevno nego zob in dlesni, za izboljšanje ustnega zdravja pri posameznikih, ki imajo težave s krvavenjem dlesni ali celo parodontalno boleznijo. Po njej posezite v primeru preventive pred kariesom, pa tudi če imate težave z zobnim kamnom. Odlično se odreže še v ustih s fiksnim ortodontskim aparatom in zobnimi vsadki.

Vsi trije nastavki pri modelu Hydrosonic pro imajo majhne glave z mehkimi in gostimi vlakni Curen®, ki dosežejo težko dostopna mesta ter jih očistijo nežno in učinkovito. Ta poliestrska vlakna so tudi ena od ključnih prednosti soničnih zobnih ščetk Curaprox. Zato izberite ustrezni nastavek ter uživajte v čistih in zdravih zobeh.

Najprej izberite želen način delovanja in ustrezen nastavek. Nastavek "sensitive" ali "power" položite na rob med zobmi in dlesnijo. Pri ščetkanju se pomikajte zob za zobom. Vsem, ki imate težave z zobnim kamnom, pa svetujemo uporabo nastavka "single". Z njim se brez pritiska pomikajte po robu dlesni v programu "clean" ali "smile". In ne pozabite: na dobro očiščenih zobeh se zobni kamen ne nabira.

Zobni kamen, krvaveče in občutljive dlesni ter zadah torej niso dejstvo, na katerega se morate navaditi. Le pravo rešitev za ustno higieno morate najti in težava bo odpravljena.