Trije razlogi, zakaj ne izgubljate maščobe

Če kljub redni rekreaciji in spremenjeni prehrani še vedno ne vidite napredka, nekaj še vedno ne počnete prav. Preverite, ali so morda trije razlogi, ki jih navaja osebni trener, krivi za to, da še niste dosegli svojih ciljev.

Največja napaka, ki jo lahko storite, če ne vidite rezultatov, je, da odnehate. Čeprav ste se morda znašli v slepi ulici in ne veste, zakaj ne izgubljate kilogramov ali odvečnih maščob, je čas, da se ustavite in vprašate strokovnjaka, zakaj vam ne gre.

Osebni trener Blaž Jurečič, ki na družbenih omrežjih vsakodnevno deli nasvete, s katerimi motivira in izobražuje svoje sledilce, našteva tri glavne razloge, zakaj napredka še ni videti ali pa ta ne gre v želeno smer.

Foto: Thinkstock

Pomanjkanje vztrajnosti



"Ko se odločite za spremembo prehrane/treninga, je pomembno, da za spremljanje napredka vztrajate več dni zapored, vsaj 14 dni. Navadno se dogaja, da če v enem tednu ne vidite želenega rezultata, spremenite način prehranjevanja, zmanjšate vnos kilokalorij in na koncu se vrtite v začaranem krogu. Kar vidim še pogosteje, je: držanje rutine pet dni, nato dva dni vsega po malem in na koncu ni želenega rezultata."



Blažev nasvet: "Spremljajte napredek 14 dni, beležite hrano, in če ni želenih rezultatov, naredite manjše spremembe."

Premalo poudarka na kakovosti treninga



"Prehrana naj bi predstavljala 80 odstotkov, trening pa 20 odstotkov. Res je prehrana velik del napredka, vendar če ne boste dobro trenirali, prav tako ne bo pravega napredka. Čeprav si želite izgubiti maščobo, morajo biti vaši treningi intenzivni, se spreminjati in težiti k performancu."



Blažev nasvet: "Poskusite na vsakem treningu povišati delovne teže oz. intenziteto in redno spreminjajte izbor vaj."

Preveč razmišljate, kaj je optimalno



"Tudi sam sem bil tak, zato vas popolnoma razmumem. Ali je bolje spiti beljakovinski napitek takoj po treningu, 15 minut pozneje, jesti na vsake tri ure itd."



Blažev nasvet: "Ne komplicirajte. Postavite si realne cilje pri prehrani, ki naj vsebuje od tri do štiri obroke prave hrane, za začetek brez štetja kilokalorij. Prav tako si določite število treningov, ki jih lahko opravite glede na vaš življenski slog, in izvajajte obliko treninga, ki vas veseli."

