To so najpogostejši vzroki poškodb

Poškodbe so del življenja vsakega izmed nas. Nekatere vrste poškodb ali nezgod so navadno bolj povezane z določeno demografsko skupino, torej so lahko pogostejše glede na spol, starost, poklic in celo socialni status. Prav tako je nastanek poškodb tesno povezan z dejavnikom tveganja, ki pripelje do poškodbe. Ne glede na vzrok je ob poškodbi pomembno, da se znamo primerno odzvati. Veste, kako prepoznati zlom kosti?

Foto: Shutterstock

Najpogostejši vzroki poškodb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji največ poškodb zaradi prometnih nesreč, padcev in zastrupitev. Pri otrocih in mladostnikih je vrstni red vzrokov poškodb nekoliko drugačen. Če so mlajši otroci bolj ranljivi zaradi nadobudnega raziskovanja okolice, postajata v adolescenci močnejša izrazit vpliv vrstnikov in iskanje vznemirjenja. V vseh starostih pa so fantje pogosteje podvrženi poškodbam kot dekleta.

Pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji so po podatkih NIJZ najpogostejši vzrok poškodb padci, ali na ravnem ali z višine. Sledijo udarci s predmetom ali ob naletu z osebo, kolesarske nesreče, pri mlajših pa tudi stik z vročo snovjo.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati zlom kosti, ko ne gre za odprti zlom?

Poškodovan del telesa vedno boli. Če ni odprte rane, se hitro pojavi vprašanje, za kakšno poškodbo gre. Je poškodovana zgolj mišica, sklep ali pa gre morda za počeno oziroma celo zlomljeno kost? Obstaja nekaj simptomov, ki lahko nakazujejo, da gre za zlom, seveda pa najnatančnejši odgovor lahko da le rentgensko slikanje skeleta.

#1 Modrica na mestu poškodbe

Podplutba sicer lahko nastane pri različnih tipih poškodbe, a tudi ta lahko opozarja na zlom kosti. Pri zlomu namreč lahko kri priteče celo iz same zlomljene kosti. Hujši zlomi lahko povzročijo tudi obsežnejše modrice. Te so sprva vijoličaste, kasneje pa spremenijo barvo v rumeno.

#2 Otekanje

Tudi oteklina je lahko tipičen znak poškodbe kosti, saj te v primeru zloma povzročajo izcedek tekočin, včasih tudi krvi, zaradi katerih mesto poškodbe odebeli in zateče.

Foto: Shutterstock

#3 Tudi videz šteje

Čeprav ni odprte rane, lahko zlom kosti vseeno povzroči deformacijo na mestu udarca. Zato vedno dobro preglejte, kako je videti poškodovan del telesa. Če gre za del noge ali roke, ga vsekakor primerjajte z drogo nogo oziroma roko. Morebitna odstopanja lahko nakazujejo zlom.

Pozorni bodite tudi na morebitne težave oziroma bolečino ob premikanju oziroma obremenitvi poškodovanega dela telesa.

Ko sumite na zlom kosti, vsekakor velja biti pozoren na zgoraj opisane simptome. A previdnost ni nikoli odveč, zato ob sumu na zlomljeno kost vsekakor obiščite zdravnika.

Poškodbe v snegu niso redkost

Prve snežniške so že pobelile posamezne kraje po Sloveniji, zato mnogi že razmišljajo o prihajajočih smučarskih podvigih in drugih aktivnostih na snegu. Čeprav sneg ne pričara nasmeha le na obrazih naših najmlajših, pač pa se ga razveselijo tudi številni odrasli, hladen zrak in z njim poledica povečata število padcev in drugih vrst nesreč, ki vodijo do poškodb. Te niso redke niti na smučiščih.

Foto: Shutterstock

Zakaj skleniti Zavarovanje za tujino tudi, ko se odpravljate na smučanje znotraj EU?

Foto: Shutterstock

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja zagotavlja le nujno zdravniško pomoč pri zdravnikih ali v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže, vendar le do višine, ki jo v tisti državi krije obvezno zdravstveno zavarovanje.