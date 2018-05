To je stroga dieta, ki Kourtney Kardashian prinaša tako seksi postavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najstarejša od sester Kardashian ne skriva, da za svojo postavo trdo gara. Poleg redne telovadbe se drži stroge diete in prav tej se lahko zahvali za zapeljivo postavo pri 39 letih in treh otrocih.

Kourtney Kardashian je tipičen primer tega, da se lepa postava klesa v kuhinji, torej s pomočjo pravilne in zdrave prehrane. Slavna članica družine Kardashian v njihovem resničnostnem šovu nikoli ni skrivala, da hrani posveča veliko pozornosti, pred nekaj meseci pa se je odločila za veliko spremembo.

Po več letih je v svoj jedilnik ponovno vključila gluten in mlečne izdelke, čemur se je prej vztrajno izogibala. Zdaj je spoznala, da telesu s takšnimi živili ne škoduje, zato jih spet uživa v manjših količinah. Za spletni portal E! je razložila, da njena dieta potrebuje več raznolikosti, kar je spoznala na počitnicah.

"Tako stroga dieta zame ni imela več smisla. Nočem biti v neravnovesju, ko na počitnicah jem vse, doma pa se držim res stroge diete," je razkrila. Med drugim je poskusila tudi ketonsko dieto, ki zapoveduje nizek vnos ogljikovih hidratov in višji vnos zdravih maščob.

To dieto so med drugim spoznali tudi tekmovalci druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija, Kourtney pa je sčasoma ugotovila, da je tudi ta zanjo prestroga.

Vseeno je z jedilnika črtala eno živilo

A to še ne pomeni, da zdaj je čisto vse. Njeno glavno vodilo je zmernost, še vedno pa se povsem izogiba sladkorju. Pri tem pravi, da ji pomaga napitek z jabolčnim kisom, ki si ga privošči vsako jutro na tešče in pred večerjo. V vodi zmeša eno žlico kisa in napitek spije 20 minut po tem, ko vstane.

Za zajtrk si najraje privošči avokadov puding, nato pa se odpravi na jutranjo telovadbo. Njeno kosilo je največkrat sestavljeno iz temnozelene zelenjave in beljakovin v obliki lososa, prigrizki med glavnimi obroki pa so iz surove zelenjave, humusa, mandljev in nekaj svežega sadja. Za večerjo ima najraje nekaj lahkega. "Obožujem preproste juhe iz špargljev, sladkega krompirja ali rdeče pese." Kourtney je tudi ena od tistih, ki si nujno privoščijo še nekaj sladkega, a zdravega.

Telovadi vsaj petkrat na teden

Ob pravilni prehrani Kourtney vsaj petkrat na teden poskrbi še za potenje. Najraje telovadi zjutraj, svoj trening pa najraje začne s preskakovanjem kolebnice in nadaljuje z vajami za moč. Pri tem se zaveda, da je doslednost ključnega pomena, zato na telovadbo ne pozabi niti na dopustu. Tam se loti vaj z lastno težo in v naravi.

