Svetloba, ki nadomešča skalpel

Zdravi zobje so najlepši modni dodatek. Prvi korak, ki nam pomaga, da zobe čim dlje ohranjamo zdrave in lepe, je brezhibna ustna higiena.

Če želimo preprečiti nastanek zobne gnilobe ter bolezni zobnih in obzobnih tkiv, moramo poleg rednega in temeljitega čiščenja redno obiskovati zobozdravnika. Zgodnje odkrivanje sprememb na zobeh in dlesnih je nujno, da lahko zobozdravnik čim hitreje ukrepa. Samozavesten nasmeh tako ne bodo le nedosegljive sanje, ampak bo naš zaščitni znak.

Zdravljenje z laserjem močno dopolnjuje zobozdravstvene storitve v številnih ordinacijah. Zobozdravnik lahko z laserjem delo opravi še bolj natančno in sterilno.

Pri tem se pojavlja manj bolečin, krvavenja in brazgotin. Vse to z močjo svetlobe. Laser je zelo uporaben tudi pri estetskih posegih, kot so beljenje ali razbarvanje zob, ter pri drugih nevšečnostih v ustni votlini, kot so afte in herpes.

Po zdravljenju z laserjem se pacienti počutijo bolje kot po klasičnem posegu s skalpelom, saj se rane bistveno hitreje in lepše celijo, pa tudi bolečin in morebitnih infekcij po posegu je veliko manj.

Neskončne možnosti zdravljenja

Uporaba dentalnih diodnih laserjev ima veliko prednosti v primerjavi s konvencionalnimi terapevtskimi metodami, ker pripomore k celjenju ran brez brazgotin in zmanjša prisotnost mikrobov.

Pacienti imajo po operativnih posegih zaradi laserja manj bolečin, zato potrebujejo tudi manj protibolečinskih zdravil. SIROLaser Blue je prvi diodni laser, ki ima modro, infrardečo in rdečo diodo. Zaradi tega je primeren za uporabo pri več kot 20 simptomih in se odlikuje kot vsestranski pripomoček v zobnih ordinacijah.

Zobozdravnik se glede na težave odloči za vrsto in moč laserja. Laserji se med seboj ločijo po aktivnem materialu, valovni dolžini ter barvi svetlobe, ki jo oddajajo.

Natančni rezi zahtevajo kratko obsevanje z močnimi laserji, endodontsko zdravljenje pa je uspešnejše, če področje obsevamo dalj časa s šibkejšimi laserji.

Največja stopnja varnosti z modro barvo

Svetloba, ki jo zaznava človeško oko, vključuje sedem barv mavrice. Barvni spekter se začne s kratkovalovno vijoličasto in konča z razponom dolgovalovne rdeče.

V zobozdravstvu modri laser omogoča največjo stopnjo natančnosti za kirurške posege. To je glavna odlika laserja SIROLaser Blue.

Modra svetloba se uporablja za posege na mehkih tkivih. Ker jo kirurg lahko kombinira z infrardečo in rdečo svetlobo, je laser SIROLaser Blue uporaben tudi za beljenje zob, zdravljenje aft in herpesa.

Natančnost rezila in moč razkuževanja sta odvisni od količine energije, ki jo ob posegu vsrka tkivo. Modra svetloba, ki jo oddaja najnovejši laser SIROLaser Blue, ima valovno dolžino 445 nanometrov (nm) in jo še posebej dobro vsrkata hemoglobin in melanin.

Posledično z modrim laserjem lahko dosežemo več kot stokrat boljšo absorpcijo kot pri infrardeči svetlobi, kar pomeni, da zdravnik lahko veliko bolj natančno, hitro in brez bolečin zareže v tkivo.

Z laserjem, ki ima samo klasične infrardeče diode (valovne dolžine 810, 940 in 970 nm), je treba optično vlakno čez tkivo premikati počasi in večkrat, da dosežemo enak rezultat kot pri laserju SIROLaser Blue, ki omogoča hiter in bolj čist rez brez dotikanja tkiva. Rezultati so navdihujoči, poseg poteka brez krvavenja.

Od aft do najzahtevnejših posegov

Ordinacija dentalne medicine dr. Benkus, kjer pri svojem delu uporabljajo laser SIROLaser Blue, pacientom ponuja najboljše postopke zdravljenja na naslednjih področjih:

Kirurgija: Endodontija: Parodontologija: Drugo • absces • epulis • fibrom • frenulektomija • gingivektomija • gingivoplastika • odkrivanje implantata • incizija in ekscizija • endodontsko odstranjevanje mikrobov • endodontsko zdravljenje gangrene • pulpotomija • laserska kiretaža • parodontalno odstranjevanje mikrobov • periimplantitis • zdravljenje aft • zdravljenje herpesa • desenzibilizacija • hemostaza (ustavitev krvavenja) • terapija z nizkoenergijskim laserjem (LLLT – biostimulacija)