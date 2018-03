Naj vam napihnjenost in napenjanje ne pokvarita počutja

Tudi vas neprestano mučijo prebavne motnje? Niste edini, saj prebavne motnje pestijo četrtino prebivalstva po vsem svetu. V današnjem hitrem tempu življenja namreč mnogi nimajo časa za zdrave obroke, te so po večini zamenjali z nezdravimi in hitro pripravljenimi. Poleg slabega prehranjevanja živijo zelo stresno in se premalo gibajo, ko pa vse to seštejejo, se zbudijo z nadležnimi prebavnimi motnjami.

Vse premalo se zavedamo, da so prebavne težave, kot so napihnjenost, vetrovi, zaprtost, bolečine v trebuhu ipd., prvi znak, da z našim telesom ni vse v redu in da se prehranjujemo nepravilno.

Prebavne motnje so pogosto povezane z bolečinami in nelagodjem, med najpogostejšimi pa prednjačijo napenjanje, napihnjenost vetrovi, driska in zaprtje.

Pravijo, da je po toči zvoniti prepozno, pa vendar lahko z upoštevanjem določenih nasvetov stanje prebavnih motenj brez obiska zdravnika popolnoma normalizirate.

Študije kažejo, da se simptomi napihnjenosti pojavljajo pri od 6 do 31 odstotkih vseh ljudi. Še posebej pri tistih, ki dolge ure presedijo za računalnikom, saj je v sedečem položaju želodec stisnjen in se težje prazni, vse skupaj pa lahko privede do zaprtja in občutka napihnjenosti.

Kateri so najpogostejši vzroki prebavnih motenj? Prenajedanje,

uživanje premastne in presladke hrane,

uživanje hrane in pijače, ki napenja,

pasiven (pretežno sedeč) način življenja,

stres.

Porušena mikrobiota vodi v prebavne motnje

Uravnajte mikrobioto za boljše počutje

Človeško črevesje vsebuje več bilijonov mikrobov, med drugim viruse, bakterije in glive. Ko število slabih bakterij preseže število koristnih, se poruši ravnovesje črevesne mikrobiote, to pa lahko privede do prebavnih in drugih zdravstvenih težav.

Gre za mikrobe, ki si jih najlažje predstavljamo v obliki delavcev za tekočim trakom. Ti skrbijo za gradnjo hranilnih snovi v gradnike, ki jih naše telo uporabi za energijo in rast mišic. Če se v tej tovarni delo ustavi in se pojavijo težave, se črevesna mikrobiota poruši, kar lahko privede do povečanega nastajanja in dovajanja plinov, s tem pa do značilnega napenjanja in napihnjenosti ter drugih prebavnih motenj, posledično pa do splošnega slabšega počutja.

Kako si lahko pomagamo?

Predvsem s prilagojenim jedilnikom, načinom prehranjevanja in čim bolj zdravim ter aktivnim življenjem z zmerno količino stresa. V prvi vrsti nezdrave obroke zamenjajte z zdravimi. Te jih mora sestavljati raznovrstna hrana, pozabiti pa morate na obilne večerje, ki so bile do zdaj vaš edini obrok.

Dnevno je treba zaužiti minimalno pet zmernih obrokov - če jeste samo enkrat na dan, je to najslabše, kar lahko naredite svojemu želodcu. Če želite svojemu želodcu dobro, morate hrano pravilno prežvečiti, saj ravno žvečenje spodbudi želodec, da začne izločati prebavne sokove in hrano pričaka popolnoma pripravljen. Na svoj dnevni jedilnik vnesite sadje in zelenjavo, belo moko zamenjajte s polnozrnato in uživajte kakovostne beljakovine

Učinkovit način uravnavanja črevesne mikrobiote pa so tudi probiotiki, saj predstavljajo pomoč naravno prisotnim bakterijam v črevesju.

Za napihnjen trebuh obstaja veliko različnih vzrokov, skupni imenovalec pa je ponavadi napačna prehrana.

Probiotične bakterije poleg tega s svojo naselitvijo na stene prebavil preprečujejo razmnoževanje škodljivih mikrobov, spodbujajo delovanje imunskega sistema in pomagajo pri prebavi hrane.

Uživanje probiotikov z najpogostejšimi probiotičnimi sevi Bifidobacterium in Lactobacillus je priporočljivo redno, več tednov po eno kapsulo na dan, dokler se mikrobiota ponovno ne uravna. Vse bolj pa se svetuje tudi vsaj nekajdnevno preventivno jemanje probiotikov, če se odpravljate na počitnice v tople kraje, ali če je vaša prehrana nezdrava oz. neredna ter če se v vaši bližnji okolici pojavi epidemija driske.

Z ustrezno kombinacijo probiotikov, ki uravnavajo fiziološko ravnovesje mikroorganizmov v črevesju, je mogoče preprosto lajšati simptome napenjanja in napihnjenosti, še posebej če poskrbimo tudi za preostale dejavnike, kot sta ustrezna prehrana in dovolj gibanja na svežem zraku. Jemanje probiotikov se priporoča redno, vsaj nekaj tednov, da se mikrobiota do konca uravna.