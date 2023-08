Hipnoza je terapevtska metoda, pri kateri hipnoterapevt povzroči trans ali nekakšno sanjsko stanje globoke sprostitve, ko smo dovzetni za zdravljenje motenj predvsem psihološkega ali čustvenega izvora. V različnih oblikah so jo že pred tisočletji uporabljale številne kulture, vključno z druidsko, keltsko in egipčansko.

Hipnoza je transu podobno duševno stanje, v katerem občutimo povečano pozornost, koncentracijo in dovzetnost za koristne namige. V nasprotju z napačnim splošno razširjenim prepričanjem, da nam hipnoza lahko škoduje, ker ne bi imeli nadzora nad seboj, pa med pravilno izvedeno hipnoterapijo vedno ohranjamo nadzor nad svojim telesom in umom ter sploh ne moremo biti hipnotizirani v nasprotju s svojo voljo. Največ zmotnega slovesa je hipnozo doletelo v času, ko so jo pred sto leti na veliko uporabljali za izvajanje zabavnih trikov na raznih odrih.

Če hipnoterapijo izvaja usposobljen strokovnjak in se pravilno uporablja, lahko sodobna hipnoterapija zagotovi močne in dolgoročne rezultate. Dovzetnost za namige hipnoterapevta lahko nekateri razumejo kot dokaz posameznikove šibkosti, v resnici pa se ravno v tem kaže moč njegovega uma.

Hipnoza nam lahko pomaga spremeniti odnos do sebe, svojega vedenja in vedenjskih vzorcev. Lahko je učinkovita pri lajšanju vrste zdravstvenih in psiholoških težav, vključno z astmo, kroničnimi bolečinami, strahovi in fobijami, odvajanju od kajenja, visokim krvnim pritiskom, nespečnostjo, napadi panike, stresom, migreno, debelostjo in spolnimi težavami.

Znanstveni krogi hipnozo priznavajo kot učinkovito orodje za pomoč pri doseganju boljšega počutja, čeprav je njeno delovanje še vedno ovito v skrivnost, saj ne gre za samostojno zdravljenje, ampak jo uporabljajo kot spremljevalni del uradnega zdravljenja.

S hipnozo do posebnega stanja, ki omogoča napredek

Možgani imajo različne stopnje zavesti ali zavedanja. Ko sanjarimo, smo zatopljeni v prijetno opravilo in izgubimo občutek za čas. Hipnotična stanja se pojavijo naravno in spontano, lahko pa jih sprožimo namerno. Ko je um v sproščenem stanju, lahko kakršnikoli terapevtski predlogi močno vplivajo na stališča, zaznave in vedenje. V posebnem transu postanemo odprti za dobrohotne namige, ki nam pomagajo premagati najrazličnejše izzive, ki nas ovirajo na poti do srečnejšega in polnejšega življenja.

Foto: osebni arhiv Irena Kahne je certificirana klinična hipnoterapevtka, regresoterapevtka in terapevtka, trenerka in mentorica RTT (Rapid Transformational Therapy), coachinja tehnike Positive Psychology Coach, mentorica in avtorica. Kot prva Slovenka je dobila akreditacijo za trenerja hipnoze, ki jo podeljuje Ameriški odbor za hipnoterapijo (ABH – American Board of Hypnotherapy).

Različne tehnike, s katerimi se lažje potopimo v skrivni svet naših misli

Čeprav se zdi, da lahko to stopnjo zavesti dosežemo pri vseh ljudeh, pa nekateri posamezniki tega preprosto ne morejo vzpostaviti.

Ljudje, ki na hipnozo gledajo pozitivno, se ponavadi nanjo tudi bolje odzovejo. Hipnoterapevti poročajo, da lahko najboljše rezultate dosežemo, če smo odločeni, da si želimo doseči neko spremembo, pri tem pa nam lahko pomagajo bogata domišljija, zmožnost, da se "potopimo" v neko zgodbo, ter sposobnost globoke miselne osredotočenosti, saj um lahko sprostimo z uporabo podob in različnih prizorov.

Hipnoterapevt nam do tega sproščenega stanja, ko smo vseeno zelo pozorni in dojemljivi, lahko pomaga z uporabo različnih hipnoterapevtskih tehnik, zvočnih posnetkov, domišljijskih ter sprostitvenih tehnik.

Pri nekaterih ljudeh se lahko pozitivne spremembe v želeno smer zgodijo v eno- ali dvourni seji. Za druge je lahko hipnoterapija ali samohipnoza del svoje vsakodnevne skrbi za duševno zdravje. Hipnoza lahko spremeni zavest na več načinov, lahko se je lotimo tudi sami in tako sebe ter druge peljemo na pot notranje svobode.

Ponovno piskati samega sebe: največje darilo, ki si ga lahko zamislimo

Če želite poskusiti hipnoterapijo, morate poiskati certificiranega hipnoterapevta, ki ima dolgoletne izkušnje z uporabo hipnoze kot terapevtskega orodja. Priznana klinična hipnoterapevtka Irena Kahne ima izkušnje s strankami, ki so z njeno pomočjo premagali razne strahove, izgubili odvečne kilograme, si povrnili samozavest, sposobnost, da se postavijo zase, ali pa ponovno začutili življenjsko radost.

Ustanovila je svojo šolo hipnoterapije Mindology Institute, kjer se tudi vi lahko izučite za nove praktike hipnoze in mojstre praktike hipnoze. Na usposabljanju za praktike in mojstre hipnoze udeležence pripravi na samostojno delo, tako da jih s pomočjo številnih praktičnih primerov nauči svojih tehnik. Njena največja prednost je srčno podajanje znanja in učenje na resničnih primerih, saj ne gre za običajno "teoretično" šolo.

Kaj Irena Kahne razkrije v Mindology Institutu?

S šolanjem v Mindology Institutu dobite vsa znanja, ki jih potrebujete, za uspešno kariero, s katero boste vsak dan pomagali ljudem.

Po zaključenem šolanju na Mindology Institute lahko življenje ljudi okrog vas postane lepše in lahkotnejše, kar vam bo pomagalo, da boste delali kot uspešen hipnoterapevt. Med izobraževanjem boste spoznali:

nenavadna hipnotična sidra, s katerimi lahko z majhnimi gestami v ljudeh sprožite odzive, ki vam bodo pomagali rešiti njihove težave,

kako s pomočjo hipnoze spreminjati navade in omejujoča prepričanja,

različne vrste hipnotičnih indukcij,

pravila komunikacije z nezavednim umom,

preverjen recept za popoln uvodni pogovor,

kako s pomočjo hipnoze ne pomagaš zgolj drugim, pač pa tudi sebi omogočiš osvojitev svojih ciljev,

kako v umu strank odstraniš blokade in sprožiš pozitivne spremembe v njihovem življenju,

kako s pomočjo hipnoze ljudem olajšaš fizično bolečino, jim pomagaš zmanjšati telesno težo ali prenehati kaditi.

Razkrila bo tudi malo poznano vejo terapije, pri kateri prepoznate različne dele uma svojih strank in jih poravnate, da se lahko oddaljijo stran od težav in njihovemu sanjskemu življenju naproti.

Kako udeleženci komentirajo udeležbo na šoli hipnoterapije Mindology Institute:

