Spoznaj prave odgovore proti okužbam

Oglasno sporočilo

Zakaj pravzaprav potrebujemo ravno vitamin D?

Vitamin D je vključen v številne zapletene biološke procese v telesu, med vsemi pomembnimi procesi ima tudi bistveno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Kronično pomanjkanje je povezano z raznimi avtoimunskimi obolenji, rakom in številnimi drugimi boleznimi. Vitamin D spodbuja tudi obrambo pred bakterijami in virusi, kar je v današnjem času še posebej pomembno. Torej, spodbuja prirojeno imunost in poveča izdelavo beljakovin v imunskih celicah, prek katerih prilagodi odziv imunskega sistema tako, da ga aktivira.

Kaj pravijo priporočila stroke?

Priporočila strokovne skupine, med katerimi je tudi endokrinologinja dr. M. Pfeifer, za nadomeščanje vitamina D3 v obdobjih respiratornih okužb in holekalciferola pri posameznikih so:

zdravim odraslim dopolnjevanje prehrane od 800 do 2000 IE vitamina D3 na dan.

vitamina D3 na dan. Otrokom od enega leta naprej pa dopolnjevanje od 600 do 1000 IE vitamina D3 na dan.

Ista strokovna skupina svetuje vsem, ki predhodno niso dopolnjevali prehrane z vitaminom D, da v primeru okužbe s koronavirusom, štiri dni zapored jemljejo 14.000 IE vitamina D3, nato pa nadaljujejo z jemanjem od 800 do 2000 IE na dan.

Priporočila, ki jih je pripravila ta strokovna skupina, so dostopna v spodnji tabeli.

Vir: https://www.kclj.si/dokumenti/FINAL_Okt_2020_PRIPOROCILA_VITAMIN_D_in_covid-19_za_infektologe.pdf

Kateri vitamin D je pravi in zakaj ga tudi s hrano ne vnašamo dovolj?

Vitamin D je sicer prisoten v različnih vrstah hrane, vendar ga s hrano ne dobimo dovolj. Naštejemo samo nekaj primerov z vrednostmi:

100 g tune ima približno 300 enot vitamina D.

Eno jajce ima približno 50 enot vitamina D.

50 gramov skuše ima 200 enot vitamina D.

Naj bo pri jemanju prehranskih dopolnil kakovost vedno na prvem mestu. Ko izbirate prehranska dopolnila, stavite na uveljavljeno blagovno znamko, preberite deklaracijo, ki mora vsebovati tako način jemanja kot omejitve ter preverite sestavo – naj bo naravna in po možnosti brez titanovega dioksida.

Kot zanimivost: zaradi potencialne kancerogenosti titanovega dioksida se pripravlja prepoved njegove uporabe kot dodatka v živilih in prehranskih dopolnilih. Titanov dioksid (aditiv E171) še vedno uporablja večina proizvajalcev prehranskih dopolnil zgolj zaradi estetskega namena (kot sintetično belilo), saj nima hranilne vrednosti.

Članice EU so odobrile predlog Evropske komisije za prepoved uporabe titanovega dioksida kot aditiva v živilih. Če Svet EU ali Evropski parlament do konca leta ne sprejmeta ugovora, bo besedilo predloga začelo veljati na začetku prihodnjega leta (januar 2022). Sledilo bo šestmesečno obdobje postopnega opuščanja, nato pa bo v veljavnost stopila njegova popolna prepoved uporabe v živilih.

Predlog komisije temelji na znanstvenem mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki je ugotovila, da titanovega dioksida ni več mogoče šteti za varnega, saj ni mogoče izključiti pomislekov glede genotoksičnosti. Na primer: v Franciji je uporaba titanovega dioksida iz tega razloga prepovedana že od 1. 1. 2020.

Prehranska dopolnila NOW so zdravju prijazna in nikoli niso vsebovala titanovega dioksida, ki ga še uporablja veliko proizvajalcev prehranskih dopolnil. Svojo kakovost NOW potrjuje tako z GMP kot tudi s certifikatom odličnosti UL. V ponudbi imamo vitamin D3 za vse okuse: kot liposomski sprej, kapsule različnih jakosti in pakiranj, kapljice, kar predstavlja najracionalnejšo izbiro.

Naročnik oglasnega sporočila je BIMEDIA D.O.O.