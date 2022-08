Skrbi, s katerimi se ob prihodu jeseni soočajo številni starši

Čeprav je higiena rok v zahodnem svetu že dodobra poznana, pa se je o njej ponovno začelo več govoriti s prihodom epidemije covid-19. Gre namreč za ključen korak pri preprečevanju širjenja prehladov, gripe in drugih virusnih obolenj. Umivanje rok po uporabi stranišča, izpihovanje nosu, stiku s smetmi, božanju živali in vsekakor vedno pred jedjo bo občutno zmanjšalo količino mikrobov na dlaneh in prstih, ki so pogosto v stiku z obrazom.

Otroci pogosto roke le splahnejo pod tekočo vodo, kar pa ne zadošča. Potrebna je uporaba mila, ki mora na koži delovati vsaj 20 sekund. Ko v bližini nimate tekoče vode, uporabite mokre čistilne robčke, ki pa naj bodo na osnovi alkohola. Ob nakupu šolskih potrebščin za novo šolsko leto kupite tudi še manjši paketek mokrih robčkov, ki naj bodo vedno na dosegu roke, tudi v šolski torbi.

Na učinkovitost imunskega sistema posameznika vpliva veliko dejavnikov. Med njimi tudi količina spanca, prehrana, stres, starost in še marsikaj. Malo spanca, slabe prehranjevalne navade, hitra prehrana brez ustreznih vitaminov in mineralov, vse to slabi imunski sistem. Poskrbite torej, da bodo tudi otroci zaužili dovolj raznolikega sadja in zelenjave, spili dovolj tekočine ter se dobro naspali.

Fitobimbi IMUNO je prehransko dopolnilo na osnovi rastlinskih izvlečkov, vitaminov (naravni vitamin C iz šipka, vitamin E in vitamin B6) in mineralov (cink in baker), ki naravno krepijo imunski sistem otroka.

Ponoven vstop v vrtce in šole, snidenje z vrstniki prinaša veliko veselja, a tudi vznemirjenja in stresa. Nemalokrat to privede do padca imunskega sistema otroka. Zato je pomembno, da podpremo njihov organizem.

Vsekakor niso zanemarljivi niti učinki redne vadbe na posameznikovo telo. Ta namreč pozitivno vpliva tako na počutje kot tudi na dober spanec. Pomaga tudi pri spoprijemanju se s tesnobo in stresom, daje več energije in omogoča boljšo koncentracijo v šoli. Z vsem tem pa posredno vpliva tudi na imunski sistem.

Ob povečani prisotnosti virusov, ki krožijo v populaciji, je imunskemu sistemu, še posebej otroškemu, priporočljivo pomagati tudi z vitaminskimi dodatki. Preverili smo, kateri so še posebej priporočljivi in zakaj.

Ste vedeli, da kar 70 odstotkov našega imunskega sistema deluje znotraj prebavnega traku? Prav zato mora biti črevesje vedno v ravnovesju, ne samo pozimi, ampak pa skozi celo leto. To omogoča ustrezna raba probiotikov, ki se ne priporočajo le ob prebavnih težavah, ampak pa skozi celo leto. Gre za koristne bakterije, ki spodbujajo ustrezno in zdravo prebavo, z njo pa ohranjajo močan in odporen imunski sistem.

Prekinite začaran krog bolezni

Better Biotics Junior vsebuje mikrobiološke kulture, ki obnavljajo črevesno floro in ustvarjajo ravnovesje v črevesju. To ravnovesje pa izboljšuje prebavo in absorpcijo hranil. Mikrobiološke kulture namreč pomagajo pri presnovi hrane in sintetizirajo vitamine. Uravnovešeno in dobro podprto črevesje učinkovito podpira delovanje imunskega sistema. Better Biotics Junior se priporoča vsem otrokom s prebavnimi težavami, kot so zaprtje, napihnjenost, driska, prekomerno napenjanje, kot tudi ob jemanju antibiotika in tudi sicer za krepitev imunskega sistema, dnevno, vsaj dva do tri mesece neprekinjeno.

Zdravo črevesno floro otrok najbolj ogrožajo prehrana, bogata z enostavnimi ogljikovimi hidrati (sladkarije, sladkor, bela moka), in antibiotiki, ki neselektivno uničijo vse bakterije – škodljive in blagodejne. Osiromašena črevesna mikroflora je dejavnik tveganja za prebavne težave in slabšo odpornost otrok, vpliva pa tudi na njihovo počutje in s tem na počutje vse družine. Terranova prijazna mikroflora za otroke združuje prebiotike in tri dobro raziskane bakterijske seve.

Poleg probitoikov pa otroku v primeru driske in bruhanja zagotovite tudi ustrezno hidracijo. Otroci večino svojega časa namenijo igri, celo ko so bolni, zato pogosto enostavno pozabijo piti. Prašek Fitobimbi Rehidrato bo otroka odžejal in mu povrnil vse temeljne snovi, ki jih je izgubil s potenjem.