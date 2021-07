Šest trikov, ki te rešijo bolečin v sklepih

Oglasno sporočilo

Zdrav človek ima tisoč želja, bolan pa samo eno. Vsi, ki se borijo z bolečinami v sklepih, vedo, da se vse začne in konča pri zdravju. Spoznaj revolucionarni pristop reševanja težav s sklepi ter poskrbi za gibanje brez bolečin in omejitev.

Bolečine v sklepih lahko povsem ohromijo naše življenje. Si predstavljaš, da se moraš povsem odpovedati svojim najljubšim hobijem, potovanjem, celo sprehodom? Za aktivnega človeka je to povsem nepredstavljivo, dokler se ne pojavijo nadležne bolečine v kolenih in kolkih.

Bolečina, ki je v mladosti nismo poznali, lahko povsem prevlada nad našim življenjem. A le, če ji to dopustimo. Bolečinam v sklepih se lahko zoperstaviš z neinvazivnimi metodami, ki izhajajo iz tradicionalne medicine in dietetike, ter z lastno predanostjo.

Ne dovoli, da bolečina določa ritem tvojega življenja. Spoznaj šest povsem naravnih trikov, ki te rešijo bolečin v sklepih.

Razlogi za bolečine v sklepih

So brezskrbni dnevi le še spomin na mladost? Te bolečina v kolenu spomni, da so aktivni podvigi, počitnice s prijatelji in športni izzivi stvar preteklosti?

Bolečino v sklepih pogosto povezujemo s starostjo, a to še zdaleč ni edini razlog za težave. Za sproščeno gibanje so lahko prikrajšani tudi mladi, odvisno od povzročitelja bolečin.

Artritis spada med najpogostejše povzročitelje bolečin v sklepih, saj povzroča vnetja in spremembe hrustanca. Povezujemo ga s starostjo in čezmerno telesno težo.

Avtoimune bolezni, kot sta revma in lupus , povzročajo hude bolečine v sklepih. V obeh primerih lastni imunski sistem napada membrano v sklepih in povzroča degeneracijo.

, povzročajo hude bolečine v sklepih. V obeh primerih lastni imunski sistem napada membrano v sklepih in povzroča degeneracijo. Poškodbe ne doletijo le športno aktivnih, ampak so lahko posledica monotonega gibanja, sedenja, celo klikanja z miško.

Infekcijske in nalezljive bolezni, kot sta sezonska gripa in covid-19, niso prizanesljive niti do naših sklepov.

Kako nad bolečine v sklepih?

Bolečine v sklepih niso neodpravljive. Vsaka bolečina ima svoj razlog in te je mogoče odpraviti, ampak najprej se je treba posloviti od negativnega pogleda na svet in se posvetiti zdravljenju bolečin.

Odpravljanja bolečin se lahko lotiš lahkotno, samozavestno in odločno. Od tega, kako boš pristopil k težavam, je odvisen končni uspeh. Pomembno je tudi, da ne odlašaš, ampak nemudoma poiščeš rešitev za svoje bolečine.

Še vedno pa je preventiva boljša kot kurativa, zato upoštevanje nasvetov ne bo odveč, tudi če še nimaš kroničnih bolečin.

Šest naravnih trikov za odpravo bolečin

Če zaradi bolečine v sklepih odpoveduješ potovanja, se izogibaš športu in le opazuješ igro svojih otrok ali vnukov, potem je čas, da se odločno posvetiš svojemu stanju.

Bolečine v sklepih lahko odpravimo na več načinov. Spoznaj preverjene metode, na katere so se zanašali že naši predniki in ki so jih strokovnjaki v zadnjih desetletjih še izpopolnili.

Zdravljenje bolečine ni odvisno od denarja, ampak predvsem od tvoje volje.

Tukaj predstavljamo šest neinvazivnih metod, ki si jih lahko privošči vsak.

#1 Vzdrževanje telesne teže

Ženske in posamezniki s čezmerno telesno težo spadajo med rizične skupine za artritis. Vsak dodaten kilogram pomeni obremenitev za kolena, kolke in stopala.

Si predstavljaš, da hodiš v hrib z nahrbtnikom, težkim 15 kilogramov? Z vsakim dodatnim kilogramom telesne mase se napor poveča. V nasprotju z nahrbtnikom, ki ga lahko snameš, so tvoji kilogrami s teboj na vsakem koraku.

Ameriška fundacija za revmatologijo in artritis priporoča, da pri zdravljenju artritisa upoštevamo telesno težo, in če je potrebno, vanj vključimo shujševalno dieto. Vzdrževanje zdrave telesne teže bo bistveno pripomoglo k boljši gibljivosti, zmanjšalo bolečino v sklepih in preprečilo dodatne poškodbe sklepov.

#2 Redna vadba

Da lahko vadba odpravi bolečino? Spomni se na prizore profesionalnih športnikov po poškodbah. Vsi se kljub bolečinam takoj vrnejo v telovadnico in začnejo vadbo.

Tudi če nisi športni tip, moraš vadbo vključiti v svoj urnik. Bolečina se kopiči, ko sklepov ne uporabljamo. V mirovanju bodo postali negibljivi, sklepne vezi pa bodo oslabele. To je idealno okolje za razmah bolečine.

Vadbo izberi s pomočjo fizioterapevta, ki ti bo predpisal vaje in način vadbe. Pri bolečinah v sklepih se priporočajo hoja, kolesarjenje in plavanje. Vadba ne sme direktno obremenjevati sklepov.

Z redno vadbo ohranjaš gibljivost sklepov in krepiš mišice, ki ti dajejo stabilnost.

#3 Prehrana za zdravje sklepov

Te bolečina v sklepih pogosto priklene na kavč, pred televizorjem pa si privoščiš slane prigrizke? Takšne navade samo pospešujejo bolečine.

Skrivnost zdravega življenja je v hrani. Če v naši prehrani prevladujejo sveža zelenjava in sadje, polnozrnate žitarice in nepredelana hrana, bomo nagrajeni z močnim imunskim sistemom, ki nas varuje pred vnetji.

Predelana hrana, polna sladkorjev in soli, ima negativen vpliv na imunski sistem. Rdeče meso in nasičene maščobe lahko pospešijo vnetja, s tem pa tudi bolečine v sklepih.

Britanska študija je dokazala povezavo med artritisom in prehrano. Z uravnoteženo prehrano narediš veliko v boju zoper bolečino, saj zmanjšaš možnosti za debelost, zvišan krvni tlak, povišan holesterol ter bolezni srca in ožilja.

#4 Prehranska dopolnila

Si vedel, da se v naravi skrivajo zelišča in minerali, ki podpirajo delovanje sklepov? Mednje spadajo boswellia, črni poper, mangan in baker.

Prehranska dopolnila so najboljša bližnjica do zdravja sklepov.

Pri bolečinah v sklepih je priporočljivo uživati izvlečke boswellie. To je drevo, ki izvira iz Severne Afrike in z Bližnjega vzhoda. V tradicionalni ajurvedski medicini se uporablja kot močno protivnetno sredstvo, tako kot črni poper.

Mangan in baker podpirata kostno gostoto, zato sta nepogrešljiva za zdravje kosti. Mangan kot močen antioksidant pozitivno vpliva na zmanjšanje vnetnega stanja v telesu.

Samo s prehrano je skoraj nemogoče zaužiti dovolj podpornih sestavin za zdravje sklepov, zato je pomembno, da izberemo kakovosten dodatek, ki bo zagotavljal zadostne količine naravnih izvlečkov in mineralov.

Na slovenskem trgu je Golden Tree Active Move eden redkih, ki vsebujejo boswellio, baker, mangan, izvleček črnega popra, dodatno pa še hiluaronsko kislino, vitamin C in kolagen tipa II. Nedavna klinična študija, objavljena v Eurasian Journal of Medicine, je dokazala, da se je po jemanju kolagena tipa II bolečina v sklepih zmanjšala kar pri polovici bolnikov z artritisom.

Akupunktura je starodavna kitajska metoda zdravljenja, pri kateri telo zbadajo s tankimi iglicami za sproščanje in preusmerjanje energije.

Svetovna zdravstvena organizacija je izdala seznam bolezni, ki jih lahko zdravimo z akupunkturo, med njimi tudi bolečine v kolenu, artritis, teniški komolec in bolečine v ramenskem obroču.

Akupunktura je naravna metoda za zdravljenje kroničnih bolečin. Pri izbiri izvajalca bodite previdni, da ima ustrezne licence. V Sloveniji je akupunktura komplementarna uradni medicini, zato se res dobro posvetujte o strokovnosti osebja.

#6 Toplo-hladna terapija

Si za masažo z ledom? Ali raje vroč obkladek?

Fizioterapevti uporabljajo led za lajšanje vnetij sklepov. Masaža z ledeno kocko naj traja le nekaj minut, da ne povzročite podhladitve sklepa. Po drugi strani pa terapija s toploto pomaga pri okrnelosti sklepov, ali s toplimi obkladki ali kopelmi.

Ali bolj zaleže toplo ali hladno, je povsem odvisno od vzroka bolečine.

Celovit pristop k bolečinam v sklepih

Ne dopusti, da bolečina določa, kdo si in kaj počneš. Ne odpovej se potovanjem, sproščenemu gibanju, še najmanj pa tekanju za otroki in vnuki.

Bolečine v sklepih lahko zmanjšaš ali celo povsem odpraviš, če slediš povsem naravnim metodam. Zlato pravilo je, da ohranjaš primerno telesno težo, skrbiš za redno vadbo in zdravo prehrano z veliko zelenjave in sadja. S kakovostnim prehranskim dopolnilom poskrbiš še za minerale in izvlečke zdravilnih rastlin, ki sklepom pomagajo ohranjati fleksibilnost in gibljivost.

