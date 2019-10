S čim si pomaga slalomski kamikaze Štefan Hadalin?

Ime Štefan Hadalin se nam je vtisnilo v spomin 11. februarja 2019, ko je Sloveniji prismučal srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v švedskem Areju. Kot pri vseh vrhunskih športnikih je to zgodba o garanju in strasti, razliko med tistimi, ki stopijo na stopničke, in tistimi, ki ne, pa zarišejo pomembne podrobnosti. Med njimi tudi prehrana.

"Vedno iščem način, kako bi lahko razvil novo sposobnost, ki bi mi pomagala pri doseganju dobrih rezultatov v smučanju," pravi Štefan. Zato med redkimi prostimi dnevi poganja tudi gorsko kolo, "poskusil pa sem tudi treninge akrobatike, kajaka in plezanja".

"Pri dobri fizični pripravi imajo aminokisline BCAA zelo veliko vlogo"

Med profesionalnimi športniki je za doseganje vrhunskih rezultatov zelo razširjena tudi uporaba prehranskih dopolnil. Zaradi nadpovprečnih psiho-fizičnih obremenitev imajo večjo potrebo po esencialnih hranilih, hkrati pa jim dodatki pomagajo tudi v ekstremnih razmerah, kot so pri smučarjih izčrpavajoči treningi na višini.

Kot športniki dobro vedo, še posebno smučarji, višinski treningi katabolno vplivajo na mišice, kar pomeni, da se na višini razgradnja mišic pospeši – zato je treba prilagoditi tudi prehrano oziroma uživanje pomembnih hranilnih snovi, ki vplivajo na izgradnjo mišic. Med njimi so aminokisline BCAA nepogrešljive.





"Zaradi napornih treningov čez poletje in zimskih treningov na višini sem velikokrat zelo izmučen in na dnu z energijo, zato mi pridejo prav BCAA. Pomagajo mi tudi pri ohranjanju mišične mase, ki je med sezono zelo pomembna."

"BCAA uporabljam že več let, so nepogrešljive za regeneracijo"

"Slalomski kamikaze", kot mu pravijo, uporablja razvejane aminokisline, z angleško kratico BCAA, že več let. "BCAA so nepogrešljiv dodatek med treningi, saj poleti treniram med tednom kar dvakrat na dan. Aminokisline BCAA so pomemben dejavnik pri moji regeneraciji."

Kot razloži Štefan, si s pomočjo aminokislin BCAA mišice precej hitreje opomorejo po napornih treningih. "Tako hitreje pridobivam mišično maso, obenem pa jo na višini počasneje izgubljam. Manj sem izčrpan in imam več energije, zato treninge opravim bolje in lažje napredujem."

Kaj so razvejane aminokisline ali BCAA (ang. branched-chain amino acids)?

Razvejane aminokisline (BCAA) so tri esencialne aminokisline (levcin, isolevcin in valin), nujne za normalno delovanje našega telesa. Ker jih naše telo samo ne more proizvesti, jih moramo zaužiti s hrano. Raziskave so pokazale, da podpirajo izgradnjo in regeneracijo mišic.

BCAA, ki predstavljajo 35 % vseh esencialnih aminokislin v mišicah, podpirajo mišice na tri načine:

so lahko takojšen vir energije – po zaužitju gredo po krvi takoj v mišice, kjer se lahko porabijo za energijo (tako kasneje občutimo utrujenost ),

– po zaužitju gredo po krvi takoj v mišice, kjer se lahko porabijo za energijo (tako ), lahko povišajo raven rastnega hormona v obtoku – ta je povezan z anabolnimi mehanizmi, ki skrbijo za rast mišic ,

v obtoku – ta je povezan z anabolnimi mehanizmi, ki skrbijo za , povečajo sposobnost regeneracije, saj upočasnijo stopnjo razgradnje (katabolizma) beljakovin in povečajo stopnjo izgradnje (anabolizma) beljakovin ter tako omogočajo pogostejšo vadbo.

Kot kažejo raziskave, je najboljše razmerje med razvejanimi aminokislinami 2:1:1 v prid levcina.

"Za znamko PowGen sem se odločil, ker zaupam v njeno kakovost"

Štefan uporablja aminokisline BCAA znamke PowGen, ki so postale "nepogrešljive v mojem trenažnem procesu". Kot pravi, so preproste za uporabo, znamka pa ponuja še druge izdelke, ki mu pridejo prav pri večji vzdržljivosti in povečanju oz. ohranjanju mišične mase. "Vsako sezono odkrijem nekaj novega, kar se na koncu izkaže za korak naprej. Izdelke PowGen sem začel uporabljati, ker se mi zdi to brand, ki mu lahko zaupam, poleg tega pa imajo ravno prave izdelke zame."