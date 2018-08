Revolucionarna maska, ki bo spremenila način, na katerega negujete svojo kožo!

Oglasno sporočilo

Sodoben tempo življenja za povprečno žensko pomeni, da vse več časa dnevno posveti različnim opravkom in skrbi za druge, vse manj časa pa ji ostaja za skrb zase. Stres in nenehno hitenje terjata posledice tudi na njeni koži: pojavijo se prezgodnji znaki staranja, zamašene pore in nepravilnosti, neenakomeren ten in rdečica.

Ob večerih zmanjka energije za temeljito nego obraza, redni obiski kozmetičnih salonov pa znova terjajo čas in denar. Kaj pa, če bi lahko vse skupaj poenostavili?

Slovensko kozmetično podjetje Intheline, ki se ukvarja s proizvodnjo inovativne naravne kozmetike po meri sodobne ženske, je na trg lansiralo nov, popolnoma inovativen izdelek za nego obraza, ki je popolna novost na evropskem tržišču in poleg Slovenije že osvaja tudi hrvaški in slovaški trg. Maska Intheline Splash je namenjena poenostavitvi dnevne nege obraza, saj združuje čistilno sredstvo in obrazno masko v en sam preprost korak.

Formula Intheline Splash Mask temelji na starodavni korejski metodi večkratnega izpiranja obraza z vodo. Korejske ženske si namreč že stoletja obraz vsak dan tudi po stokrat izperejo z vodo, saj verjamejo, da je to najbolj učinkovita metoda za preprečevanje staranja obraza. Vodi, s katero si škropijo obraz, dodajajo različne blagodejne substance, s čimer naredijo ta čistilni ritual blagodejen za kožo. Intheline Splash Mask združuje ta starodavni korejski ritual s sodobno znanostjo o naravni kozmetiki in z inovativno formulo preprečuje prezgodnje staranje in odpravlja najpogostejše težave s kožo, kot so mastna koža, akne, neenakomeren ten, rdečica itd.

Kaj vse maska Splash vsebuje in kako deluje?

Intheline Splash Mask vsebuje 12 % alfa hidroksi kisline (AHA) oziroma mlečne kisline in visoko koncentrirano hialuronsko kislino, ki nežno luščita odmrle kožne celice, s kože odstranjujeta nečistoče, napneta kožo in odpravljata nepravilnosti. Učinek maske Splash je občuten takoj po prvi uporabi, redna uporaba pa preprečuje prezgodnje staranje in pojav nepravilnosti na koži ter vzdržuje zdravo, sijočo in napeto kožo obraza.

Intheline Splash maska je primerna za vse starosti in vse tipe kože, saj imajo kisline, ki jih vsebuje, blagodejen učinek pri številnih težavah s kožo, od aken in ogrcev, do drobnih linij in gubic. Poleg hialuronske in mlečne kisline pa maska Splash vsebuje tudi eterična olja sivke, pomaranče in mete, ki na kožo delujejo kot antioksidant in antiseptik, jo čistijo, razstrupljajo, pomirjajo in vlažijo ter preprečujejo njeno izsušitev. Intheline Splash Mask ima pH vrednost 3,6, kar je optimalni pH za izdelek s kislinsko sestavo, saj z višanjem pH-ja izdelka pada učinkovitost vsebovane kisline. Nižji pH tudi zmanjša verjetnost draženja kože in srbečice.

Kako se maska Splash uporablja?

Maska Intheline Splash se lahko uporablja kot intenzivni tretma proti znakom staranja in nepravilnostim na koži oziroma kot redna nega problematične kože s pre-aging in anti-aging učinkom.

Maske ne nanašamo neposredno na obraz, temveč jo pred uporabo razredčimo z vodo. V približno pol litra vode odmerimo polovico zamaška. Voda namreč pomaga pri lažji absorpciji aktivnih sestavin v kožo. Z mešanico vode in maske Splash si večkrat zaporedoma poškropimo obraz, s katerega smo prej odstranili ličila, ter jo z rahlim tapkanjem nežno vtremo v kožo. S tapkanjem hkrati spodbujamo prekrvavitev kože in pomagamo aktivnim sestavinam, da prodrejo v pore.

Kot intenzivni tretma lahko masko Intheline Splash uporabljamo vsakodnevno največ tri tedne zapored. Potem masko uporabljamo za vzdrževanje doseženega stanja kože enkrat do dvakrat tedensko. Ker za posamezni tretma uporabimo le polovico zamaška maske, eno pakiranje zadošča za več mesecev redne uporabe. Ker ima maska Splash blag učinek pilinga, v času uporabe priporočamo nanos zaščite pred soncem.

