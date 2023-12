Raziskave proti staranju dokazujejo pomembno vlogo peptidov

Foto: Shutterstock

Številna biotehnološka podjetja iščejo alternativne načine za povečanje učinkovitosti zdravljenja z regenerativnimi metodami. Izvajanje novih metod, ki temeljijo na uporabi peptidov, ponuja drugačen pristop, ki lahko spodbudi lastne celice telesa, da se popravijo in sodelujejo pri določenih procesih ter jih spreminjajo.

Kaj so peptidi?

"Številne študije zadnjih petih desetletij kažejo, da je življenjsko dobo človeka mogoče podaljšati za več kot 30 odstotkov, v nekaterih primerih pa kar za 42 odstotkov s kompleksno uporabo peptidov."

Peptidi so ključne sestavine vseh živih bitij in igrajo pomembno vlogo v različnih bioloških procesih. Sestavljeni so iz verige aminokislin, njihova prednost pa je, da delujejo ciljano. Nekateri peptidi delujejo kot hormoni, ki uravnavajo različne fiziološke funkcije v telesu. Drugi delujejo kot nevrotransmitorji, ki prenašajo signale med živčnimi celicami v živčnem sistemu. Poleg tega so peptidi pomembni tudi v imunskem sistemu, kjer delujejo kot signalne molekule.

Foto: Shutterstock

Zaradi njihove sestave se tako uporabljajo na področjih, kot so prehrana, medicina, biotehnologija in kozmetika.

V prehranskih dodatkih lahko najdemo naravne in sintetične peptide ter kombinacijo več njih, ki so logično povezani, da podprejo določen sistem v telesu. Sintetični začnejo delovati prej, a je njihova učinkovitost krajša. Pri urgentnih stanjih zato nekateri svetujejo jemanje sintetičnih na začetku in postopno uvajanje naravnih. Prehranski dodatki z naravnimi peptidi so izvlečki mladih živali, ki počasi, a dolgoročno, podpirajo organizem.

Peptidi v anti-age medicini

Sodobne metode anti-age medicine so neločljivo povezane z razumevanjem hormonske regulacije, biokemije, genetike in molekularne biologije. Na tem, hitro rastočem, področju zasedajo vodilno mesto kozmetika in hormonsko nadomestno zdravljenje, sledijo pa jim antioksidanti, dodatki na osnovi placente ter prekurzorji nevrotransmiterjev in hipoglikemična zdravila.

Vse bolj pomembno vlogo v anti-age medicini pa imajo peptidi. Gre za bioregulatorje, ki delujejo v skladu z delovanjem različnih organov in sistemov ter lahko igrajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravja in upočasnjevanju procesa staranja. Bioregulatorji, ki izvirajo iz porabljenih beljakovin, opravljajo signalne funkcije, sodelujejo v procesu branja genov in sprožijo sintezo beljakovin v celici. To omogoča učinkovito celično samoregulacijo.

Foto: Shutterstock

Peptidi so ključni igralci v procesu staranja telesa

Proces staranja temelji na motnjah prilagajanja na stres, toksičnosti organizma in motnjah imunskega sistema. Odpoved hitrosti obnavljanja tkiv, delovanja reproduktivnega sistema in pomanjkanje nevrotransmiterjev so le nekatere posledice. Prehranski dodatki s peptidi predstavljajo varen način za spopadanje s starostnimi spremembami, saj odpravljajo primarne težave, kot so moteno delovanje organov, tkiv in sistemov v našem telesu. Z razumevanjem teh procesov lahko razvijemo sodobne strategije za dolgo življenje in preprečevanje prezgodnjega staranja.

Profesor Vladimir Khavinson iz St. Petersburga, je vodil raziskave, ki so odprle vrata spoznanju o številnih bioaktivnih peptidih. Ugotovil je, da so peptidi ključni igralci v procesu staranja, ki nastanejo z razgradnjo beljakovin. Ti peptidi delujejo v harmoniji z DNK, ščitijo zdravje in lahko celo podaljšajo življenje. Peptidi, ki lahko vplivajo na zdravje in upočasnijo proces staranja, imenujemo geroprotektorji.

Kako uporabiti peptide za optimalne rezultate?

Regeneracija tkiv je eden glavnih razlogov, da se staramo, saj se s staranjem proces regeneracije upočasni. V boju proti staranju je treba razumeti, da ni enostavnega reševanja te kompleksne naloge. Kljub številnim laboratorijskim ugotovitvam o sindromu izčrpanosti nadledvičnih žlez se zdi, da klasična zdravila ne delujejo v celoti. Vendar pa lahko celovit pristop, ki zajema razstrupljanje organizma in podporo ključnim organom, prinese oprijemljive rezultate.

uživanje peptidov kot ključnih za regeneracijo tkiv, hormonov, organov in sistemov v našem organizmu. Ker pa peptidi ne odpravljajo vzrokov in patologij, je najprej nujno razstrupljanje telesa, ki poteka v več fazah in traja več tednov. Nekateri strokovnjaki zagovarjajokot ključnih za regeneracijo tkiv, hormonov, organov in sistemov v našem organizmu. Ker pa peptidi ne odpravljajo vzrokov in patologij, je najprej nujno razstrupljanje telesa, ki poteka v več fazah in traja več tednov.

Zadnjih dvajset let je bil poudarek na uporabi skupine peptidnih prehranskih dodatkov hkrati, brez terapije razstrupljanja in korekcije mitohondrijskih funkcij. Metoda se očitno ni izkazala kot najbolj učinkovita. Zdaj ima prednost monoterapija s peptidom epifize v kombinaciji z razstrupljanjem in postopnim uvajanjem drugih peptidnih prehranskih dodatkov.

Posamezni peptidi so vezani na določena tkiva, organe ali sisteme v telesu. Tako kot uživanje kateregakoli prehranskega dodatka, je tudi pri uživanju peptidov nujna določena mera znanja, od pogostosti in časa jemanja pa vse do pričakovane učinkovitosti in morebitnih stranskih reakcij. Ker je v našem organizmu vse povezano, je pomembno, da jemljemo vse peptide v določenem zaporedju. To lahko traja od tri do štiri mesece, sledi do štirimesečna pavza, potem se postopek uživanja peptidov ponovi. Na ta način generiramo cel svoj organizem in njegove sisteme.

Poseben poudarek je na peptidnem dodatku za epifizo, endolutenu, ki obnavlja sintezo serotonina in melatonina, uravnava delovanje nadledvičnih žlez, imunskega in reproduktivnega sistema ter aktivira sistem glutationa za razstrupljanje. Po tem sledi uživanje dodatka za regeneracijo organov in nazadnje uživanje peptidov za reproduktivni sistem.

Endoluten lingual je eden najučinkovitejših izdelkov za podaljšanje življenjske dobe in upočasnitev procesov staranja, saj je endogeni induktor melatonina v človeškem organizmu. Prehransko dopolnilo obnavlja sintezo endogenega melatonina. Peptidi epifize so identični tistim, ki jih proizvaja zdrav človeški organizem, zato med jemanjem ni možno preveliko odmerjanje ali stranski učinki. To so potrdile dolgoletne klinične raziskave. Endoluten lingual povrne proizvodnjo melatonina na fiziološko normo, ima bioregulacijski učinek in uravnava vitalne procese v človeškem telesu.

Razumevanje kompleksnosti procesa staranja omogoča učinkovito in usmerjeno terapijo za ohranjanje zdravja. S tem celostnim pristopom k uporabi peptidov lahko dosežete optimalne rezultate pri njegovem preprečevanju.

Prehranska dopolnila s peptidi

REVILAB SL

Multifunkcijski peptidi za upočasnitev staranja REVILAB SL linija je namenjena za preprečevanje motenj delovanja različnih sistemov in organov ter podporo v primeru obstoječih bolezni. Sestavine linije REVILAB SL so peptidi in izvlečki rastlinskega izvora, ki se med seboj odlično kombinirajo in delujejo na vzroke različnih bolezni.

Cytogens

Peptidni bioregulatorji na osnovi sintetičnih peptidov Cytogens so nastali na osnovi kratkih peptidov, citogenov. Ugotovljeno je bilo namreč aktivno zaporedje aminokislin, ki sprožijo spremembe, ki jih potrebujemo v celicah. Kratki peptidi dajejo hitrejši učinek v začetnih fazah peptidne terapije. Zaženejo obnovitvene funkcije notranjih organov. Cytogens proizvode lahko jemljete tako za preventivo kot za korekcijo različnih stanj v kombinaciji z medicinsko terapijo.

Cytomaxes

Bioregulatorji na osnovi naravnih peptidov pomagajo upočasniti prezgodnje starostne spremembe in normalizirati presnovne procese v telesnih celicah, začeti njihov naravni proces obnavljanja, zmanjšati tveganje za raka in podaljšati pričakovano življenjsko dobo. Pozitivne rezultate uporabe Cytomaxes so dokazale dolgoletne klinične študije.

PC linija

Kot rezultat dela znanstvenikov Inštituta za bioregulacijo in gerontologijo v Sankt Peterburgu je nastala serija naravnih peptidnih bioreregulatorjev za zunanjo uporabo. Večletna testiranja in študije so dokazala učinkovitost uporabe peptidov z nanosom preko podlakti. Peptidni kompleksi (PC) se nanesejo na notranjo površino podlakti in vtrejo s pomočjo masaže, dokler se popolnoma ne vpijejo. Po 7–15 minutah se peptidi vežejo na dendritične celice, ki opravijo njihov nadaljnji transport do bezgavk, s pomočjo katerih se peptidi prenesejo v krvni obtok in tako dosežejo želene organe in tkiva.